Leben in der Krebsallee

Robert C. Koehler

Haltet die Klappe und lasst die amerikanischen Konzerne - und übrigens auch die taiwanesischen Konzerne - mit ihren Geschäften weitermachen. Wir müssen Ethan knacken und Plastik herstellen. Wir dürfen nicht zulassen, dass in Amerika die Einkaufstüten ausgehen!

Umweltrassismus? Macht euch nicht lächerlich.

Das ist die Botschaft, die die Aktivisten der "Cancer Alley" ("Krebsallee") in Louisiana - ein stark industrialisierter, 85 Meilen langer Streifen Land entlang des Mississippi zwischen New Orleans und Baton Rouge -, die entschlossen sind, den Bau eines gigantischen, hochgiftigen, 14 Werke umfassenden Kunststoff-Produktionskomplexes in ihrer Mitte zu verhindern, von den lokalen Machthabern erhalten haben.

Die Anlage würde von Formosa Plastics, einem taiwanesischen Unternehmen, in St. James Parish, einer der Louisiana River Parishes, einer einkommensschwachen, hauptsächlich schwarzen Gemeinde, die bereits weit mehr als ihren Anteil an der industriellen Verschmutzung hat, gebaut werden. Daher der Name: Cancer Alley. Die vorgeschlagene Anlage, die Formosa das Sunshine Project (benannt nach einer örtlichen Brücke) nennt, wäre eine der größten Kunststofffabriken der Welt. Sie hat die Genehmigung sowohl des Staates als auch der lokalen Behörden erhalten - immerhin handelt es sich um eine Investition von 9,4 Milliarden Dollar -, so dass es an den Anwohnern liegt, auf eigene Faust zu kämpfen, um ihr Gemeinwesen zu retten.

Es war die Arbeit einer Gruppe von Anwohnern mit dem Namen RISE St. James, die das Projekt mit Hilfe verschiedener Umweltorganisationen zurückgedrängt hat, darunter das Center for Biological Diversity (Zentrum für biologische Diversität), das eine Bundesklage gegen Formosa Plastics eingereicht hat und es geschafft hat, den Bau vorübergehend zu stoppen.

Nach Angaben des Zentrums: "Die Genehmigung erlaubt es Formosa, jedes Jahr Tausende von Tonnen toxischer Luftschadstoffe freizusetzen und damit die Luftverschmutzung für alle Industrieanlagen in einem Gebiet, das wegen der Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit der industriellen Verschmutzung bereits als 'Krebsallee' bekannt ist, mehr als zu verdoppeln. Außerdem könnte Formosa jährlich bis zu 13 Millionen Tonnen Treibhausgase ausstoßen, was dem Äquivalent von drei Kohlekraftwerken entspricht".

Das Projekt würde die Menge der giftigen Luftemissionen in St. James Parish verdoppeln und die Menge der krebserregenden Chemikalien in der Region mehr als verdreifachen, betont das Zentrum und stellt fest: "Zu den Schadstoffen, die der Formosa Plastics-Komplex emittieren würde, gehören Ethylenoxid, Benzol und Formaldehyd - allesamt bekannte Karzinogene".

Die Anlage würde etwa eine Meile von einer örtlichen Grundschule entfernt gebaut werden. Und, was den Schrecken dieses Vorhabens noch komplizierter macht, ein Teil des Landes, das es einnehmen würde, ist das Gelände eines alten Friedhofs - für Sklaven, die auf einer nahe gelegenen Plantage arbeiteten. Und die Ironie hört hier nicht auf.

Wie change.org bemerkt, plant das Unternehmen, während Formosa Plastics verlockend behauptet, dass das neue Werk Tausende von Arbeitsplätzen schaffen wird, den Bau von Schlafsälen zur Unterbringung von Arbeitern aus anderen Bundesstaaten. Daher: "Es ist offensichtlich, dass die Bewohner von St. James die Umweltverschmutzung bekommen werden, aber nicht die Arbeitsplätze".

Und schließlich der Gipfel der Ironie: Das Land Taiwan hat laut Bloomberg News die Vorschriften für petrochemische Unternehmen verschärft, wodurch Formosa Plastics gezwungen ist, sich anderswo umzusehen, um seinen Expansionsbedarf zu decken. Der Firmenchef hat gesagt, dass sein Unternehmen viel Geld sparen kann, "wenn es in Texas und Louisiana investiert, anstatt zu Hause. Die Herstellung einer Tonne Ethylen kostet in den USA 300 Dollar, etwa ein Drittel der Kosten in Taiwan. Und in den USA sind die Beamten zugänglicher. ... 'In Taiwan behandelt die Regierung Investitionen in Petrochemie als umweltverschmutzende Industrie und stigmatisiert uns'".

Die lokale Aktivistin Anne Rolfes drückte es so aus: "Sie betrachten uns als eine Kolonie."

Und all dies ist nur ein Aspekt des enormen "Plastikbrückenkopfs" der fossilen Brennstoffindustrie, wie es die New York Times formulierte. Die Industrie, die einen starken Rückgang der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen wegen der Belästigung durch den Klimawandel befürchtet, sieht in der Produktion von Kunststoffen aus ihren enormen Reserven an fossilen Brennstoffen ihre Zukunft, auch wenn sie in Wirklichkeit die Zerstörung der Zukunft aller beschleunigt.

"Formosa's Projekt ist Teil des Plans der Industrie, die US-Kunststoffproduktion im nächsten Jahrzehnt steil nach oben zu treiben", so das Center for Biological Diversity. "Seit 2010 wurden mehr als 300 neue Projekte der petrochemischen Industrie vorgeschlagen, die meisten davon in armen und farbigen Gemeinden und Gemeinschaften entlang der Golfküste und in den Appalachen.

Und die Herstellung von Kunststoff verursacht an beiden Enden des Prozesses die ökologische Hölle: Die Luft- und Wassergenehmigung, die der Staat Louisiana Formosa erteilt hat, ist "eine Erlaubnis zur Vergiftung", wie mir RISE St. James-Gründerin Sharon Lavigne sagte. Und was die Postproduktionsseite des Themas betrifft: Plastik . . . ähem, geht NIEMALS WEG. Kunststoffreste - unsere Millionen Tonnen hauptsächlich Einweg-Kunststoff - sowie Mikrokunststoffe, die winzigen Pellets, die zur Herstellung von Kunststoffprodukten verwendet werden, ersticken und töten unsere Flüsse, Seen und Ozeane.

Zum Beispiel: "Formosas Projekt wird mehr nicht benötigtes Plastik schaffen, das die häufigste Art der Meeresverschmutzung ist. Wenn wir nicht aufhören, Anlagen wie das vorgeschlagene Formosa-Projekt zu bauen, wird Plastik bis 2050 voraussichtlich alle Fische in den Weltmeeren überwiegen", wie change.org hervorhebt.

Aber diejenigen, die sich dazu äußern, sind diejenigen, die in Schwierigkeiten geraten. Rolfes und ihre Mitaktivistin Kate McIntosh wurden vor einigen Monaten verhaftet, nachdem sie eine Kiste mit Nurdles (Plastikpellets), die sie an der texanischen Küste gesammelt hatten, im Haus eines Öl- und Gas-Lobbyisten in Baton Rouge zurückgelassen hatten. Die Sammlung der Mikroplastikpellets war Teil einer Sensibilisierungsveranstaltung, die im vergangenen Dezember unter dem Namen "Nurdlefest" stattfand.