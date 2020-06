Verteidigung des 'gerechtfertigten' Mordes

Robert C. Koehler

Nun, er hat den Tod verdient, nicht wahr? Er kämpfte, rannte, griff sich den Elektroschocker des Polizisten und feuerte ihn ab. Und er war anscheinend betrunken. Und er hat den Verkehr blockiert.

"Wenn ein Polizist mit diesem Taser getroffen wird, werden alle seine Muskeln blockiert, und er wird unfähig sein, sich zu bewegen und zu reagieren", sagte ein Sheriff des Bezirks Georgia und bezog sich dabei auf den Mord an Rayshard Brooks am 12. Juni in Atlanta. "Dies war eine völlig gerechtfertigte Schießerei."

Völlig. Gerechtfertigt.

Zwischen der weltweiten Empörung über Polizistenmorde und den Verteidigern der Polizei liegt eine Lücke - ein völliges Fehlen von Gemeinsamkeiten -, die es zu schließen gilt. Die Ermordung von Rayshard Brooks ist, wie die Ermordung so vieler anderer farbiger Männer und Frauen im Laufe der Jahre und in den letzten Wochen, nur aus der engstmöglichen Perspektive gerechtfertigt: hat er oder sie gegen die Spielregeln verstoßen? Gewöhnlich kann irgendein "Verstoß", wie geringfügig oder irrelevant er auch sein mag, gefunden und, voilà, das Schießen gerechtfertigt werden!

Was in dieser geschlossenen Haltung - die in den letzten fünf oder sechs Jahren durch die Verbreitung von Videos in sozialen Medien unterbrochen wurde, die oft die polizeiliche Geschichte der Geschehnisse völlig zertrümmern - auf grausame Weise fehlt, ist ein Gefühl der Menschlichkeit für das Opfer und darüber hinaus die Bereitschaft, Amerikas wahnsinnigen Grad an Gewalt, institutionell und anderweitig, anzuerkennen.

"Rayshard Brooks wurde einen Tag, bevor er den Geburtstag seiner Tochter feiern wollte, getötet", informiert uns CNN. "Die Anwälte der Familie sagen, dass die 8-jährige Tochter an diesem Morgen in ihrem Geburtstagskleid auf ihren Vater wartete. Aber er kam nie nach Hause."

Irgendetwas stimmt da ganz und gar nicht.

Abdullah Jaber, Exekutivdirektor des Rates für amerikanisch-islamische Beziehungen - Georgia, drückte es so aus: "Ein Telefongespräch wegen eines Mannes, der in einem Auto schläft, sollte niemals zu einer Schießerei mit der Polizei eskalieren." Er fährt fort und weist darauf hin, dass die Erschießung eines Mannes auf der Flucht in den Rücken der Inbegriff von Polizeibrutalität ist, aber ich denke, der springende Punkt ist, dass solch kleine soziale Probleme - ein Mann, der bei Wendy's eine Durchfahrtsspur blockiert - niemals so angegangen werden dürfen, dass tödliche Gewalt möglich ist.

Genau das ist es, worum es bei dem Abbau der finanziellen Mittel für die Polizei geht: der Abbau eines Systems, das die soziale Ordnung als Gehorsam gegenüber der bewaffneten Autorität versteht, das zunehmend militarisiert wird, das kein komplexes Verständnis menschlichen Verhaltens hat und das tief im weißen Rassismus verwurzelt ist, der nicht nur Jahrhunderte zurückreicht, sondern in der Gegenwart in Form von Armut, Unterdrückung der Wähler und endlosen Formen der Diskriminierung lebendig ist. In der Tat, wie Trevor Noah in "The Daily Show" sagte: "Rassismus ist wie der Maissirup der Gesellschaft. Er steckt in allem drin."

Die Kürzung der Mittel für die Polizei ist Teil eines enormen Prozesses der gesellschaftlichen Reorganisation. Es bedeutet nicht, die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung einfach aufzugeben oder alles, was die Polizei tut, zu eliminieren, aber es bedeutet, einen großen Teil, wenn nicht sogar alles in dieser Einrichtung zu entwaffnen - zu entmilitarisieren; sozial in Programme zu reinvestieren, die den Menschen helfen, ihr Leben zu verbessern, anstatt sie für das Brechen verschiedener Regeln zu bestrafen; und sich die öffentliche Ordnung als etwas vorzustellen, das die Öffentlichkeit selbst einbezieht, so dass wir alle, nicht nur diejenigen mit Abzeichen, Waffen und offizieller Autorität, an diesem Prozess beteiligt sind.

"Für unsere Sicherheit zu sorgen" ist ein Trick der öffentlichen Propaganda, das heißt eine Lüge, die dazu dient, Militarismus und Krieg zu verteidigen und endlos zu verlängern, sowohl international als auch im Inland. In ihrem Kern gibt es immer einen Feind, der bequemerweise entmenschlicht wird, so dass sein Tod praktisch immer gerechtfertigt ist. Die Rechtfertigung ist so einfach, wenn man sich nicht die 8-jährige Tochter eines Opfers vorstellt, die in ihrem Geburtstagskleid auf ihn wartet.

Und wie Noah Berlatsky, der bei Foreign Policy schreibt, hervorhebt: "... dem Militär und dem Krieg Vorrang einzuräumen, bedeutet, den Ressourcen, die den Frieden ermöglichen, wie der Bildung, den Vorrang zu geben. Im gleichen Sinne haben Black Lives Matter und die American Civil Liberties Union dazu aufgerufen, die Polizei zu definanzieren, um Geld in psychosoziale Dienste und Investitionen in schwarze Gemeinden - zum Beispiel in Schulen - umzuleiten. Polizeibeamte selbst haben darauf hingewiesen, dass sie zu einem Dienst der letzten Instanz geworden sind, der mit den Folgen der Sparmaßnahmen anderswo zu kämpfen hat".

Verstehen Sie das? Während wir Geld aus Programmen abziehen, die den Menschen tatsächlich helfen, bleibt die Armut unkontrolliert, und die Unordnung - einschließlich der Kriminalität - breitet sich aus und rechtfertigt so immer höhere Polizeibudgets und schließlich eine immer stärker militarisierte Polizei. Verarmte Gemeinschaften, Gemeinschaften von Farbigen, müssen jetzt mit Besatzungsarmeen unter Kontrolle gehalten werden. Dies ist derzeit der Status quo - der plötzlich einer weltweiten Empörung ausgesetzt ist und auseinander bricht, während seine Verteidiger verzweifelt versuchen, ihn zusammenzuhalten.

Aber da wir gerade von Besatzungsarmeen sprechen: "Auch das Militär profitiert direkt von innenpolitischer Desinvestition und Armut und verlässt sich darauf", schreibt Berlatsky. "Die Streitkräfte konzentrieren ihre Rekrutierungsbemühungen auf die untere Mittelschicht und arme Haushalte. . . . Die Regierungen knausern bei sozialen Diensten und Bildungsausgaben in armen und Minderheitengemeinschaften. Sie geben verschwenderisch für die Polizei aus, die Schwarze in diesen Vierteln mit erschreckender Häufigkeit anhält und schikaniert. Und dann richtet das gut finanzierte Militär Rekrutierungsstationen in armen Stadtvierteln ein, um seine Reihen zu füllen, wo Kinder, die nur wenige andere Möglichkeiten haben, sich dazu verpflichten, auf andere zu schießen, um dann wiederum in den endlosen ausländischen Kriegen der Vereinigten Staaten erschossen zu werden".

All dies führt mich zu der neuen Resolution der US-Abgeordneten Barbara Lee an den Kongress, in der eine Kürzung der Militärausgaben um 350 Milliarden Dollar gefordert wird - fast die Hälfte des aufgeblähten Jahresbudgets des Pentagons. Die Kürzungen würden die Schließung von Militärbasen im Ausland, die Beendigung unserer endlosen Kriege, die Abschaffung des von Trump vorgeschlagenen militärischen Zweiges der Space Force und vieles, vieles mehr beinhalten.

"Überflüssige Atomwaffen, nicht verbuchte Ausgabenkonten und endlose Kriege im Nahen Osten schützen uns nicht", sagte Lee. "Besonders in einer Zeit, in der Familien im ganzen Land darum kämpfen, die Rechnungen zu bezahlen - darunter mehr als 16.000 Militärfamilien auf Lebensmittelmarken - müssen wir jeden Dollar genau unter die Lupe nehmen und in die Menschen reinvestieren.