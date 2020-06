Weltweite Entwurzelung einer rassistischen Vergangenheit

Robert C. Koehler

"Dies war kein Angriff auf die Geschichte. Dies ist Geschichte. Es ist einer jener seltenen historischen Momente, deren Ankunft bedeutet, dass die Dinge nie wieder so sein können, wie sie waren."

Und die umgestürzte Statue eines Sklavenhändlers aus dem 17. Jahrhundert, die sich jetzt auf dem Grund des Hafens von Bristol befindet, ist plötzlich aktueller denn je, da der Schrei nach einer mitfühlenden Gesellschaftsordnung - ausgelöst durch den Mord an George Floyd - den ganzen Planeten zu vereinnahmen beginnt. Vielleicht . . . oh, hoffen wir . . . wir sind am Punkt eines wirklichen Wandels, einer Veränderung des kollektiven Bewusstseins, das unsere Sozialsysteme zusammenhält.

Die Proteste gegen Polizeigewalt sind nicht nur global geworden, sondern sie haben auch tief in die westliche Geschichte eingeschnitten: in ihren Rassismus und Kolonialismus, die bis heute stillschweigend nicht hinterfragt werden und in unserem institutionellen "Normalzustand" verankert sind. Eine Bewegung hat damit begonnen, das Wesen der öffentlichen Sicherheit zu überdenken und auch zu überdenken, wer wir sind.

So hat zum Beispiel eine Mehrheit der Stadtratsmitglieder von Minneapolis vor kurzem versprochen, die Polizeikräfte der Stadt aufzulösen - und neu auszurichten: "die Polizeiarbeit, so wie wir sie kennen, zu beenden", wie Ratspräsidentin Lisa Bender es ausdrückte, "und Systeme der öffentlichen Sicherheit neu zu schaffen, die uns tatsächlich sicher halten".

Dies ist die Wiedergeburt und Fortführung der Bürgerrechtsbewegung und möglicherweise die schlimmste Niederlage für die rassistische Normalität, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und, wie gesagt, die Proteste und Kundgebungen haben sich weltweit verbreitet und sind in ganz Europa, in Kanada, Australien, Japan, Simbabwe und Kenia aufgetreten. Könnte es trotz endloser gegenteiliger politischer Erklärungen sein, dass dies ein einziger Planet ist?

Könnte es sein, dass wir unsere Geschichte entwurzeln und neu beginnen können?

Ich hatte noch nie von Edward Colston gehört und wusste praktisch nichts über die englische Stadt Bristol. Aber als ich von dem Sturz seiner Statue las, wurde mir klar, dass diese Bewegung nicht nur breit, sondern auch tief war. Eine Statue von Colston stand seit 1895 im Zentrum von Bristol. Kaum überraschend. Dieser reiche, wohlwollende Kaufmann hatte Schulen, Kirchen und Krankenhäuser in Bristol mit seinem Reichtum ausgestattet und Generationen von Stadtvätern Grund gegeben, ihn zu ehren und eine unangenehme Realität zu ignorieren: Colston war der stellvertretende Gouverneur der Royal African Company, des größten Sklavenhändlers seiner Zeit. Der Sklavenhandel war die Quelle von Colstons Reichtum.

Der Historiker David Olusoga, der am Anfang dieser Kolumne zitiert wird, schreibt, dass Colston "dabei mitgewirkt hat, den Transport von schätzungsweise 84.000 Afrikanern in die Sklaverei zu überwachen. Von ihnen, so glaubt man, starben etwa 19.000 in den stickigen Bäuchen der Sklavenschiffe der Gesellschaft während der berüchtigten Mittleren Passage von der Küste Afrikas zu den Plantagen der neuen Welt. Die Leichen der Toten wurden ins Wasser geworfen, wo sie von den Haien verschlungen wurden, die im Laufe der Jahrhunderte des atlantischen Sklavenhandels lernten, Sklavenschiffe aufzuspüren und den blutigen Pfaden der Sklavenrouten über den Ozean zu folgen. Dies ist der Mann, der seit 125 Jahren von Bristol geehrt wird. Buchstäblich auf einen Sockel im Herzen der Stadt gestellt. Aber heute Nacht schläft Edward Colston bei den Fischen."

Es stellte sich heraus, dass die Colston-Statue lange Zeit umstritten war. Mehr als 10.000 Menschen hatten eine Petition unterzeichnet, in der die Stadt aufgefordert wurde, sie abzureißen, aber natürlich wurde dies ignoriert. Am 7. Juni, inmitten des weltweiten Aufstands gegen institutionellen Rassismus, erledigten die Demonstranten die Sache also selbst. Nachdem sie gefallen war, so Olusoga, kniete ein Demonstrant auf Colstons bronzener Kehle und verknüpfte rassistische Gewalt in Vergangenheit und Gegenwart. Die Statue wurde dann in den Hafen geworfen.

Dies, so schrieb Olusoga, ist Geschichte! Geschichte sind nicht nur Artefakte und Erinnerungen, die für die Ewigkeit hinter Glasvitrinen oder Denkmälern für eine sentimentalisierte Vergangenheit stecken, sondern etwas, das im gegenwärtigen Zeitpunkt geschaffen werden muss.

Und ein Teil dieser Schöpfung besteht darin, der Wahrheit der Vergangenheit die Stirn zu bieten, sie im Kontext des gegenwärtigen Augenblicks zu betrachten: sie als das zu sehen, was sie war, und, was am wichtigsten ist, sich mit ihren Auswirkungen auf das Heute auseinanderzusetzen. Ohne dies ist der Wandel oberflächlich.

Faszinierenderweise ist Edward Colston nicht der einzige geehrte Rassist, der in den letzten Tagen untergegangen ist. Eine weitere Statue, die ihren Ehrenplatz verloren hat, ist die des Bürgermeisters meiner Heimatstadt Dearborn, Michigan. Der Bürgermeister von 1942 bis 1978 war Orville Hubbard, ein eklatanter Rassist, der als George Wallace des Nordens bekannt ist und sich für die vollständige Rassentrennung seiner Stadt, die an Detroit grenzt, einsetzte. Das Motto der Stadt während meiner Kindheit, das auf den Polizeiautos prangte, lautete "Keep Dearborn Clean", was allgemein als "Keep Dearborn White" verstanden wurde.

Hubbards Statue wurde nicht umgestürzt, aber vor ein paar Tagen wurde sie vom Platz vor dem Dearborn Historical Museum entfernt. Bevor das geschah, schmückten die Demonstranten den bronzenen Bürgermeister mit einem Black Lives Matter T-Shirt, das erstaunlich gut passte.

Und wenn wir die Statuen der Vergangenheit entfernen können, können wir auch damit beginnen, die in der Vergangenheit verankerten Institutionen, die wir für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel die Polizei, neu zu überdenken. Und dies geschieht jetzt nicht nur bei Protestkundgebungen, sondern auch innerhalb von Regierungsgremien wie dem Stadtrat von Minneapolis. Erst in den letzten Wochen schien so etwas überhaupt möglich, aber jetzt sehen wir, dass die amerikanischen Institutionen genauso verletzlich sind wie ihre Statuen.

Die Polizeiarbeit hat schließlich tiefreichende rassistische Wurzeln. Im Süden war die Polizei ursprünglich eine Sklavenpatrouille: Gruppen von Bürgerwehrlern, die sich organisierten, um entlaufene Sklaven zu fangen. Dieser eingebettete Rassismus ist heute schmerzhaft offensichtlich. Die Polizei abzurüsten bedeutet nicht, unsere Gemeinschaften im Stich zu lassen, sondern sie wirklich zu schützen. Es könnte auch, wie CNN berichtete, bedeuten, "der Kultur der Bestrafung im Strafrechtssystem" die Mittel zu entziehen und sie zu beenden.

CNN zitierte die Minneapolis Community-Advocacy-Organisation MPD150 und wies darauf hin, dass "Recht und Ordnung nicht durch die Strafverfolgung gefördert wird, sondern durch Bildung, Arbeitsplätze und psychosoziale Dienste, die einkommensschwachen Gemeinden oft verwehrt werden". Darüber hinaus sollten die Ersthelfer keine "Fremden mit Gewehren" sein, sondern "Anbieter psychosozialer Dienste, Sozialarbeiter, Opferfürsprecher" und andere Fachleute, deren Schwerpunkt auf dem Wohlergehen der Gemeinschaft liegt.

In vielen farbigen Gemeinschaften ist die "Durchsetzung des Gesetzes" kaum mehr als eine abstrakte Rechtfertigung dafür, sich wie eine Besatzungsarmee zu verhalten.