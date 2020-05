Die "behördlich angeordneten Maßnahmen" werden mittlerweile vielen/den meisten (?) Menschen ziemlich viel an Lebensfreude und Lebensqualität versaut haben. Nun ist es nicht die Aufgabe von Behörden, den Menschen Freude zu bereiten. Im Gegenteil - dieses scheinbar undurchsichtige System der Herrschaftsausübung ist wohl gar nicht in der Lage dazu - am ehesten noch dadurch, dass der eine oder andere Beamte es wagt, nix zu tun und einen Akt unter dem großen Haufen verschwinden zu lassen. Wie geredet wird, lassen sich derartige Vorgänge mit Geld "schmieren", aber davon soll hier nicht die Rede sein. Wer weiß, wie das in der "neuen Normalität" vorgesehen ist ... Die "neue Normalität" ist ja noch so neu, dass sie noch nicht "normal" ist bzw. erst "normal" werden muss, was Gott verhüten möge - oder wir, mit Gott in unseren Köpfen - siehe dazu meine " Theologie in der Nussschale ." Wir werden neuerdings als Überträger eines angeblich tödlich gefährlichen Virus betrachtet/beamtshandelt, vor denen die Mitmenschen geschützt werden müssen. Können wir davon ausgehen, dass wir das in unsere Identität übernehmen werden und damit unsere Verhaltensweisen über Bord werfen, die wir bisher gepflogen haben? Etwa indem wir rücksichtslos ohne "social distancing", irgendwelche nutzlosen "Masken" usw. Viren, Bazillen, Pilze und sonstige Keime in die Gegend und unseren Mitmenschen ins Immunsystem geschleudert haben? Als "Lebensgefährder", wie der stramme Innenminister des österreichischen Rechzregimes von sich zu geben beliebte. Wie aus dem Internet zu erfahren ist - ich verweise hier auf die Website coronaversteher.com mit jeder Menge Links -, gibt es wie üblich mehrere teilweise konträre "wissenschaftliche" Meinungen. Interessant ist, dass die Meinungen der Virologen, Tierärzte usw., derer sich die deutsch/österreichischen Regimes bedienen, in Richtung von Schreckensszenarien gehen, die diesen Regimes offensichtlich so gut in den Kram passen, dass sie sie ständig herumpredigen müssen (?). Irgendwo geistert da noch der gütige Philantrop Bill Gates herum, der die gesamte Menschheit impfen will ... Es liegt nun einmal im Wesen einer Massenpanik, dass die Menschen in einem panischen Zustand sind, das heißt nicht wissen, was sie tun und vor lauter Angst keine gemeinsamen rationalen Entscheidungen fällen können. Das heißt, dass die Gesellschaft insgesamt wehrlos ist. Die "behördlich angeordneten Maßnahmen" zielen darauf ab, die Gesellschaft - also uns - wehrlos zu machen. Fortsetzung demnächst ...