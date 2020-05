Die diktatorischen Regelungen, denen man neuerdings im deutschen, aber auch in anderen Sprachräumen hauptsächlich im "Westen" unterworfen ist/wird, bedürfen einer nachvollziehbar plausiblen Logik, um von den Betroffenen "geschluckt" zu werden. Dass sich die ganze Geschichte ausschließlich in den Köpfen der Menschen abspielt, macht sie umso schlimmer/makabrer/interessanter - je nach Standpunkt. In meiner "Theologie in einer Nussschale" ist alles ziemlich einfach. Gibt es einen Gott, gibt es keinen? Es gibt ihn - er sitzt in den Köpfen der Menschen, egal ob sie an ihn glauben oder nicht. Abgesehen von den wenigen Menschen, die nix von Gott gehört haben, bei denen gibt´s auch keinen :-) Die wohl wichtigste Funktion Gottes ist die permanente Kontrolle des Menschen, in dessen Kopf er sitzt. Er wacht darüber, dass Seine "Gebote" befolgt werden. Waren in den Hochzeiten des christlichen Abendlandes Geschichten über Sünder, die die Strafe Gottes auf die eine oder andere Weise ereilt hat - beliebt war etwa das vom-Blitz-erschlagen-Werden - dazu angetan, die Menschen erschaudern zu lassen, so wissen heute schon Kinder im Kindergartenalter, dass das mit dem Blitz ganz anders funktioniert. Sünder, Strafe Gottes usw. sind aus der Mode gekommen, sprich wurden in den Köpfen der Menschen von viel wichtigeren Dingen verdrängt. Welche Dinge wichtig sind, bestimmen in erster Linie diejenigen, die Zugang zu den Köpfen der Menschen haben - in dem Ausmaß, in dem sie diese nicht zu eigenständigem Denken benützen. Soweit meine "Theologie". Mit dem digitalen Zeitalter ist nämlich eine ganz andere Art der Kontrolle möglich geworden, nämlich die direkte und ziemlich umfassende Überwachung und Kontrolle der Menschen. Was der liebe Gott im Himmel gemacht hat, betreiben heute riesige Computerzentralen mit Algorithmen, die uns zu gläsernen Menschen machen. Da ich weiß, dass zum Beispiel dieser Artikel bereits kurz, nachdem ich ihn ins Internet gestellt habe, von Google angezeigt wird, habe ich entsprechend großen Respekt vor der Technik, die hier am Werk ist. Kurz gesagt: es braucht keinen Gott mehr, da die Technik die Kontrolle der Menschheit schafft. Das ist echt heavy, meine ich. Fortsetzung demnächst ...