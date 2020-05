Rassismus und die Seele der Nation

Robert C. Koehler

Wie tief reicht der amerikanische Rassismus?

Und ist es möglich, ihn zu entwurzeln?

Oder wird er einfach - endlos - seine Form verändern, sich in die politische Korrektheit des Tages hüllen und sich, sagen wir, von der Sklaverei zu Jim Crow, von Jim Crow zu Stand-your-ground-Gesetzen, Manipulation und Wählerunterdrückung wandeln?

Irgendwann müssen sich die Kräfte der Vernunft und des Überlebens durchsetzen, und wir müssen diesem Schandfleck auf der nationalen Seele mit unerschrockener und transzendenter Ehrlichkeit entgegentreten - und ihn beseitigen. Aber wie, oh Gott, wie?

Jeder "legale" Mord - durch die Polizei, durch Privatpersonen - an einem farbigen Menschen wirft solche Fragen auf. Der jüngste rassistisch motivierte Mord, der plötzlich in den Schlagzeilen explodierte, ist der an Ahmaud Arbery, einem 25-jährigen Mann, der am 23. Februar beim Joggen in Brunswick, Georgia, erschossen wurde. Zwei weiße Männer - ein Vater (ein ehemaliger Angestellter der örtlichen Bezirksstaatsanwaltschaft) und sein Sohn - hatten ihn durch ihre Nachbarschaft rennen sehen, hielten ihn für einen Kriminellen, schnappten sich ihre Waffen und verfolgten und stellten ihn. Der örtliche Staatsanwalt, George Barnhill, weigerte sich, den Fall strafrechtlich zu verfolgen. 74 Tage lang wurde gegen die beiden Männer keine Anklage erhoben - erst nachdem ein Video der Schießerei veröffentlicht worden war.

Wie Adam Serwer kürzlich in The Atlantic bemerkte, "ist Barnhills Nachsicht selektiv". Er hatte jahrelang (erfolglos) versucht, eine schwarze Frau strafrechtlich zu verfolgen, die einer anderen schwarzen Wählerin geholfen hatte, zum ersten Mal ein elektronisches Wahlgerät zu benutzen. Serwer schrieb: "Ein Verbrechen liegt nicht vor, wenn weiße Männer einen schwarzen Fremden verfolgen und töten. Ein Verbrechen liegt vor, wenn Schwarze wählen".

Das ist amerikanischer Rassismus im Rohzustand: der Kaiser ohne Kleider. Und solche Geschichten sind endlos. Zum Beispiel reichte die Familie von Breonna Taylor, einer Rettungssanitäterin, vor kurzem mit Hilfe desselben Bürgerrechtsanwalts, der mit Ahmaud Arberys Familie zusammenarbeitet eine Klage gegen drei Polizeibeamte aus Louisville, Kentucky, ein, die am 13. März um 1 Uhr morgens im Rahmen einer Drogenfahndung in ihre Wohnung eingebrochen waren. Taylor, 26 Jahre alt, wurde getötet.

Es wurden keine Drogen gefunden, die von der Polizei gesuchte Person wohnte nicht dort, und sie klopften nicht an und identifizierten sich nicht. Aber während des Handgemenges, so das Louisville Courier-Journal. "feuerte die Polizei mehr als 20 Schüsse in Taylors Haus ab und traf dabei Gegenstände im Wohnzimmer, Esszimmer, Küche, Badezimmer, in beiden Schlafzimmern und in einem angrenzenden Wohnhaus, in dem sich ein 5-jähriges Kind und seine schwangere Mutter befanden.

Und, oh ja, auf Taylor wurde achtmal geschossen.

Dies sind keine isolierten Vorfälle. Es handelt sich um normale Situationen: Teil der Rassismus-Pandemie, die an der Seele dieses Kontinents nagt, seit die Europäer hier angekommen sind. Der Rassismus der Nation hat sich im Laufe der Jahrhunderte auf unzählige Arten manifestiert, politisch, sozial und wirtschaftlich. Der Rassismus ist tief in den Institutionen des Landes, in seinem Rechtssystem und - ach so diskret und zwischen den Zeilen - in unseren Gründungsdokumenten verankert.

Serwer, der die Ideen des in Jamaika geborenen Philosophen Charles Mills erörtert, weist darauf hin, dass die Annahmen der weißen Unschuld und der schwarzen Schuld - das grundlegende amerikanische institutionelle Verständnis der sozialen Ordnung - Teil dessen sind, was Mills in seinem gleichnamigen Buch "den Rassenvertrag" nennt. Serwer erklärt:

"Wenn der Gesellschaftsvertrag die implizite Vereinbarung zwischen den Mitgliedern einer Gesellschaft ist, die Regeln zu befolgen - zum Beispiel rechtmäßig zu handeln, sich an die Ergebnisse von Wahlen zu halten und die vereinbarten Regeln mit gewaltlosen Mitteln anzufechten - dann ist der Rassenvertrag ein mit unsichtbarer Tinte geschriebener Zusatz, der besagt, dass die Regeln, so wie sie geschrieben sind, für nicht-weiße Menschen nicht in gleicher Weise gelten. Die Unabhängigkeitserklärung besagt, dass alle Menschen gleich geschaffen sind; der Rassenvertrag beschränkt dies auf Weiße mit Besitz. Das Gesetz besagt, dass Mord illegal ist; der Rassenvertrag besagt, dass es für Weiße in Ordnung ist, Schwarze zu jagen und zu ermorden, wenn sie befunden haben, dass diese Schwarzen ihnen Angst machen".

Und Esau McCaulley, der in der New York Times über den Mord an Arbery schrieb, drückte es so aus:

"Schwarze Menschen brauchen mehr als einen Prozess und ein Urteil. Unsere Probleme liegen tiefer, sie wurzeln nicht in den Details eines bestimmten Falles, sondern im Misstrauen gegenüber dem System, das uns schützen und diejenigen bestrafen soll, die uns Schaden zufügen. Dieser Zynismus ist wohlbegründet und entspringt aus wiederholten Enttäuschungen. Um zu beginnen, dieses Misstrauen zu heilen, muss dieses Land die Verantwortung für seine Abwertung des Schwarzseins und seine Mitschuld an der Gewalt gegen schwarze Körper übernehmen".

Es liegt auf der Hand, dass ein enormer Ansatz zur Veränderung notwendig ist. Kann dieses Land erwachsen werden - endlich? Wir werden den Rassismus nicht "beenden". Wir werden Angst, Hass, Projektion, Dummheit oder Geisteskrankheit nicht beenden, aber können wir nicht wenigstens damit beginnen, unsere rechtliche und politische Struktur von den schrecklichen Folgen des Rassismus zu desinfizieren? Was wäre nötig, um Rassismus zu deinstitutionalisieren?

Zunächst müsste man daran glauben, dass dies nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist. Darüber hinaus fühlt sich die Antwort fast unerreichbar an . . . etwas von der Größe eines sozialen Urknalls. Sicherlich ist die Antwort nicht bürokratisch: irgendein neues Gesetz, zwischen dessen Zeilen immer noch unsichtbar der "Rassenvertrag" köchelt.

Ein wirklicher Wandel müsste wahrscheinlich mit einer umfassenden öffentlichen Diskussion im Rang der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission für die Zeit nach der Apartheid beginnen, mit der nationalen Anerkennung unserer Geschichte, einschließlich Sklaverei und Völkermord - dem Diebstahl von Menschen, dem Diebstahl des Kontinents -, gefolgt von Sühne, Wiedergutmachung und institutionellen Veränderungen.

Die erste institutionelle Veränderung müsste in unserem Strafrechtssystem und unserer diesem System zugrunde liegenden Theorie über die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung erfolgen. Abrüstung der Polizei. Überdenken des Justizwesens: es geht nicht um Bestrafung, sondern um Heilung. Dazu müsste man vom Einfachen zum Komplexen übergehen, d.h. vom Einsperren und der daraus resultierenden weiteren Verwüstung verarmter Familien und Gemeinschaften zu Prozessen wie der wiedergutmachenden Gerechtigkeit, in denen Opfer und Täter - glauben Sie mir, das ist nicht einfach - miteinander reden und Versöhnung erreichen können.