Die Glaubwürdigkeit des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte liegt in Trümmern, nachdem die Verbindungen von Richtern zu Soros aufgedeckt wurden

John Laughland

Eine Studie des Europäischen Zentrums für Recht und Gerechtigkeit ("European Center for Law and Justice" - ECLJ) in Straßburg hat mehrere Interessenkonflikte zwischen Richtern am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und von George Soros finanzierten NGOs aufgedeckt.

Das Europäische Zentrum für Recht und Gerechtigkeit ist eine NGO, die häufig am Gerichtshof auftritt, um sich für soziale, familiäre und religiöse Fragen einzusetzen. Ich bin stolz darauf, als wissenschaftlicher Mitarbeiter des ECLJ aufgeführt zu sein, aber in Wirklichkeit habe ich nur einen Artikel für die Website des Zentrums geschrieben und bekomme kein Gehalt von der Organisation. Ich spielte keine Rolle bei der Erstellung des Berichts.

Die Studie hat ergeben, dass von den 100 Richtern, die im Zeitraum 2009-2019 am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte tätig waren, fast ein Viertel (22) intensive Verbindungen zu George Soros' Open Society Foundation oder zu NGOs wie Amnesty International und anderen, die von dieser finanziert werden, haben. Human Rights Watch zum Beispiel hat seit 2010 100 Millionen Dollar von der Open Society Foundation erhalten.

Einige der NGOs erhalten einen so großen Teil ihres Budgets von Soros, dass sie faktisch vollständige Tochtergesellschaften seiner Stiftung sind.

Die Verbindungen zwischen den Richtern und den NGOs sind beträchtlich. Dazu gehören die jahrelange Arbeit als Mitglieder des Vorstands oder Exekutivrates dieser NGOs, Lehraufträge an von ihnen finanzierten Instituten, die Tätigkeit als angestellter Direktor von Programmen der Open Society Foundation oder assoziierter NGOs und andere Formen der bezahlten Arbeit für sie. Die vollständige Liste dieser Links finden Sie auf den Seiten sieben und acht des Berichts.

Ein gutes Beispiel ist der Bulgare Yonko Grozev, der als Leiter der Open Society Justice Initiative den Fall Pussy Riot gegen Russland im Jahr 2018 verteidigte, bevor er kurz danach zum Richter des Gerichts gewählt wurde.

Weniger formelle Formen der Zusammenarbeit mit NGOs, wie z.B. gelegentliche Arbeiten für sie, sind in der Studie nicht enthalten (siehe Anmerkung 15 des Berichts). Dies bedeutet, dass die Verbindungen noch größer sind als die in der Studie speziell angesprochenen.

Der Bericht umfasst auch andere Menschenrechtsbeauftragte wie etwa den Menschenrechtskommissar des Europarates von 2012-2018 (Nils Muiznieks), der kein Richter ist, sondern jahrelang ein angestellter Aktivist der Open Society Foundation in Lettland war und seine offizielle Position dazu genutzt hat, gegen die so genannte "Anti-Soros"-Gesetzgebung in Ungarn zu kämpfen.

Diese NGOs sind beim EGMR äußerst aktiv. Die Helsinki-Stiftung für Menschenrechte in Polen hat allein im Jahr 2017 16 Anträge gestellt und 32 Fälle verteidigt. Sehr oft erscheint die Rolle der NGOs nicht in den Akten des Gerichts, sondern muss aus den eigenen Berichten der NGOs herausgefunden werden. Beispielsweise kann ein Fall von den Anwälten einer NGO verteidigt werden, wobei andere NGOs als dritte Parteien angehört werden, obwohl die anderen Organisationen tatsächlich aus derselben Quelle wie der Antragsteller finanziert werden, nämlich in der Regel von Soros.

Es wäre nichts Falsches daran, wenn Richter, die eine bezahlte Tätigkeit für eine NGO ausgeübt haben, bevor sie Richter wurden, wenn dieselben Organisationen nicht selbst als Parteien tätig wären, die Fälle vor den EGMR bringen, entweder als Antragsteller selbst, als Anwälte für Antragsteller oder als Dritte, die angeblich sachkundige Beweise liefern (in Wirklichkeit aber für eine Sache Lobbyarbeit betreiben), und wenn diese Richter diese Fälle dann nicht bearbeiten würden.

Das schlimmste Ergebnis des Berichts ist in der Tat, dass in 88 Fällen Richter auf dem Richterstuhl saßen, die über Fälle entschieden, die von NGOs, für die sie zuvor gearbeitet hatten, vor Gericht gebracht wurden, ohne einen Interessenkonflikt zu erklären und ohne sich von der Anhörung der Fälle zurückzuziehen (siehe Seite 15 des Berichts und Anhänge 1 und 2.) In einem Fall, über den 2018 entschieden wurde, wurden 10 der 14 NGOs, die den Fall eingebracht hatten, von der Open Society Foundation finanziert, während sechs der 17 Richter, die den Fall selbst hörten, Verbindungen zu derselben von Soros finanzierten Gruppe hatten.

Die Weigerung der Richter, sich zurückzuziehen, ist ein schändliches berufliches Versäumnis, das zeigt, dass Europas oberstes Menschenrechtsgremium in der Tat nicht unabhängig, sondern Teil einer regelrechten "Menschenrechtsindustrie" ist - einer Pyramide von Geld und einem engen Netz von beruflichen Beziehungen, an deren Spitze George Soros mit seinen Milliarden sitzt. NGOs sollen die "Zivilgesellschaft" unabhängig von Staaten repräsentieren; in Wirklichkeit sind sehr viele von ihnen die Schöpfung von Akteuren ohne demokratische Legitimation, wie die Open Society Foundation.

Die Tatsache, dass dieses korrupte System gedeihen konnte, hat mehrere Ursachen. Die erste ist, dass Soros und die von ihm finanzierten NGOs die Menschenrechtsindustrie auf dem gesamten Balkan und in den baltischen Staaten dominieren. Seine Millionen überschwemmen diese kleinen, armen Länder (er hat seit 1992 beispielsweise 131 Millionen Dollar in Albanien ausgegeben), und sie ernennen ihrerseits Richter für die EMRK, die für die 47 Mitgliedstaaten des Europarates in Menschenrechtsfragen zuständig ist. Tatsächlich stellt der Bericht fest, dass die Gesamtausgaben der Open Society Foundation in Europa 90 Millionen Dollar pro Jahr, das Jahresbudget des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (70 Millionen Dollar) sogar übersteigen.

Zweitens sehen neue Verfahren, die 2012 eingeführt wurden, ausdrücklich vor, dass NGOs am Auswahlverfahren für Richter am EGMR teilnehmen können. Diese NGOs können Kandidaten vorschlagen und sich für deren Auswahl einsetzen. Sie haben dies bei vielen Gelegenheiten getan, wie der Bericht zeigt. Im Falle Albaniens im Jahr 2018 beispielsweise waren zwei der drei Kandidaten Führungskräfte der Open Society Foundation; einer von ihnen wurde gewählt.

Schließlich wird nicht verlangt, dass die zu Richtern am EGMR ernannten Personen überhaupt richterliche Erfahrung haben. Etwa 51 der 100 Richter, die seit 2009 auf der Richterbank des EGMR sitzen, waren zuvor noch nie Richter oder Richterinnen gewesen. Stattdessen waren sie sehr oft Menschenrechtsaktivisten, die für Soros oder eine seiner Frontorganisationen arbeiteten.

Dies ist eine strukturelle Schwäche, die auch internationale Kriegsverbrechertribunale betrifft. Wie ich in meinem Buch "Travestie" gezeigt habe, bedeutet das, dass Menschen die richterliche Macht ausüben können, die in Wirklichkeit keine ausgebildeten Richter oder Staatsanwälte oder sogar notwendigerweise Anwälte sind, sondern politische Aktivisten. In einigen sehr ungeheuerlichen Fällen sind Menschen auf den Bänken dieser Gerichte zu Richtern geworden, ohne dass sie überhaupt einen juristischen Abschluss haben.

Das Ergebnis ist, dass die Richter, die in diesen Gremien sitzen, sich nicht so verhalten, wie sie es eigentlich sollten. Die Rolle des Richters besteht darin, zu sagen, was das Gesetz ist, und nicht darin, zu sagen, was er oder sie denkt, dass das Gesetz sein sollte. Leider ist dies genau das, was die Richter am EGMR und an den neuen internationalen Gerichtshöfen tun. Im Jahr 1978 verkündete der EGMR, dass die Konvention "ein lebendiges Instrument ist, das im Lichte der heutigen Verhältnisse ausgelegt werden muss", und dass die Richter daher das Recht haben, neue Dinge in die Konvention hineinzulesen, anstatt sich mit ihr einverstanden zu erklären. Ein solcher juristischer Aktivismus ist eine Travestie der Rechtsstaatlichkeit.

Es ist eine Travestie, weil die Bereiche, in denen die Richter des EGMR ihren justiziellen Aktivismus ausüben, genau die politisch sensibelsten Themen sind, die eigentlich von Politikern in gewählten Parlamenten oder durch Referenden entschieden werden sollten, und nicht von einer Elitekaste von unverantwortlichen Aktivisten. Zu diesen Bereichen gehören Meinungsfreiheit, Asyl, LGBT-Rechte, Haftbedingungen, Minderheitenrechte und so weiter. Die Richter des EGMR haben unter Ausnutzung ihrer Rechtsfreiheit über Jahrzehnte hinweg eine neue Sicht des Menschen angewandt, die das Gegenteil der ursprünglichen Absicht der Konvention ist, nämlich Menschen und ihre Familien vor missbräuchlicher Staatsgewalt zu schützen. Nun verbringt der EGMR die meiste Zeit damit, mehr Staatsgewalt für diese oder jene gerade moderne ("erwachte") Sache zu fordern.