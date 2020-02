Was wir, die Taliban wollen Ich bin überzeugt, dass das Töten und Verstümmeln aufhören muss, schreibt der stellvertretende Führer der Taliban Sirajuddin Haqqani Als unsere Vertreter 2018 die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika begannen, tendierte unsere Zuversicht, dass die Gespräche zu Ergebnissen führen würden, gegen Null. Wir vertrauten nicht auf die amerikanischen Absichten nach 18 Jahren Krieg und mehreren vorangegangenen Verhandlungsversuchen, die sich als vergeblich erwiesen hatten. Trotzdem haben wir beschlossen, es noch einmal zu versuchen. Der lange Krieg hat uns allen einen schrecklichen Preis abverlangt. Wir hielten es für unklug, jede mögliche Chance auf Frieden auszuschliessen, egal wie gering die Aussichten auf Erfolg sind. Seit mehr als vier Jahrzehnten gehen jeden Tag wertvolle afghanische Leben verloren. Jeder hat jemanden verloren, den er geliebt hat. Jeder ist des Krieges müde. Ich bin überzeugt, dass das Töten und Verstümmeln aufhören muss. Wir haben uns unseren Krieg mit der ausländischen Koalition unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika nicht ausgesucht. Wir waren gezwungen, uns zu verteidigen. Der Rückzug der ausländischen Truppen war unsere erste und wichtigste Forderung. Dass wir heute an der Schwelle zu einem Friedensabkommen mit den Vereinigten Staaten stehen, ist kein unbedeutender Meilenstein. Unser Verhandlungsteam unter der Leitung meiner Kollegen Mullah Abdul Ghani Baradar und Sher Mohammed Abas Stanekzai hat in den vergangenen 18 Monaten unermüdlich mit den amerikanischen Unterhändlern gearbeitet, um eine Einigung zu ermöglichen. Wir hielten an den Gesprächen fest, obwohl in unseren Reihen immer wieder Unruhe und Aufregung über die verstärkte Bombardierungskampagne der Vereinigten Staaten von Amerika gegen unsere Dörfer und die wechselhaften und sich ständig bewegenden Zielpositionen der amerikanischen Seite herrschte. Selbst als Präsident Trump die Gespräche absagte, hielten wir die Tür zum Frieden offen, weil wir Afghanen am meisten unter der Fortsetzung des Krieges leiden. Kein Friedensabkommen kommt nach solch intensiven Gesprächen ohne gegenseitige Kompromisse zustande. Dass wir an solch turbulenten Gesprächen mit dem Feind festgehalten haben, gegen den wir zwei Jahrzehnte lang erbittert gekämpft haben, selbst als der Tod vom Himmel regnete, zeugt von unserem Engagement, die Feindseligkeiten zu beenden und unserem Land Frieden zu bringen. Wir sind uns der Bedenken und Fragen innerhalb und außerhalb Afghanistans hinsichtlich der Art der Regierung, die wir nach dem Abzug der ausländischen Truppen haben würden, bewusst. Meine Antwort auf diese Bedenken ist, dass sie von einem Konsens unter den Afghanen abhängen wird. Wir sollten nicht zulassen, dass unsere Sorgen einem Prozess echter Diskussionen und Beratungen im Wege stehen, der zum ersten Mal frei von Fremdherrschaft und Einmischung ist. Es ist wichtig, dass niemand diesen Prozess mit vorher festgelegten Ergebnissen und Voraussetzungen vorwegnimmt. Wir sind entschlossen, mit anderen Parteien in einer beratenden Weise und mit echtem Respekt zusammenzuarbeiten, um uns auf ein neues, integratives politisches System zu einigen, in dem sich die Stimme jedes Afghanen widerspiegelt und in dem sich kein Afghane ausgeschlossen fühlt. Ich bin zuversichtlich, dass wir, befreit von Fremdherrschaft und Einmischung, gemeinsam einen Weg finden werden, ein islamisches System aufzubauen, in dem alle Afghanen die gleichen Rechte haben, in dem die Rechte der Frauen, die der Islam gewährt - vom Recht auf Bildung bis zum Recht auf Arbeit - geschützt werden und in dem Verdienste die Grundlage für Chancengleichheit bilden. Wir sind uns auch der Besorgnis darüber bewusst, dass das Potenzial Afghanistans von störenden Gruppen genutzt wird, um die regionale und weltweite Sicherheit zu bedrohen. Aber diese Bedenken sind übertrieben: Berichte über ausländische Gruppen in Afghanistan sind politisch motivierte Übertreibungen der kriegstreiberischen Akteure auf allen Seiten des Krieges. Es liegt nicht im Interesse irgendeines Afghanen, dass solche Gruppen unser Land kapern und in ein Schlachtfeld verwandeln. Wir haben schon genug unter ausländischen Interventionen gelitten. Wir werden in Partnerschaft mit anderen Afghanen alle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass das neue Afghanistan eine Bastion der Stabilität ist und dass sich niemand auf unserem Boden bedroht fühlt. Wir sind uns der immensen Herausforderungen bewusst, die vor uns liegen. Unsere vielleicht größte Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass verschiedene afghanische Gruppen hart und aufrichtig an der Festlegung unserer gemeinsamen Zukunft arbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass dies möglich ist. Wenn wir eine Einigung mit einem ausländischen Feind erzielen können, müssen wir in der Lage sein, innerafghanische Meinungsverschiedenheiten durch Gespräche zu lösen. Eine weitere Herausforderung wird darin bestehen, das Interesse und das positive Engagement der internationalen Gemeinschaft während des Übergangs zum Frieden und nach dem Abzug der ausländischen Truppen aufrechtzuerhalten. Die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft wird für die Stabilisierung und Entwicklung Afghanistans von entscheidender Bedeutung sein. Wir sind bereit, auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts mit unseren internationalen Partnern an der langfristigen Friedensschaffung und dem Wiederaufbau zu arbeiten. Nachdem die Vereinigten Staaten ihre Truppen abgezogen haben, können sie eine konstruktive Rolle bei der Entwicklung und dem Wiederaufbau Afghanistans nach dem Krieg spielen. Wir erkennen die Bedeutung der Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zu allen Ländern an und nehmen ihre Bedenken ernst. Afghanistan kann es sich nicht leisten, in Isolation zu leben. Das neue Afghanistan wird ein verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft sein. Wir werden uns weiterhin an alle internationalen Konventionen halten, solange sie mit den islamischen Prinzipien vereinbar sind. Und wir erwarten von anderen Ländern, dass sie die Souveränität und Stabilität unseres Landes respektieren und sie als Boden für Zusammenarbeit statt für Konkurrenz und Konflikte betrachten. Unmittelbarer wird die Herausforderung sein, unser Abkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika in die Tat umzusetzen. Durch unsere Gespräche mit den amerikanischen Unterhändlern in Doha, Katar, ist ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden, aber so wie die Vereinigten Staaten uns nicht völlig vertrauen, sind auch wir sehr weit davon entfernt, ihnen voll zu vertrauen. Wir stehen kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten von Amerika, und wir verpflichten uns, jede einzelne Bestimmung dieses Abkommens nach Geist und Buchstaben zu erfüllen. Die Ausschöpfung des Potentials des Abkommens, die Gewährleistung seines Erfolgs und die Schaffung eines dauerhaften Friedens werden davon abhängen, dass die Vereinigten Staaten jede ihrer Verpflichtungen ebenso gewissenhaft einhalten. Nur dann können wir volles Vertrauen haben und die Grundlage für eine zukünftige Zusammenarbeit - oder sogar Partnerschaft - legen. Meine afghanischen Landsleute werden bald dieses historische Abkommen feiern. Sobald es vollständig erfüllt ist, werden die Afghanen den Abzug aller ausländischen Soldaten erleben. Wenn wir diesen Meilenstein erreichen, ist es meines Erachtens kein ferner Traum, dass wir bald den Tag erleben werden, an dem wir mit all unseren afghanischen Brüdern und Schwestern zusammenkommen, uns auf einen dauerhaften Frieden hin bewegen und den Grundstein für ein neues Afghanistan legen werden. Dann würden wir einen Neuanfang feiern, der alle unsere Landsleute einlädt, aus dem Exil in unser Land zurückzukehren - in unsere gemeinsame Heimat, wo jeder das Recht hat, in Würde und Frieden zu leben.