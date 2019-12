Syriens Präsident Assad diskutiert Syriens Wiederaufbau, Chinas 'Seidenstraße' und US-Aggression Bashar al-Assad Interview geführt von Miri Wood, aus dem Englischen von Einar Schlereth Im dritten der jüngsten internationalen Interviews traf sich der syrische Präsident Bashar al Assad mit Phoenix Television, um mit dem chinesischen Fernsehen über die Projekte zur Entwicklung von «Belt ¥ Road» zu sprechen. Da sowohl Syrien als auch China Teil der ursprünglichen Seidenstraße sind, die eine wunderschöne Explosion der Entwicklung und des Handels hervorgerufen hat zum Vorteil der Menschheit, ist dieses Interview von größerer Bedeutung als das jüngste Interview mit France's Paris Match und das mit Rai News 24, das später in Italien nicht gesendet wurde. Abschrift mit freundlicher Genehmigung von SANA. * * * Journalist: Herr Präsident, im Namen des chinesischen Fernsehsenders Phoenix möchte ich Ihnen für dieses Interview danken. Präsident Assad: Gern geschehen. Frage 1: Herr Präsident, gestatten Sie mir, gleich zu beginnen ... Syrien konnte große Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus erzielen, und große Teile der syrischen Gebiete wurden wieder befreit. Wo werden Sie nun mit dem Wiederaufbau Syriens beginnen? Präsident Assad: Eigentlich warten wir nicht auf das Ende einer bestimmten Phase des Krieges, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen; der Wiederaufbau beginnt unmittelbar nach der Befreiung eines beliebigen Gebietes, sei es groß oder klein, ein Dorf oder eine Stadt. Der Wiederaufbau hat verschiedene Phasen, die erste davon ist der Wiederaufbau der Infrastruktur, insbesondere in den Bereichen Wasser und Elektrizität. Später verlagert der Staat seinen Schwerpunkt auf Schulen, Gesundheitszentren und Krankenhäuser. Die wichtigste Etappe des Wiederaufbaus, die später kommt und für uns die größte Herausforderung darstellt, ist jedoch die Wiederherstellung der täglichen Aktivitäten, insbesondere der wirtschaftlichen Existenz. Dies erfordert große Anstrengungen und wird durch interne Faktoren und das äußere Umfeld beeinflusst - nämlich durch das von westlichen Ländern gegen Syrien verhängte Embargo, das sich negativ auswirkt und den Prozess verlangsamt. Der Wiederaufbau hat also bereits begonnen, aber wir brauchen mehr Investitionen von innerhalb und außerhalb des Landes, um ihn zu verstärken. Frage 2: Und hier fragen wir, Herr Präsident, was sind die wichtigsten Bereiche, in denen Syrien die Hilfe befreundeter Länder, darunter China, benötigt? Präsident Assad: China leistet insbesondere im humanitären Bereich gezielte Hilfe beim Wiederaufbau. Wie ich bereits erwähnt habe, sind Wasser und Elektrizität lebensnotwendig, und China unterstützt diese Bereiche durch humanitäre Zuschüsse, die wir für die bedürftigsten Gebiete bereitstellen. In der Vergangenheit haben wir mit unseren Freunden - und an vorderster Front China - keine Gespräche über den Wiederaufbau geführt, weil die Sicherheitslage es uns nicht erlaubte, diesen Prozess in großem Umfang einzuleiten. Jetzt, da die meisten Gebiete befreit sind, haben wir Gespräche mit einer Reihe von chinesischen Unternehmen aufgenommen, die Erfahrung mit dem Wiederaufbau haben. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die wichtigste Etappe und die größte Herausforderung die vollständige Wiederherstellung des Wirtschaftskreislaufs. Wir hoffen, dass chinesische Unternehmen damit beginnen, den syrischen Markt, der sich in Bezug auf die Sicherheit schnell und stetig verbessert, zu suchen und zu untersuchen. Wir müssen unbedingt anfangen, über Investitionsmöglichkeiten zu diskutieren, denn es ist bekannt, dass der Wiederaufbau von Ländern, die teilweise oder vollständig durch den Krieg zerstört wurden, sehr profitabel ist und eine hohe Rentabilität der Investitionen aufweist. Der Prozess beschränkt sich nicht auf Darlehen oder die Bereitstellung von Hilfe ohne jegliche Rendite, sondern ist in jeder Hinsicht eine rentable Investition. Wir haben begonnen, mit einer Reihe von chinesischen Unternehmen zu sprechen, um Wege zu finden, wie man Sanktionen umgehen und Zugang zum syrischen Markt erhalten kann. Sie haben Interesse gezeigt, weil der Prozess profitabel ist, aber Investoren und Investmentgesellschaften haben immer noch Bedenken, wie sich die Sanktionen auf sie auswirken könnten. Wir haben bestimmte Formeln gefunden, die natürlich nicht offengelegt werden, damit sie sicher auf den syrischen Markt gelangen und so zum Wiederaufbau in Syrien beitragen können. Ich möchte betonen, dass diese Unterstützung nicht auf die Wirtschaft beschränkt ist; Wiederaufbau bedeutet letztlich, zur Stabilität Syriens beizutragen, und zwar aus zwei Gründen. Erstens sind in den vergangenen zwei Jahren Millionen Syrer aus dem Ausland zurückgekehrt, ohne ausreichende Arbeitsmöglichkeiten zu finden, was an sich schon ein Faktor ist, der von Terroristen und externen Mächten genutzt werden kann. Zweitens: Die Versöhnung, die wir in Syrien erreicht haben, erfolgte zum Teil mit denen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit den Militanten oder den Terroristen zusammengearbeitet haben. Sie haben sich bereit erklärt, ihre Waffen niederzulegen und zu ihrem normalen Leben zurückzukehren - diese Rückkehr erfordert Beschäftigungsmöglichkeiten. Daher ist die Unterstützung Chinas und anderer befreundeter Länder beim Wiederaufbau Syriens ebenso wichtig wie die militärischen Anstrengungen zur Wiederherstellung der Stabilität in Syrien und zur Bekämpfung des Terrorismus und der Verbrechen gegen den Frieden. Frage 3: Können wir also nach den konkreten Maßnahmen fragen, die die syrische Regierung ergreift, um Investoren aus China und anderen befreundeten Ländern anzuziehen? Präsident Assad: Das erste, was ein Investor braucht, ist Sicherheit. Wenn wir über ein Land sprechen, das aus dem Krieg herauskommt: Wir haben in dieser Hinsicht große Fortschritte erreicht, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Die erste Frage, die sich ein Investor stellt, ist die nach der Sicherheit, das ist das, was wir täglich tun - den Kampf gegen die Terroristen und die Befreiung der Gebiete, eines nach dem anderen. Hinsichtlich des Investitionsumfelds gibt es Anforderungen, die jeder Investor braucht, unabhängig davon, ob es einen Krieg gibt oder nicht. In diesem Zusammenhang konzentrieren wir uns auf zwei Dinge: die Dringlichkeit, die darin besteht, dieses Investitionsumfeld zu verbessern, indem wir die notwendigen Maßnahmen wie Transparenz, Klarheit über die Rechte und Pflichten der Investoren im Land und die rechtlichen oder gerichtlichen Aspekte ihrer Investitionen in Angriff nehmen. Bei all diesen Fragen erarbeiten wir derzeit klare Richtlinien für Investoren. Der wichtigere und umfassendere Schritt ist jedoch das Investitionsrecht. Wir haben bei der Entwicklung unseres Investmentrechts in Anlehnung an ähnliche Gesetze in vielen anderen Ländern der Welt deutliche Fortschritte erzielt und damit sichergestellt, dass es auf internationalen Investmentstandards basiert. In diesem Gesetz sind die Garantien, die Investoren für ihre Investitionen in Syrien gegeben werden, klar festgelegt: gesetzliche Garantien, finanzielle Garantien, klar definierte Ausnahmen, die steuerliche Situation für ihre Investitionen - und alle anderen Aspekte, die eine Garantie dafür darstellen, dass diese Investitionen vollkommen sicher und rentabel sind. Wir befinden uns jetzt in der Endphase dieses Gesetzes, und es wird bald verabschiedet werden. Frage 4: Nun, Herr Präsident, gibt es spezifische Maßnahmen, die die Existenz eines sicheren Investitionsumfelds gewährleisten, das chinesischen Investoren die Gewähr bietet, dass sie kommen und keine Sicherheitsprobleme haben? Die chinesischen Investoren sind darüber sehr besorgt. Präsident Assad: Das ist richtig, das ist eine ernsthafte Herausforderung. Tatsächlich gibt es zwei Herausforderungen. Erstens, ist der derzeitige Mangel an ausreichenden oder effektiven Finanzkanälen zwischen Syrien und China für den Geldtransfer. Das ist ein echtes Problem, das hauptsächlich durch die Sanktionen verursacht wird. Eine Lösung muss gefunden werden, wenn wir wollen, dass Investoren nach Syrien kommen; eine Lösung erfordert das Engagement relevanter Finanzinstitutionen aus beiden Ländern, was eine Diskussion auf staatlicher Ebene erfordert. Das ist ein großes Hindernis, das es zu überwinden gilt. Das zweite Problem ist die Angst, die viele chinesische Unternehmen noch immer haben. Es gibt heute Unternehmen, die bereit sind, Experten nach Syrien zu schicken. Das ist wichtig, weil viele syrische Industrien begonnen haben, Interesse am chinesischen Markt zu zeigen, zum Beispiel syrische Fabriken, die ihre Ausrüstung aus China beziehen. Früher hatten chinesische Experten Bedenken, nach Syrien zu kommen; dies hat sich in letzter Zeit verbessert, was ein neuer Schritt ist. Wenn wir jedoch über chinesische Investitionen mit chinesischem Kapital sprechen, dann braucht das mehr Zusicherungen; wir müssen als syrischer Staat größere Anstrengungen in dieser Hinsicht unternehmen, und wir hoffen, dass der chinesische Staat mit seinen einschlägigen Institutionen - wie der China Export and Credit Insurance Corporation - Investoren dazu ermutigt, nach Syrien oder zumindest in die völlig sicher gewordenen Gebiete zu kommen. In diesem Interview bestätige ich dies, und da Sie in Syrien sind, können Sie das wahre, unübertriebene Bild über das Ausmaß der in letzter Zeit erreichten Sicherheit vermitteln. Intervention: Die syrische Regierung garantiert also allen chinesischen Unternehmen, die nach Syrien kommen könnten, Sicherheit, und dass es kein Problem in Bezug auf die Sicherheit gibt? Präsident Assad: Sicherlich. Frage 5: Herr Präsident, ich möchte Ihnen eine Frage zur Belt and Road Initiative stellen. Wie sehen Sie diese Initiative im Allgemeinen? Präsident Assad: Aus strategischer Sicht stellt sie eine weltweite Veränderung dar, eine Veränderung des Charakters der internationalen Beziehungen. Wenn wir uns die gegenwärtige Situation in der Welt ansehen, sehen wir, dass sie von westlichen Herrschaftsversuchen, insbesondere seitens der Vereinigten Staaten, beherrscht wird. In der Vergangenheit, während des Kalten Krieges, gab es eine Periode von Konflikten zwischen Staaten. Dieser Konflikt beruhte auf dem Grad der Dominanz jedes Pols, insbesondere des westlichen Pols über eine Gruppe von Staaten, um seine Interessen gegen den anderen Pol durchzusetzen. Davor, während des Zweiten Weltkriegs und der vorangegangenen Periode der vollständigen Kolonialisierung, besetzten Staaten andere Nationen und wo immer sie dies taten, definierten sie die Interessen der Völker, die unter ihrer Herrschaft standen. In den meisten Fällen gab es keine gemeinsamen Interessen; diese Völker wurden von den mächtigeren Staaten versklavt. Heute sehen wir, dass es eine Supermacht gibt - China, die versucht, ihren Einfluss in der Welt zu stärken. Aber welche Art von Einfluss? Es ist nicht der negative Einfluss, an den wir uns gewöhnt haben, sondern eher ein Einfluss im Sinne des Vertrauens auf Freunde und ein Einfluss, der auf gegenseitigen Interessen beruht. Wenn wir in Syrien daran denken, Teil der Seidenstraße zu sein und Syrien ist ein kleines Land – in internationaler, geographischer, demographischer, ökonomischer und militärischer Hinsicht. Intervention: Aber historisch über die Seidenstraße. Präsident Assad: Es geht genau um die Seidenstraße, aber wichtiger ist, dass dieser neue Ansatz aus der Geschichte abgeleitet ist, aber für das 21. Jahrhundert geeignet ist; es ist ein Ansatz, der auf Parität aufbaut. Wenn wir Teil dieser Straße sind, behandelt uns China als Gleichberechtigte und nicht als eine Supermacht, die mit einem kleinen Land zu tun hat. Es gibt gemeinsame Interessen: Es ist für China, Syrien und alle Länder auf diesem Weg von Vorteil. Ein weiterer Aspekt ist, dass es sich nicht auf die bilateralen Beziehungen Chinas zu diesen Ländern beschränkt, sondern dass es sich um eine Beziehung zwischen allen Ländern auf dieser Achse handelt. Es ist also eine Beziehung von Kultur und Zivilisation, die letztlich zu mehr Wohlstand und Investitionen und zur Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Bedingungen in diesen Ländern führt. Das bedeutet mehr Stabilität in der Welt, was im Gegensatz zu dem steht, was wir in unserer modernen und jüngsten Geschichte kennen. Das ist es, was wir in der Seidenstraße (Belt and Road Initiative) sehen: Stabilität und Wohlstand. Frage 6: Syrien hat seinerseits den Wunsch geäußert, sich an der Initiative "Gürtel und Straße" zu beteiligen. Gibt es diesbezüglich Entwicklungen? Präsident Assad: In der vorangegangenen Periode und besonders in den ersten Jahren des Krieges aufgrund der Instabilität war das nicht unsere Priorität. Vielleicht, weil es keinen Sinn machte, über Infrastruktur zu sprechen, wenn man sich in einem Zustand von Leben oder Tod befindet, nicht als Individuum, sondern als Heimat, als Nation - Syrien. Nachdem wir diese Phase überwunden haben und mit der erhöhten Stabilität und der Verbesserung des Wirtschaftszyklus in Syrien, haben wir in diesem Jahr einen ernsthaften Dialog mit der chinesischen Regierung darüber begonnen, wie Syrien Teil der Seidenstraße (Belt and Road Initiative) werden kann. Derzeit liegt Syrien nicht auf der Route; es gibt verschiedene Routen, und Syrien liegt nicht auf ihnen. Ein Teil der Initiative umfasst jedoch kulturelle, bildungspolitische und wissenschaftliche Bereiche, und durch die direkte Beziehung zwischen uns und China gibt es eine große Anzahl - die in den letzten Jahren zugenommen hat - von Stipendien, die Syrien angeboten werden und von denen wir profitieren. Die Diskussionen über die Infrastruktur haben vor kurzem begonnen, die eines der wichtigsten Elemente ist und Syrien in Zukunft zu einem Teil der Seidenstraße (Belt and Road Initiative) machen könnte. Wir haben erst vor wenigen Monaten eine Reihe von Projekten vorgeschlagen. Intervention: Auf bestimmten Gebieten. Präsident Assad: Natürlich. In Bereichen, die mit der Infrastruktur zusammenhängen, haben wir der chinesischen Regierung etwa sechs Projekte vorgeschlagen, die der Belt and Road Methodik entsprechen, und wir warten darauf, dass die chinesische Regierung bestimmt, welches Projekt bzw. welche Projekte mit ihren Vorstellungen übereinstimmen. Ich denke, wenn diese Infrastruktur entwickelt wird, wird mit der Zeit die Seidenstraße (Belt and Road Initiative), die durch Syrien führt, zu einer Selbstverständlichkeit, denn es ist keine Straße, die man nur auf einer Karte einzeichnet. Es stimmt zwar, dass die Seidenstraße historisch gesehen durch Syrien, den Irak und diese Region verlief, aber heute berücksichtigt diese Initiative die für diese Routen erforderliche verfügbare Infrastruktur. Daher wird die Seidenstraße (Belt and Road Initiative) durch Syrien in Zukunft durch den Aufbau, die Stärkung und die Entwicklung dieser Infrastruktur führen. Frage 7: Glauben Sie, dass Syrien jetzt bereit ist, sich aus Sicherheitsgründen an dieser Initiative zu beteiligen? Präsident Assad: Genau, weil wir sicherheitstechnisch bereit sind, haben wir Gespräche mit unseren chinesischen Freunden aufgenommen. Zuvor war es weder logisch noch praktisch möglich, einen solchen Dialog einzuleiten. Frage 8: Herr Präsident, ich möchte Sie zur Situation in Amerika befragen. In den Vereinigten Staaten finden im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen statt. Wenn Trump nicht für eine neue Amtszeit als Präsident wiedergewählt wird, wäre dieses Scheitern Ihrer Meinung nach für Syrien nützlich oder nicht? Präsident Assad: In einem meiner Interviews habe ich Trump als den Besten bezeichnet, weil er der transparenteste ist. Natürlich bedeutet der Beste zu sein, nicht, dass er gut ist; aber Transparenz ist eine gute Sache, vor allem wenn es um die westliche Politik geht, denn wir haben uns an Masken gewöhnt, die echte westliche Absichten in Bezug auf die Welt verbergen. Gleichzeitig müssen wir aber auch erkennen, dass das amerikanische politische System kein Staatssystem in dem Sinne ist, wie wir es verstehen. Es ist ein System, das aus Lobbys besteht. Die Herrscher Amerikas sind die Geld-Lobbys, ob in Form von Öl, Waffen, Banken oder anderen. Diese Lobbys kontrollieren alle Teile der amerikanischen Politik. Als Trump versuchte unabhängig zu sein, wenn auch in sehr begrenztem Maße, begann der Angriff gegen ihn. Wir sind jetzt Zeuge eines Verfahreens zur Amtsenthebung, das darauf abzielt, den Präsidenten wieder mit den Lobbys in Einklang zu bringen. Alle Präsidenten, mit denen wir in Syrien zu tun hatten, von Nixon im Jahre 1974 - als die Beziehungen zu Amerika wiederhergestellt wurden - bis zu Trump heute werden von diesen Lobbys kontrolliert. Ganz gleich, wie viel guten Willen ein Präsident hat, er kann nicht außerhalb der Politik dieser Lobbys handeln. Deshalb ist es unangebracht und unrealistisch, auf den Wechsel von Präsidenten zu wetten, und ich glaube nicht, dass sich diese amerikanische Politik in den nächsten Jahren ändern wird. Deshalb sagen sie während des Wahlkampfes das eine, und wenn sie einmal gewählt sind, tun sie das genaue Gegenteil. Aus diesen Gründen überlegen wir in Syrien nie, welcher amerikanische Präsident kommt und welcher geht. Intervention: In diesem Zusammenhang stelle ich die Frage: Nachdem der amerikanische Präsident seine Absicht bekannt gegeben hatte, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen, änderte er plötzlich den Kurs und sagte, dass er die amerikanischen Truppen in Syrien zurücklassen werde, um die Ölquellen im Gebiet östlich des Euphrats zu schützen. Also trifft er plötzlich eine Entscheidung und macht dann wieder kehrtum. Präsident Assad: Genau, was Sie sagen, bestätigt meinen Standpunkt, dass die Lobbys die Verantwortlichen für die Politik sind. Es bestätigt auch, dass dieser Staat nicht von Prinzipien regiert wird, sondern von den Interessen dieser Unternehmen; wenn sie ein Interesse daran haben, die Ölquellen zu besetzen, sie zu stehlen und auf die eine oder andere Weise zu verkaufen, dann werden dieser Staat und dieses Regime zugunsten dieser Unternehmen handeln, unabhängig vom internationalen Recht und unabhängig vom amerikanischen Recht. Sie verletzen amerikanische Gesetze um dieser Firmen willen, denn wenn sie sie nicht glücklich machen, könnte der Präsident abgesetzt werden. Frage 9: Herr Präsident, wie viele Truppen der verbleibenden amerikanischen Armeeinheiten gibt es noch? Präsident Assad: Das Lustige an der amerikanischen Politik ist, dass sie die Zahl zwischen Tausenden und Hunderten bekannt geben. Wenn sie Tausende sagen: Es ist, um die Pro-Kriegs-Lobby - insbesondere die Rüstungsunternehmen - glücklich zu machen, dass sie sich im Kriegszustand befinden. Wenn sie Hunderte sagen: Dann wenden sie sich an die Menschen, die gegen den Krieg sind, indem sie sagen, dass es nur "ein paar Hundert" sind. Tatsächlich sind beide Zahlen aus einem einfachen Grund falsch; selbst wenn diese Zahlen korrekt wären, basieren sie auf der Anzahl der amerikanischen Soldaten und nicht auf der Anzahl der Personen, die mit der amerikanischen Armee kämpfen. Das amerikanische Regime verlässt sich in seinen Kriegen in erheblichem Maße auf private Firmen wie Blackwater im Irak und andere. Selbst wenn sie also einige hundert amerikanische Soldaten in Syrien hatten, haben sie immer noch Tausende - vielleicht Zehntausende - von Zivilisten, die für solche Firmen arbeiten und in Syrien kämpfen. Deshalb ist es schwierig, die wirkliche Zahl zu kennen, aber sie liegt sicherlich bei den Tausenden. Frage 10: Die Amerikaner sagen, dass sie die Ölquellen im östlichen Euphratgebiet in Syrien schützen werden; aber was werden sie letztendlich mit dem aus diesen Quellen geförderten Öl machen? Präsident Assad: Vor den Amerikanern hat Jabhat al-Nusra in den frühen Tagen diese Quellen genutzt; nachdem ISIS kam und al-Nusra vertrieb - oder besser gesagt, als ISIS mit al-Nusra fusionierte und sie alle zu ISIS wurden, stahl und verkaufte es auch Öl. Und wo? Früher haben sie es durch die Türkei verkauft. Jetzt ist Amerika derjenige, der Öl stiehlt und an die Türkei verkauft. Die Türkei ist mit all diesen Gruppen ein Komplize beim Verkauf von Öl; sie hat kein Problem - die Türkei ist bereit. Das türkische Regime spielt eine direkte Rolle beim Verkauf des Öls, früher mit al-Nusra, später mit ISIS und heute mit den Amerikanern. Frage 11: Welche Auswirkungen hat das in dieser Situation auf die syrischen Ölrenditen? Präsident Assad: Zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Beginn des Krieges fielen die Ölrenditen fast auf Null. Heute - nach der Wiederherstellung einer kleinen Anzahl von Bohrlöchern in den letzten zwei Jahren - haben wir eine kleine Menge an Öl. Allerdings hat das Öl immer noch begrenzte positive Auswirkungen auf die syrische Wirtschaft, weil die meisten Bohrungen entweder unter der Kontrolle von terroristischen Gruppen oder von Gruppen stehen, die außerhalb des Gesetzes und unter amerikanischem Kommando handeln. Die Situation mit dem Öl hat sich also nicht groß geändert. Frage 12: Ja. Wie wird die syrische Regierung also die Frage der amerikanischen Präsenz in der Ölfeldregion östlich des Euphrats angehen? Präsident Assad: Erstens: Die Amerikaner verlassen sich auf Terroristen. Die Terroristen müssen angegriffen werden, das ist eine Priorität für uns in Syrien. Die Terroristen anzugreifen, schwächt die amerikanische Präsenz auf die eine oder andere Weise. Zu einem späteren Zeitpunkt: Es gibt syrische Gruppen, die unter amerikanischem Kommando agieren, und diese Gruppen müssen auf die eine oder andere Weise und vor allem im Dialog davon überzeugt werden, dass es in unser aller Interesse in Syrien ist, dass sie sich für die Heimat entscheiden und sich den Bemühungen des syrischen Staates um die Befreiung aller seiner Gebiete anschließen. Zu diesem Zeitpunkt ist es nur natürlich, dass es keine Perspektive für eine amerikanische Präsenz gibt. Wenn sie jedoch bleiben, müssen sie ihre Erfahrungen im Irak berücksichtigen; es wird einen Volkswiderstand geben, und sie werden den Preis dafür zahlen. Letztendlich werden die Amerikaner gehen. Frage 13: Herr Präsident, wir haben in letzter Zeit in einigen Nachbarländern, darunter im Irak, im Libanon und sogar im Iran, Volksproteste und Ausschreitungen erlebt. Diese Länder gelten in der Tat bis zu einem gewissen Grad als Verbündete Syriens. Wie sehen Sie, was in diesen Ländern geschehen ist und geschieht? Präsident Assad: Natürlich haben die Nachbarländer einen direkten Einfluss auf uns, weil es direkte familiäre und wirtschaftliche Beziehungen gibt, aber auch andere Arten von Beziehungen zwischen benachbarten Ländern. Gleichzeitig ist der Nahe Osten als Ganzes ein Gebiet; das soziale Gefüge ist ähnlich, die Überzeugungen sind ähnlich und die Interessen sind miteinander verflochten, auch wenn diese Länder keine direkten Nachbarn sind. Wenn wir davon ausgehen, dass die stattfindenden Bewegungen darauf abzielen, die Probleme der Bevölkerung anzugehen, und dass sie zu einer Verbesserung der wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Bedingungen in diesen Ländern führen würden, dann kann ich sagen, dass die Auswirkungen positiv sein werden. Wenn wir jedoch logisch denken, würden die westlichen Länder und insbesondere die Vereinigten Staaten diese Länder spontan weitermachen lassen?! Sie würden sich definitiv einmischen und sicherlich jede Bewegung ausnutzen, um Chaos zu schaffen, denn die amerikanische Politik - zumindest seit dem Jahr 2000 und seit dem Irak-Krieg - ist darauf ausgerichtet, Chaos zu schaffen. Das nannten sie 'konstruktives Chaos'; so haben es George Bush und Condoleezza Rice genannt. Dieses 'konstruktive Chaos', das sie suchen, ist eine Art von Chaos, das ihre Interessen durchsetzt. Deshalb wird sich dieses Chaos, wenn es in unserer Region oder in einer anderen Region stattfindet, negativ auf uns auswirken. Das Chaos ist ansteckend, es ist wie eine Krankheit, es breitet sich aus; wir können also nur hoffen, dass diese Ereignisse im internen, spontanen, populären Rahmen bleiben. Frage 14: Wäre es möglich zu sagen, dass man sich überall dort, wo Chaos herrscht, nach einer amerikanischen Rolle umsehen sollte? Präsident Assad: Das ist eine Selbstverständlichkeit und weltweit bekannt geworden. Was ist der Unterschied zwischen der Politik der Supermächte: Amerika und diejenigen, die dazu stehen - wie Frankreich und Großbritannien, glauben oder denken - was wir als falsch ansehen, aber sie sehen es als richtig an -, dass die Interessen dieser Länder oder dieser Achse darin liegen, Chaos zu schaffen; während Russland, China und die meisten anderen Länder glauben, dass Stabilität und internationales Recht im besten Interesse der Welt und ihrer Staaten, ob groß oder klein, sind. Journalist: Herr Präsident, vielen Dank, dass Sie uns diese Gelegenheit gegeben haben, und wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und Fortschritte. Präsident Assad: Ich danke Ihnen und ich danke auch Phoenix Television für dieses Interview. Journalist: Herr Präsident, herzlichen Dank. Präsident Assad: Gern geschehen.