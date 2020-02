Veteranen verlangen eine Entschuldigung des Präsidenten

Trump bestand darauf, dass keine Soldaten im Irak ernsthaft verletzt wurden, aber die letzten Worte eines Veteranen aus Philadelphia zeigen die wahren Kosten des Krieges

Helen Ubiñas

Es ist sechs Wochen her, dass sich Rosalind Williams' 30-jähriger Sohn, der Armee-Veteran Corey Michael Hadley das Leben genommen hat.

Wenn man den Tod eines Kindes betrauert, ist das ein Moment. Ein Wimpernschlag, ein Blättern im Kalender. Kaum genug Zeit für Williams, sich wieder aufzuraffen und in ihr Klassenzimmer an der Northeast High School zurückzukehren, wo sie Naturwissenschaften unterrichtet.

Und doch wurden in diesem kleinen Zeitfenster 900 weiteren Eltern aus dem Militärbereich der gleiche Schlag versetzt - sie blieben zurückgelassen, um den Rhythmus eines Lebens zu finden, das sie verloren haben, nachdem sie ihre Kinder durch Selbstmord verloren haben. Nach den jüngsten Daten des Department of Veterans Affairs sterben täglich etwa 20 Veteranen, Soldaten im aktiven Dienst und Mitglieder der Nationalgarde und der Reserve, durch ihre eigene Hand.

In der Stille, die auf die anfängliche Aufregung des kollektiven Schocks und der Trauer nach seinem Tod am 2. Januar folgte, war Williams allein mit ihrem Kummer. Sie ging alte Fotos durch, sammelte neue von seinem Begräbnis und seiner militärischen Beerdigung. Sie las die zahlreichen Nachrichten, die über ihren Sohn geschrieben wurden, nachdem die Familie schonungslos über seinen Tod gesprochen hatte, und las sie erneut.

"Seine Wunden waren langsam wirkend und unsichtbar, aber dennoch lähmend und tödlich", sagte die Familie in einer Erklärung, die von seinem Kampf mit Depressionen und PTSD nach sechs Jahren und drei Einsätzen im Irak und in Afghanistan sprach.

So wie sie es tat, als sie und die Familie darum kämpften, die richtige Art und Weise und die richtigen Worte zu finden, um den Verlust ihres Sohnes zu beschreiben, hat Williams über die Ursache seines Todes weiter nachgedacht. Sein PTSD und die Probleme der psychischen Gesundheit, bei denen Medikamente und andere Interventionen nicht halfen - das waren lediglich quälende Symptome dessen, was ihn wirklich plagte. Stattdessen glaubte seine Mutter: Was ihn schließlich sein Leben kostete, war die traumatische Hirnverletzung, die er nach den mehrfachen Einsätzen als Scharfschütze der Armee erlitt. Selbst in seinem letzten Brief an seine Familie, den sie mir an ihrem Esstisch vorlas, sprach er darüber.

"Es tut mir so leid, dass ich euch das angetan habe", schrieb Hadley. "Ich bin so dankbar, in eine liebevolle, starke Familie geboren worden zu sein."

"Leider bin ich nicht so stark, wie ihr vielleicht denkt. Ich habe es so lange ausgehalten, wie ich konnte. Mein Gehirn fühlt sich an, als ob es in meinem Kopf anschwillt. Meine Knöchel tragen mein Gewicht nicht, so dass ich oft das Gleichgewicht verliere, und mein Herz ... mein Herz fühlt sich an, als gäbe es ein schwarzes Loch in der Mitte, das alle positiven Emotionen aufsaugt und es ihnen nicht gestattet, mich zu verlassen und mich nie wirklich glücklich zu machen."

Hadleys Familie wusste, dass sich der psychische Zustand nach der Rückkehr des Infanteristen und Scharfschützen im Jahr 2013 verschlechtert hatte. Aber die Wunden, die er und so viele andere erleiden, bleiben für viele unsichtbar, auch für den Präsidenten der Vereinigten Staaten.

Im Januar gab Trump bekannt, dass "keine Amerikaner zu Schaden kamen", als der Iran über ein Dutzend ballistische Raketen auf die US-amerikanischen und Koalitionstruppen im Irak abfeuerte ( > LINK ) . Selbst nachdem das Pentagon bekannt gab, dass bei 34 US-Soldaten nach dem Angriff Gehirnerschütterungen oder traumatische Hirnverletzungen diagnostiziert wurden, spielte er die Verletzungen herunter und sagte, dass es sich im Vergleich zu "Menschen ohne Beine und Arme" um "nicht sehr schwere Verletzungen" handele. Er legte nur noch nach, nachdem kürzlich bekannt wurde, dass bei 109 US-Soldaten eine leichte traumatische Gehirnverletzung als Folge des Angriffs diagnostiziert wurde.

"Ich werde meine Meinung dazu nicht ändern", sagte Präsident Trump in einem Interview mit Fox Business.

Vertreter der Veteranen an der Spitze der 1,6 Millionen Veteranen von Kriegen im Ausland, forderten eine Entschuldigung des Präsidenten.

Redaktionen bezeichneten Trumps Bemerkungen als grausame Widerspiegelung der nach wie vor bestehenden Unwissenheit über die Behandlung der "Signaturwunde" der amerikanischen Kriege des 21. Jahrhunderts. Seit dem Jahr 2000 wurden bei mehr als 400.000 Soldaten Varianten von traumatischen Gehirnverletzungen diagnostiziert, viele von ihnen als Folge von Explosionen, denen sie ausgesetzt waren.

Der Vater von Ryan Larkin, einem Navy SEAL im Irak und in Afghanistan, der sich 2017 im Alter von 29 Jahren im Haus seiner Eltern das Leben nahm, schrieb einen Brief an Trump über die "unsichtbaren Wunden", an denen sein Sohn litt. Frank Larkin stand im vergangenen Jahr an Trumps Seite, als der Präsident eine Verfügung zur Vorbeugung von Selbsttötungen von Veteranen unterzeichnete.

Er nannte die Äußerungen des Präsidenten einen "harten Schlag in den Bauch".

Auch Williams hat einige ausgesuchte Worte. Aber ihr Schwerpunkt liegt jetzt darauf, ihren Sohn zu ehren, indem sie versucht, andere Männer und Frauen zu retten, die so tapfer für ein Land kämpfen - und sterben -, das meist nur Lippenbekenntnisse zur Unterstützung seiner Soldaten abgibt.