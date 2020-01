Trump spielt Verletzungen von Soldaten im Irak als 'Kopfschmerzen' herunter Veteranen bestreiten dies und warnen, dass die Gehirnerschütterungen ernst sein könnten Jason Ditz Präsident Trump behauptete, dass es bei dem iranischen Raketenangriff vom 7. Januar auf den Luftwaffenstützpunkt Ayn al-Asad im Irak keine Verluste auf Seiten der USA gab. Dies erwies sich als unwahr, da das Pentagon eine Woche später enthüllte, dass 11 Personen zur medizinischen Behandlung ins Ausland geschickt worden waren, und dann bestätigte, dass es sogar noch mehr waren. Trump wies dies jedoch energisch zurück und sagte auf einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass die Verletzungen "nicht sehr ernst" seien, und er habe "gehört, sie hätten Kopfschmerzen". Das Militär weigerte sich, zu Trumps Einschätzung Stellung zu nehmen, aber Veteranengruppen kritisierten die Kommentare schnell und sagten, dass die Verletzungen Gehirnerschütterungen oder andere schwere Hirnverletzungen einschlossen. Obwohl es bisher Anzeichen dafür gibt, dass sie sich vollständig erholen werden, ist das potenzielle Risiko langfristiger Auswirkungen von Gehirnerschütterungen nicht trivial, und obwohl Kopfschmerzen sicherlich ein häufiges Symptom von Gehirnerschütterungen sind, sagten die Veteranen, dass die Etikettierung der gesamten Verletzung als Kopfschmerz darauf hindeutet, dass Trump von der Schwere der Verletzung "wohl keine Ahnung hat". Da der Iran die USA über den Angriff im Voraus informiert hat, hatten sie die Möglichkeit, die Soldaten in Deckung zu bringen und weitere lebensbedrohliche Verletzungen zu verhindern. Für die Veteranen geht die Sorge um die Verharmlosung von Gehirnverletzungen jedoch weit über das Einzelereignis hinaus, da das Militär in den letzten Jahren mit einem Anstieg der Verletzungen vom Typ Gehirnerschütterung zu kämpfen hat.