Die Mauer: Trennung der Demokratie von den Wählern Robert C. Koehler Die Mainstream-Medien drängen der Präsidentschaftswahl 2020 einige ernsthafte Gewissheiten auf, die mich in eine wütende Verzweiflung treiben: Auch wenn Bernie Sanders, der Gewinner der ersten beiden demokratischen Vorwahlen, jetzt in den nationalen Umfragen an der Spitze steht, "kann und wird er nicht" der Kandidat der Partei sein, "weil die Demokraten in den kommenden Wochen", schreibt Liz Peek in The Hill, "dafür sorgen werden, dass der Sozialist Bernie nicht nominiert wird. Mehr Menschen werden erkennen, dass er die Partei zu einem verhängnisvollen Verlust führen wird, und sie werden nach einer Alternative suchen. Überwältigt von der Werbung, unterwältigt von anderen im Rennen, werden sie erkennen, dass Mike Bloomberg der Beste ist, den sie haben." Hey Progressive, Amerika ist kein sozialistisches Land! Versteht ihr das? Da sich diese Gewissheit in der Wahlberichterstattung sowohl auf offensichtliche als auch auf subtile Weise durchsetzt, stelle ich sie einem weiteren aufkommenden News-Leckerbissen gegenüber: "Teile des Nationalen Orgelpfeifenkaktus-Denkmals - die Teile mit den Grabstätten der Ureinwohner und andere seltene, historisch wichtige Gebiete - werden mit Bulldozern plattgemacht und gesprengt, um Platz für die Grenzmauer zu schaffen, für die Mexiko angeblich bezahlen wird." Die Trump-Grenzmauer schreitet fort, durchschneidet und zerstört ein komplexes ökologisches Wunder, das zufällig auch heiliger Boden der Ureinwohner ist. Die Mauer, schreibt die Evolutionsbiologin Kelsey Yule, "verwandelt die Landschaft in eine ökologische Dystopie." "Das Ministerium für Heimatschutz planiert diesen kostbaren Lebensraum ohne Rücksicht auf die Zartheit der einzigartigen kulturellen und ökologischen Ressourcen dieses Ortes und verwüstet damit eine der ikonischsten Stätten der westlichen Hemisphäre. Sie sprengen sogar Berge wie den Monument Hill in die Luft. . . .” Und: "In den letzten Monaten hat die Trump-Regierung Millionen von Gallonen Grundwasser entnommen, um den Beton für die Mauer zu mischen." Darüber hinaus schneidet die 5,7 Milliarden Dollar teure Mauer direkt durch die Seele der Tohono O'odham-Nation, eines indigenen Volkes, dessen angestammtes Land in der Sonoran-Wüste, das ungefähr so groß ist wie Connecticut, sowohl die Vereinigten Staaten als auch Mexiko umfasst. Zu schade. Das Heimatschutzministerium regiert, und es wird die verdammte Mauer auf jeden Fall bauen. Wie der Abgeordnete zum Repräsentantenhaus von Arizona Raul Grijalva es ausdrückte: "Für das Ministerium ist nichts heilig." Nun, das stimmt nicht ganz. Die Bürokratie ist heilig. Egal, wie dumm und destruktiv sie jetzt auch sind, die Regeln sind heilig. Die Grenze ist heilig. Und dieselbe Mentalität, so glaube ich, tut alles, was sie kann, um sicherzustellen, dass die fortschrittliche Basis der Demokratischen Partei - die zu einem großen Teil durch Bernie Sanders vertreten wird - auf der falschen Seite der Mauer bleibt, ohne dass sie tatsächlich Einfluss auf den amerikanischen politischen Prozess nehmen kann. Bei Wahlen sollte es nicht um Grundwerte gehen. Diese Werte sind bereits entschieden, und "Sozialist Bernie" (psst, sozialistisch ist das gleiche wie kommunistisch) darf sich nicht mit ihnen anlegen. Diese Werte bedeuten natürlich so wenig wie der Ort, an dem Sie geboren wurden. Bei diesen Werten geht es darum, wer Macht hat. Das große Geld regiert und wird immer regieren, nicht wahr? Deshalb schaut die Wahlberichterstattung nicht tief unter die Oberfläche - wer wir sind oder wie wir uns zum Planeten und zum Leben selbst verhalten sollten. Vielleicht schafft Trump's Wall eine ökologische Dystopie, aber Bernie Sanders ist ein Sozialist. Und sehen Sie, hier kommt Michael Bloomberg, um die Lage zu retten. Ich sage nicht, dass der Wandel einfach ist oder dass eine nationale und globale Vorgehensweise angesichts von Krieg und Klimakrise und dem wachsenden Phänomen der Flüchtlinge, die versuchen, eine Heimat zu finden, in irgendeiner Weise offensichtlich ist. Aber unser kollektiver Fokus sollte größer sein als die Bedürfnisse und Grenzen des korporativen Zentrismus. Haben wir nicht alle ein Interesse an der Zukunft dieses Planeten? Wenn man viel Mainstream-Berichterstattung konsumiert, könnte man meinen, dass niemand so viel Interesse an der Zukunft hat wie der 60-Milliarden-Dollar-Mann Bloomberg. Er hat sich in den Wahlprozess eingekauft. "In einem atemberaubenden Meilenstein in dem, was Kritiker als Versuch bezeichnet haben, die Nominierung der Demokraten zu kaufen", berichtet Common Dreams, "hat der milliardenschwere Geschäftsmann Michael Bloomberg seit dem Start seines Präsidentschaftswahlkampfes 2020 im vergangenen November bereits mehr als 350 Millionen Dollar seines persönlichen Reichtums in die Fernseh-, Digital- und Radiowerbung gesteckt". Dies ist unser Land: es steht zum Verkauf. Egal, dass Bloomberg, der ehemalige Bürgermeister von New York City, während seiner Amtszeit auf Anhalten-und-Durchsuchen-Polizeiarbeit drängte, Minderheitenviertel mit Polizei - auch bekannt als Besatzungsarmee - überflutete und jeden, der "verdächtig aussieht", für eine demütigende Durchsuchung und mögliche Verhaftung anhalten ließ. Ein Bundesrichter erklärte diese Praxis schließlich für verfassungswidrig und nannte sie "Checkpoint-ähnliche Polizeiarbeit". Aber Bloomberg hat weiterhin stillschweigend die auf Rassismus basierende Sicherheitspolitik verteidigt, indem er etwa in einer Rede im Jahr 2015 berüchtigterweise behauptete, dass 95 Prozent der Mörder "männlich sind, Angehörige von Minderheiten, 16-25 Jahre alt". Was wir hier also haben, ist ein politisches System, das sich ständig dem wir-gegen-sie-Denken unterwirft: eine Führung, die einen Feind braucht, um das Land vereint zu halten. Diese Art des Denkens schneidet grausame soziale Risse überall dort, wo es vorhanden ist, und schafft endlosen Schaden für einige und Unsicherheit für alle. Die amerikanische Demokratie steht nach wie vor zum Verkauf, aber nur an Bieter, die die Mauer unterstützen.