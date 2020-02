Kommt die Wehrpflicht zurück? Ron Paul Während der eskalierenden Konfrontation zwischen den USA und dem Iran in letzter Zeit haben so viele Menschen die Website der Einberufungsbehörde besucht, um sich über die Wehrpflicht zu informieren, dass die Website abstürzte. Die Menschen waren zu Recht besorgt über eine Rückkehr der Wehrpflicht. Da die anhaltenden militärischen Konflikte im Irak und in Afghanistan wahrscheinlich nicht so bald enden werden und die USA möglicherweise in einen Krieg mit dem Iran und möglicherweise sogar mit Russland oder China von den Neokonservativen hineintheatert werden, wird die Nachfrage nach Soldaten wahrscheinlich steigen. Gleichzeitig kommen Soldaten mit lebenslangen medizinischen Problemen einschließlich psychologischer Probleme nach Hause zurück, was dazu führt, dass eine erschreckende Zahl von Veteranen Selbstmord begeht. All dies kann es für das Militär schwieriger machen, Rekruten anzuwerben. Und es kann einen Kongress, der nicht bereit ist, eine Politik der Nichteinmischung zu verfolgen, vor die Wahl stellen: die Ausgaben für die Gehälter und Leistungen der Truppen zu erhöhen oder die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ein Kongress, der mit einer Staatsschuld von über 25 Billionen Dollar konfrontiert ist, könnte die Wehrpflicht wieder einführen, anstatt die Ausgaben für die Truppen weiter zu erhöhen. Jede zukünftige Wehrpflicht wird wahrscheinlich auch Frauen umfassen, dank Richtern, Politikern und Feministinnen, die der Meinung sind, dass Frauen die "Möglichkeit" haben sollten, zum Militärdienst gezwungen zu werden. Ein militärischer Zwangsdienst verstößt gegen den Grundsatz, dass Einzelpersonen unveräußerliche Rechte haben, die keine Regierung verletzen sollte. Eine Wehrpflicht gefährdet auch alle unsere Rechte. Wenn wir akzeptieren, dass die Regierung die legitime Befugnis hat, Einzelpersonen zum Kämpfen, Töten und Sterben in einem Krieg zu zwingen, wie können wir dann argumentieren, dass die Regierung die Bürger nicht zwingen kann, hohe Steuern zu zahlen, eine Krankenversicherung zu kaufen oder sich den Kontrollen der TSA zu unterziehen? Wie können wir dagegen argumentieren, dass die Regierung Menschen das Rauchen von Marihuana oder den Besitz von "Angriffswaffen" verbietet? Viele traditionelle Konservative, darunter Ronald Reagan, sprachen sich gegen die Wehrpflicht aus und wiesen auf die Bedrohung der individuellen Rechte hin. Einige Personen aus der Antikriegsbewegung haben die Wehrpflicht mit der Theorie unterstützt, dass ein Entwurf die Wahrscheinlichkeit, dass Politiker einen Krieg unterstützen, verringert. Aber die Wehrpflicht hielt die Politiker nicht davon ab, unnötige Kriege wie den Ersten Weltkrieg, den Koreakrieg und den Vietnamkrieg zu unterstützen. Während die Wehrpflicht dazu beitrug, die Opposition gegen den Vietnamkrieg zu mobilisieren, dauerte es fast ein Jahrzehnt, bis die Opposition eine kritische Masse erreichte. Noch wichtiger ist, dass die Wehrpflicht gegen das Nichtangriffsprinzip verstößt, das moralische Herz des Libertarismus. Die Befürwortung der Anwendung von Gewalt, um selbst ein so edles Ziel wie den Frieden voranzubringen, ist selbst unmoralisch und stellt die Sache der Freiheit in Frage. Einige Progressive der Antikriegsbewegung lehnen eine Wehrpflicht ab, unterstützen aber die Idee, junge Menschen zur Teilnahme an einem "nationalen Dienst" zu zwingen. Einige Konservative schließen sich diesen Progressiven an und sagen, dass der nationale Dienst eine Möglichkeit für junge Menschen ist, der Regierung das Privileg, in einer freien Gesellschaft zu leben, "zurückzuzahlen", als ob unsere Rechte und Freiheiten Geschenke der Regierung wären. Der obligatorische Wehrdienst wird wahrscheinlich Unterstützung erhalten, wenn der nächste Markt zusammenbricht, da er als Beschäftigungsprogramm für junge Menschen dienen würde. Alle, die für die Freiheit eintreten, müssen bereit sein, jeden Versuch der Wiedereinführung der Wehrpflicht oder jeder anderen Form des nationalen Dienstes zu bekämpfen. Wir müssen so viele Menschen wie möglich mobilisieren, um den Politikern zu sagen, dass es nicht akzeptabel ist, dass die US-Regierung Menschen im Militär oder auf andere Weise versklavt. Wir müssen auch diejenigen unterstützen, die zivilen Ungehorsam leisten. Wie Ronald Reagan erklärte, beruht die Wehrpflicht "auf der Annahme, dass Ihre Kinder dem Staat gehören ... diese Annahme ist nicht neu. Die Nazis hielten sie für eine großartige Idee."