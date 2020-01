Trumps 'Deal des Jahrhunderts' wird keinen Frieden bringen - das war der Plan Jonathan Cook Der Vorschlag enthält bewusst eine Reihe von nicht realisierbaren Voraussetzungen, bevor anerkannt werden kann, was dann von Palästina noch übrig ist. Ein Großteil von Donald Trumps lang gezogenem "Deal des Jahrhunderts" kam nicht überraschend. In den vergangenen 18 Monaten hatten Vertreter Israels viele Einzelheiten durchsickern lassen. Die so genannte "Vision für den Frieden", die am Dienstag enthüllt wurde, hat lediglich bestätigt, dass die US-Regierung den seit langem bestehenden Konsens in Israel öffentlich angenommen hat: dass Israel berechtigt ist, die in den letzten fünfzig Jahren illegal eroberten Landstriche, die den Palästinensern jegliche Hoffnung auf einen Staat verwehren, dauerhaft zu behalten. Das Weiße Haus hat die traditionelle Pose der Vereinigten Staaten von Amerika als "ehrlicher Makler" zwischen Israel und den Palästinensern verworfen. Die palästinensischen Führer waren nicht zu der Zeremonie eingeladen und wären auch nicht gekommen, wenn sie es gewesen wären. Diese Vereinbarung wurde eher in Tel Aviv als in Washington entworfen - und es ging darum, sicherzustellen, dass es keinen palästinensischen Partner geben würde. Wichtig für Israel ist, dass es die Erlaubnis Washingtons erhält, alle seine illegalen Siedlungen zu annektieren, die jetzt über das gesamte Westjordanland verstreut sind, sowie das riesige landwirtschaftliche Becken des Jordantals. Israel wird weiterhin die militärische Kontrolle über das gesamte Westjordanland haben. Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine Absicht angekündigt, einen solchen Annexionsplan so bald wie möglich in sein Kabinett einzubringen. Er wird zweifellos die zentrale Rolle bei seinen Bemühungen spielen, die für den 2. März anstehenden heiß umkämpften Parlamentswahlen zu gewinnen. Der Trump-Deal billigt auch die bestehende Annexion Ost-Jerusalems durch Israel. Von den Palästinensern wird erwartet, dass sie so tun, als sei ein Dorf im Westjordanland außerhalb der Stadt ihre Hauptstadt "Al Quds". Es gibt Anzeichen dafür, dass es Israel erlaubt sein wird, das Gelände der Al-Aqsa-Moschee gewaltsam zu teilen, um einen Gebetsraum für extremistische Juden zu schaffen, wie es in Hebron geschehen ist. Darüber hinaus scheint die Trump-Regierung in Erwägung zu ziehen, den seit langem gehegten Hoffnungen der israelischen Rechten, die derzeitigen Grenzen so umzuziehen, dass potenziell Hunderttausende Palästinenser, die derzeit in Israel als Bürger leben, in die Westbank verlegt werden, grünes Licht zu geben. Das käme mit ziemlicher Sicherheit einem Kriegsverbrechen gleich. Der Plan sieht kein Rückkehrrecht vor, und es scheint, dass die arabische Welt die Rechnung für die Entschädigung von Millionen palästinensischer Flüchtlinge zahlen muss. Eine am Dienstag ausgegebene US-Karte zeigte palästinensische Enklaven, die durch ein Gewirr von Brücken und Tunneln verbunden sind, darunter auch einer zwischen dem Westjordanland und dem Gazastreifen. Die einzigen Ausnahmen, die den Palästinensern gewährt werden, sind die Zusagen der USA, ihre Wirtschaft zu stärken. Angesichts der prekären Finanzlage der Palästinenser nach jahrzehntelangem Ressourcen-Diebstahl durch Israel ist das kein besonders großes Versprechen. All dies wurde als "realistische Zwei-Staaten-Lösung" verkleidet, die den Palästinensern fast 70 Prozent der besetzten Gebiete anbietet - die wiederum 22 Prozent ihres ursprünglichen Heimatlandes umfassen. Anders ausgedrückt: Die Palästinenser müssten einen Staat auf 15 Prozent des historischen Palästina akzeptieren, nachdem Israel alle besten landwirtschaftlichen Flächen und Wasserquellen in Besitz genommen hat. Wie alle einmaligen Vereinbarungen hat dieser Flickenteppich-"Staat" - der keine Armee hat und dessen Sicherheit, Grenzen, Küstengewässer und Luftraum Israel kontrolliert - ein Ablaufdatum. Er muss innerhalb von vier Jahren akzeptiert werden. Andernfalls wird Israel freie Hand haben, um mit der Ausplünderung von noch mehr palästinensischen Gebieten zu beginnen. Aber die Wahrheit ist, dass weder Israel noch die USA erwarten oder wollen, dass die Palästinenser mitspielen. Deshalb enthält der Plan - neben der Annexion der Siedlungen - eine Vielzahl nicht realisierbarer Voraussetzungen, bevor die Überreste Palästinas anerkannt werden können: die palästinensischen Verbände müssen entwaffnet und die Hamas aufgelöst werden; die Palästinensische Autonomiebehörde unter der Führung von Mahmoud Abbas muss den Familien der politischen Gefangenen ihre Zuwendungen wegnehmen; und die palästinensischen Gebiete müssen als die Schweiz des Nahen Ostens neu erfunden werden, als eine blühende Demokratie und offene Gesellschaft, und das alles unter dem Stiefel Israels. Stattdessen beendet der Trump-Plan die Scharade, nach der der 26-jährige Oslo-Prozess auf etwas anderes als die Kapitulation der Palästinenser abzielte. Er stimmt die USA voll und ganz überein mit den israelischen Bemühungen - die von allen wichtigen politischen Parteien über viele Jahrzehnte verfolgt wurden -, die Grundlage für eine dauerhafte Apartheid in den besetzten Gebieten zu schaffen. Trump lud sowohl Netanjahu, Israels geschäftsführenden Premierminister, als auch seinen wichtigsten politischen Rivalen, den ehemaligen General Benny Gantz, zu diesem Start ein. Beide wollten ihre uneingeschränkte Unterstützung zum Ausdruck bringen. Zusammen repräsentieren sie vier Fünftel des israelischen Parlaments. Das wichtigste Schlachtfeld bei den Wahlen im März wird das sein, von dem man behaupten kann, dass es besser geeignet ist, den Plan umzusetzen und damit den palästinensischen Träumen von einem eigenen Staat einen Todesstoß zu versetzen. Auf der israelischen Rechten gab es Stimmen, die anderer Meinung waren. Siedlergruppen bezeichneten den Plan als "alles andere als perfekt" - eine Ansicht, die Netanjahu privat fast sicher teilt. Die israelische extreme Rechte lehnt jedes noch so illusorische Gerede über palästinensische Staatlichkeit ab. Nichtsdestotrotz werden Netanjahu und seine rechte Koalition die von der Trump-Administration angebotenen Leckerbissen gerne in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit wird die unvermeidliche Ablehnung des Plans durch die palästinensische Führung im weiteren Verlauf als Rechtfertigung dafür dienen, dass Israel sich noch mehr Land aneignet. Es gibt andere, direktere Boni aus dem "Deal des Jahrhunderts". Indem es Israel erlaubte, seine unrechtmäßigen Errungenschaften aus der Eroberung der palästinensischen Gebiete im Jahr 1967 zu behalten, hat Washington offiziell eine der großen kolonialen Aggressionen der Neuzeit gebilligt. Die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika hat damit den ohnehin schwachen völkerrechtlichen Vorgaben den offenen Krieg erklärt. Trump hat auch persönlich Vorteile. Dies wird von seinen Amtsenthebungsverfahren ablenken und seine israelisch besessene evangelikale Basis und wichtige Geldgeber wie den US-Kasino-Magnaten Sheldon Adelson im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen kräftig für sich vereinnahmen. Und der US-Präsident kommt einem nützlichen politischen Verbündeten zu Hilfe. Netanjahu hofft, dass dieser Auftrieb durch das Weiße Haus seine ultranationalistische Koalition im März an die Macht bringt und die israelischen Gerichte bei der Abwägung von Strafanzeigen gegen ihn einschüchtern wird. Wie er plant, persönliche Vorteile aus dem Trump-Plan zu ziehen, wurde am Dienstag deutlich. Er rügte Israels Generalstaatsanwalt wegen der Einreichung der Korruptionsanklagen und behauptete, dass ein "historischer Moment" für den Staat Israel gefährdet sei. Unterdessen begrüßte Abbas den Plan mit "tausend Neins". Trump hat ihn völlig bloßgestellt. Entweder gibt die Palästinensische Autonomiebehörde ihre Rolle als Sicherheitsbeauftragter im Namen Israels auf und löst sich selbst auf, oder sie macht weiter wie bisher, ist aber nun ausdrücklich der Illusion beraubt, dass es um einen eigenen Staat geht. Abbas wird versuchen, sich an seine Position zu klammern, in der Hoffnung, dass Trump bei den diesjährigen Wahlen verdrängt wird und eine neue US-Regierung wieder den Anschein erwecken wird, den längst abgelaufenen Friedensprozess von Oslo voranzutreiben. Aber wenn Trump gewinnt, werden die Schwierigkeiten der PA rasch zunehmen. Niemand, am wenigsten die Trump-Regierung selbst glaubt, dass dieser Plan zum Frieden führen wird. Eine realistischere Sorge ist, wie schnell er den Weg zu größerem Blutvergießen ebnen wird.