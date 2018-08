Wer sind die Israelis? Uri Avnery Vor Jahren hatte ich ein freundschaftliches Gespräch mit Ariel Sharon. Ich sagte zu ihm: "Ich bin in erster Linie Israeli. Danach bin ich Jude." Er reagierte hitzig: "Ich bin zuerst ein Jude und erst danach ein Israeli!" Das mag wie eine abstrakte Debatte aussehen. Aber in Wirklichkeit ist dies die Frage, die im Mittelpunkt all unserer grundlegenden Probleme steht. Sie bildet den Kern der Krise, die Israel jetzt auseinanderreißt. Die unmittelbare Ursache dieser Krise ist das Gesetz, das letzte Woche in großer Eile von der rechten Knesset-Mehrheit verabschiedet wurde. Es trägt den Titel "Grundgesetz: Israel der Nationalstaat des jüdischen Volkes". Das ist ein Verfassungsgesetz. Als Israel während des Krieges 1948 gegründet wurde, nahm es keine Verfassung an. Es gab ein Problem mit der orthodoxen Religionsgemeinschaft, das eine von allen getragene Formulierung unmöglich machte. Stattdessen verlas David Ben-Gurion eine "Unabhängigkeitserklärung", die verkündete, dass "wir den jüdischen Staat, nämlich den Staat Israel, gründen". Die Erklärung wurde nicht zum Gesetz. Der Oberste Gerichtshof hat seine Grundsätze ohne Rechtsgrundlage festgelegt. Das neue Dokument ist jedoch ein verbindliches Gesetz. Was ist also neu an dem neuen Gesetz, das auf den ersten Blick wie eine Kopie der Erklärung aussieht? Es enthält zwei wichtige Auslassungen: Die Erklärung sprach von einem "jüdischen und demokratischen" Staat und versprach die volle Gleichheit aller seiner Bürger, ohne Rücksicht auf Religion, Ethnizität oder Geschlecht. All das ist verschwunden. Keine Demokratie. Keine Gleichheit. Ein Staat der Juden, für die Juden, durch die Juden. Die ersten, die aufschrieen, waren die Drusen. Die Drusen sind eine kleine und zusammengewachsene Minderheit. Sie schicken ihre Söhne in die israelische Armee und Polizei und betrachten sich als "Blutsbrüder". Plötzlich wurden ihnen alle ihre gesetzlichen Rechte und ihr Zugehörigkeitsgefühl genommen. Sind sie Araber oder nicht? Muslime oder nicht? Das hängt davon ab, wer wo und wofür spricht. Sie drohen zu demonstrieren, die Armee zu verlassen und generell zu rebellieren. Binyamin Netanyahu versucht sie zu bestechen, aber sie sind eine stolze Gemeinschaft. Die Drusen sind jedoch nicht der Hauptpunkt. Das neue Gesetz ignoriert die 1,8 Millionen Araber, die israelische Staatsbürger sind, einschließlich der Beduinen und Christen, völlig. (Niemand denkt auch nur an die Hunderttausenden von europäischen Christen, die mit ihren jüdischen Ehepartnern und anderen Verwandten, hauptsächlich aus Russland, eingewandert sind.) Die arabische Sprache mit all ihrer Pracht, die bisher eine der beiden offiziellen Sprachen war, wurde zu einem bloßen "Sonderstatus" degradiert, was auch immer das bedeutet. (All dies gilt für Israel selbst, nicht für die etwa 5 Millionen Araber im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen, die keinerlei Rechte haben.) Netanyahu verteidigt dieses Gesetz wie ein Löwe gegen zunehmende Kritik von innen. Er hat öffentlich erklärt, dass alle jüdischen Kritiker des Gesetzes Linke und Verräter (Synonyme) sind, "die vergessen haben, was es heißt, Jude zu sein". Und das ist wirklich der Punkt. Vor Jahren haben meine Freunde und ich den Obersten Gerichtshof gebeten, den Eintrag "Nationalität" in unseren Personalausweisen von "jüdisch" auf "israelisch" zu ändern. Die Gerichte lehnten ab und erklärten, dass es keine israelische Nation gibt. Das offizielle Register erkennt fast hundert Nationen an, aber keine israelische. Diese merkwürdige Situation begann mit der Geburt des Zionismus Ende des 19. Jahrhunderts. Es war eine jüdische Bewegung, die die Judenfrage lösen sollte. Die Siedler in Palästina waren Juden. Das ganze Projekt war eng mit der jüdischen Tradition verbunden. Aber als eine zweite Generation von Siedlern aufwuchs, fühlten sie sich unwohl dabei, einfach nur jüdisch zu sein, wie Juden in Brooklyn oder Krakau. Sie fühlten, dass sie etwas Neues, Anderes, Besonderes waren. Die extremsten waren eine kleine Gruppe junger Dichter und Künstler, die 1941 eine Organisation mit dem Spitznamen "die Kanaaniter" gründeten, die verkündeten, dass wir eine neue Nation seien, eine hebräische. In ihrer Begeisterung gingen sie ins Extreme und erklärten, dass wir nichts mit Juden im Ausland zu tun haben, und dass es keine arabische Nation gab - Araber waren nur Hebräer, die den Islam angenommen hatten. Dann kam die Nachricht vom Holocaust, die Kanaaniter wurden vergessen und alle wurden zu reumütigen Superjuden. Aber nicht wirklich. Ohne eine bewusste Entscheidung hat die Umgangssprache meiner Generation eine klare Unterscheidung getroffen: Jüdische Diaspora und hebräische Landwirtschaft, jüdische Geschichte und hebräische Bataillone, jüdische Religion und hebräische Sprache. Als die Briten hier waren, nahm ich an Dutzenden von Demonstrationen teil und rief: "Freie Einwanderung! Hebräischer Staat!". Ich erinnere mich nicht an eine einzige Demonstration, bei der jemand "Jüdischer Staat" rief! Warum also spricht die Unabhängigkeitserklärung von einem "jüdischen Staat"? Ganz einfach: Es war eine Anspielung auf die UN-Resolution, die die Teilung Palästinas in einen arabischen und einen jüdischen Staat verfügte. Die Gründer haben einfach gesagt, dass wir jetzt diesen jüdischen Staat gründen. Wladimir Jabotinsky, der legendäre Urvater des Likud, schrieb eine Hymne mit der Aufschrift "Ein Hebräer ist der Sohn eines Prinzen". Eigentlich ist das ein natürlicher Prozess. Eine Nation ist eine territoriale Einheit. Sie ist geprägt von Landschaft, Klima, Geschichte, Nachbarn. Als die Briten sich in Amerika niederließen, fühlten sie sich nach einiger Zeit anders als die Briten, die sie auf ihrer Insel zurückgelassen hatten. Sie wurden Amerikaner. Die britischen Sträflinge, die in den Fernen Osten geschickt wurden, wurden Australier. In zwei Weltkriegen eilten die Australier zur Rettung Großbritanniens, aber sie sind keine Briten. Sie sind eine stolze neue Nation. Kanadier, Neuseeländer und Argentinier auch. Und wir auch. Oder wären es gewesen, wenn es die offizielle Ideologie erlaubt hätte. Was ist passiert? Da war zunächst die große Einwanderung aus der arabischen Welt und Osteuropa Anfang der fünfziger Jahre - für jeden einzelnen Hebräer gab es zwei, drei, vier neue Einwanderer, die sich als Juden betrachteten. Dann gab es den Bedarf an Geld und politischer Unterstützung durch die Juden im Ausland, vor allem in den USA. Diese, während sie sich selbst als volle und wahre Amerikaner betrachten (versuchen Sie zu sagen, dass sie es nicht sind, Sie verdammter Antisemit!), sind stolz darauf, irgendwo einen jüdischen Staat zu haben. Und dann gab es (und gibt es!) eine rigorose Regierungspolitik der Judaisierung von allem. Die jetzige Regierung hat neue Höhen erreicht. Aktive - wenn nicht gar hektische - Regierungsaktionen versuchen, Bildung, Kultur und sogar Sport zu judaisieren. Orthodoxe Juden, eine kleine Minderheit in Israel, üben immensen Einfluss aus. Ihre Stimmen in der Knesset sind für die Regierung Netanyahu unerlässlich. Als der Staat Israel gegründet wurde, wurde der Begriff Hebräisch gegen den Begriff Israelisch ausgetauscht. Hebräisch ist jetzt nur noch eine Sprache. Gibt es eine israelische Nation? Natürlich gibt es die. Gibt es eine jüdische Nation? Natürlich gibt es keine. Juden sind Mitglieder eines ethnisch-religiösen Volkes, das über die ganze Welt verstreut ist und vielen Nationen angehört, mit einem starken Gefühl der Verbundenheit mit Israel. Wir in diesem Land gehören zur israelischen Nation, deren hebräische Mitglieder zum jüdischen Volk gehören. Es ist wichtig, dass wir dies erkennen. Es entscheidet über unsere Zukunft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schauen wir auf jüdische Zentren wie New York, London, Paris und Berlin oder auf unsere Nachbarn Damaskus, Beirut und Kairo? Sind wir Teil einer von Arabern bewohnten Region? Ist uns klar, dass der Frieden mit diesen Arabern und insbesondere den Palästinensern die Hauptaufgabe dieser Generation ist? Wir sind keine vorübergehenden Mieter in diesem Land, die jederzeit bereit sind, zu unseren Brüdern und Schwestern rund um den Globus zu gehen. Wir gehören zu diesem Land und werden noch viele Generationen hier leben, und deshalb müssen wir friedliche Nachbarn in dieser Region werden, die ich vor 75 Jahren "die semitische Region" nannte. Das neue Nationsgesetz zeigt uns durch seinen eindeutig halbfaschistischen Charakter, wie dringend diese Debatte ist. Wir müssen entscheiden, wer wir sind, was wir wollen, wo wir hingehören. Andernfalls werden wir zu einem permanenten Zustand der Vergänglichkeit verurteilt.