Werden wir immer so sein? Robert C. Koehler "Das Volk will keinen Krieg!" Das waren die Worte, die es brachten, die mir die Gelassenheit aus dem Leib trieben. Ich stand an einem Januarnachmittag im Herzen von Chicago, Ecke Wabash und Wacker, neben dem Fluss und unter dem Turm, der als Trump bekannt ist. Die Menge war um diese Zeit auf fast tausend angeschwollen. Ich schaute immer wieder auf die Buchstaben. Sie waren zwei Stockwerke hoch: TRUMP. Selbstgefällig im Befehl von Gott weiß was - der ganzen Welt? Als ihre Anwesenheit immer unerträglicher wurde, zogen mich die Worte der Redner plötzlich in die Gegenwart zurück. Sie drückten die Sache so einfach wie möglich aus. Sie waren es, die uns alle hierher brachten, zusammengepfercht im bitteren Wind: DAS VOLK WILL KEINEN KRIEG. An diese Aussage war kein "es sei denn" geknüpft. Die rohe Einfachheit riss mich auf. Ich brach in Tränen aus, als der Wind durch mich fuhr. Dies war am 4. Januar, auf einer von 70 Demonstrationen im ganzen Land am Tag nachdem Trump den Drohnenangriff befohlen hatte, der den iranischen Generalmajor Qassim Soleimani "ausschaltete" (wie die Medien es gerne nennen), als er den Flughafen Bagdad in einem Zweiwagenkonvoi verließ. Insgesamt wurden einige Dutzend Menschen getötet. Es war, wie die Welt in fassungslosem Unglauben feststellte, eine Kriegshandlung. Und die Mainstream-Analyse, die sich seit dem Drohnenangriff in Bewegung gesetzt hat, war meist ein strategisches Rollen der Augäpfel. Soleimani war ein Bösewicht, aber was dachte der Präsident, was er damit erreichen wollte? Ein Leitartikel der New York Times zitierte zum Beispiel Trumps kriegerischen Tweet nach dem Streik, in dem er den Iran vor Vergeltungsmaßnahmen warnte, oder die USA würden anfangen, die verehrten kulturellen Ikonen des Landes zu bombardieren, und fragte dann: "Warum war Mr. Trumps Drohung auf Twitter überhaupt notwendig? Hätte der Tod von General Soleimani nicht die Gefahren stoppen sollen, von denen Amerika noch immer bedroht ist, wie der Präsident behauptet? . . Der Tod von General Soleimani scheint nichts abgeschreckt und deeskaliert zu haben. Warum hätte das Außenministerium sonst allen Amerikanern raten müssen, den Irak zu verlassen?" Krieg ist ein komplexes Spiel von Strategie und Taktik, Politik und "Interessen", aber hier ist, was die Analysten und Kommentatoren in der Regel vergessen, zu erkennen: Krieg beginnt mit einem moralischen Kompromiss von unkalkulierbaren Ausmaßen. Er verlangt von den Teilnehmern, einen designierten Feind zu entmenschlichen und Chaos und Mord zu begehen. Er verlangt von ihnen, ihr Gewissen - ihre Seele - beiseite zu legen und das zu tun, was ihnen gesagt wird, im Namen von Strategie, Taktik und Sieg. Und Krieg schafft immer Konsequenzen, die weit über die Vorstellungen seiner Planer hinausgehen. Er ist die ... die Hölle. Das ist keine Metapher. Zum Beispiel sprach Kathy Kelly von Voices for Creative Nonviolence, meine Freundin und außergewöhnliche Friedensaktivistin, die eine der Rednerinnen auf der Kundgebung war, von einem Jungen, von dem sie 2003 während der US-"Schock- und Ehrfurcht" erregenden Bombenkampagne im Irak erfuhr. Der Junge verlor nicht nur den Rest seiner Familie bei einem der Bombenangriffe, er wurde auch so schwer verletzt, dass ein Chirurg beide Arme an seinen Schultern entfernen musste. Als der Junge von der Operation aufwachte, so wurde Kathy später mitgeteilt, war er so verwirrt, dass er fragte: "Werde ich immer so sein?" Kathy leitete die Frage weiter an die Welt: "Werden wir immer so sein?" Das stellt die Frage des Krieges in den entsprechenden Kontext: den Kontext der von Menschen gemachten Hölle. Ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, notwendig oder unnötig, Krieg ist aus der Perspektive seiner Opfer die Hölle. Und ein unverzichtbarer Teil der globalen Kriegsmaschinerie ist die Öffentlichkeitsarbeit, die die von einer Seite begangene Gewalt verherrlicht und rechtfertigt und das Böse nur auf die Handlungen des Feindes zurückführt. So, selbst als die Redaktion der Times die Glaubwürdigkeit und vielleicht die Vernunft der Kriegshandlung (und der Ablenkungs-Taktik der Trump-Administration) in Frage stellte, erinnerte sie sich daran, Soleimani als "einen der mächtigsten und, ja, blutgetränkten Militärkommandanten der Region" zu beschreiben. Keine Frage. Aber aus irgendeinem Grund vergaß die Times, das Blut an den Händen des Landes zu erwähnen, das Trump repräsentiert: die Millionen von Menschen, die es getötet, verstümmelt und vertrieben hat, die ökologische Zerstörung, die es in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten (oder einfach in den letzten zwei Jahrzehnten) entfesselt hat. Also überlasse ich das Brett Wilkins, der darauf hinweist, dass "die USA exponentiell mehr Blut an ihren Händen haben als der Iran", wobei er feststellt, dass sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht weniger als 22 Länder angegriffen oder überfallen haben. Er schreibt: "Vielleicht ist dieses blutrünstige Erbe der Grund dafür, dass die Vereinigten Staaten in einer Umfrage nach der anderen zur größten Bedrohung für den Frieden in den meisten Ländern der Welt erklärt werden. Nach der Ermordung Soleimanis rühmte sich Trump, dass 'sein blutiger Amoklauf für immer vorbei ist'. Wenn nur das Gleiche für Trump gelten würde. ...” Und dann ist da noch der Rassismus des amerikanischen Militarismus, der von den Mainstream-Medien so diskret unbemerkt bleibt, den der verstorbene George Carlin vor drei Jahrzehnten, im Gefolge des ersten Golfkriegs, in einer Stand-up-Vorstellung mit dem Titel "Raketen und Penisse im Persischen Golf" auffliegen ließ (> LINK ). Die Abgeordnete Ilhan Omar hat vor ein paar Tagen einen Clip auf Twitter geteilt. Carlin klagt über die verschwindenden Arbeitsplätze und die zunehmende Ungeeignetheit des Landes: "Wir können kein anständiges Auto bauen ... wir können unsere jungen Leute nicht ausbilden, wir können unsere alten Leute nicht medizinisch versorgen, aber wir können die Scheiße aus eurem Land bombardieren, alles klar! Hm? Besonders wenn euer Land voller brauner Leute ist - oh, das gefällt uns, nicht wahr? Das ist unser Hobby! Das ist unser neuer Job in der Welt: Braune Leute bombardieren. Irak, Panama, Grenada, Libyen, ihr habt ein paar braune Leute in eurem Land, dann sagt ihnen, sie sollen aufpassen, sonst bombardieren wir sie!" Und jetzt, noch bevor ich diese Kolumne beenden kann, ist der Krieg eskaliert. Was als nächstes passiert, ist unbekannt. Ich klammere mich an die Essenz meiner Offenbarung, dass die Menschen keinen Krieg wollen. Das heißt, sie wollen nicht den moralischen Kompromiss - die moralische Trennung - von ermordeten oder armlosen Kindern, die in ihrem Gewissen vorhanden sind. Sie glauben nicht, dass der Sieg den Preis der Hölle wert ist. Bei der Kundgebung spürte ich, dass sich eine mögliche Zukunft abzeichnet. Dann verging der Moment. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen. Das Volk will keinen Krieg, aber im Moment haben wir fast kein Mitspracherecht in dieser Sache. Eine Zukunft ohne Krieg wird keine leichte Geburt sein. Wir müssen weiter lernen, wie wir eine Demokratie werden können.