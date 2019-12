Befreien wir unsere Werte aus ihrem Käfig

Robert C. Koehler

Mein Gott, sie haben Jesus und seine Eltern in Käfige gesperrt, als ob es das wäre, was die US-Zoll- und Grenzschutzbeamten tun würden - Sie wissen ja, den Geist der Liebe und des Mitgefühls daran hindern, in die Vereinigten Staaten von Amerika einzudringen.

Deuten sie an, dass es hier eine Äquivalenz zwischen der göttlichen Familie und einem Haufen Illegaler gibt ... Drogendealer, Vergewaltiger, mögliche Mörder amerikanischer Bürger?

Die United Methodist Church in Claremont (Kalifornien) hat eine Schockbombe in die Zeit der Kränze und Weihnachtseinkäufe geworfen. Ihre Käfig-Krippe, die es zur landesweiten Nachricht gebracht hat, hat, so könnte man sagen, die Grenze geöffnet, zumindest in den Köpfen vieler Amerikaner, die bisher der Notlage von Asylbewerbern und ihren dort gefangenen Kindern keine emotionale - in die Seele reichende - Aufmerksamkeit gewidmet haben. Es ist, als ob Religion für die Themen des Tages relevant sein sollte.

"Wir haben von ihrer Notlage gehört; wir haben gesehen, wie diese Asylbewerber begrüßt und behandelt wurden", sagte Pfarrerin Karen Clark Ristine einem Reporter der Los Angeles Times. "Wir wollten, dass die Heilige Familie für diese namenlosen Menschen steht, weil sie auch Flüchtlinge waren."

Ristine sagte auch über die Weihnachtskrippe im Käfig: "Wir sehen das nicht als politisch an. Wir betrachten es als theologische Angelegenheit."

Das ist der einzige Punkt, an dem ich ganz anderer Ansicht bin als sie: Es ist unglaublich politisch - und das ist eine gute Sache. Politik ohne Seele ist der Weg zur Katastrophe, und sie ist der Weg, auf dem sich der Planet Erde befindet. Während der Klimawandel brodelt und um uns herum ausbricht, endloser Krieg und Gewalt das Leben zerstören und eine globale Flüchtlingskrise im zweistelligen Millionenbereich auslösen, während Atomwaffen den Planeten weiterhin als Geisel für die Launen einiger weniger globaler "Führer" halten, sind wir in einem geopolitischen System gefangen, das von Nationalstaaten und Nationalismus definiert wird und das absolut ahnungslos ist, wie wir über den gegenwärtigen Zeitpunkt hinaus vorgehen sollen.

Wo finden wir das Bewusstsein, das wir brauchen, um den Planeten und uns selbst zu retten?

Das heute geforderte Erwachen ist enorm und hat spirituellen Charakter. Es ist ein Erwachen, das die Menschheit über die wir-gegen-sie-Mentalität hinaus treibt, die uns hinter unseren nationalen Grenzen gefangen hält. Nur mit einer Art Eine-Welt-Bewusstsein können wir anfangen, uns vom Rand des Aussterbens zurückzuziehen: können wir jede einzelne Atomwaffe auf dem Planeten demontieren; können wir unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwinden und mit dem Aufbau einer ökologisch nachhaltigen globalen Infrastruktur beginnen; können wir Konflikte neu definieren, sei es auf individueller oder nationaler Ebene, nicht als etwas, das wir töten müssen, sondern als Chance zum Lernen und Wachsen.

Und was ich in dieser Käfigkrippe sehe, ist der Ort, an dem dieses Eine-Welt-Bewusstsein beginnt: mit dem Bewusstsein, dass jedes menschliche Leben heilig ist, dass niemand illegal ist, dass jeder ein Bürger des einen Planeten ist, auf dem wir leben.

Die Demontage des ICE, so könnte man sagen, ist der erste Schritt zur Rettung des Polareises.

Win Without War ("Sieg ohne Krieg") definiert damit eines der Prinzipien im Kern einer neuen, transzendenten US-Außenpolitik: "Der Geburtsort eines Menschen sollte diesen niemals auf Armut, Krieg oder Umweltverschmutzung festlegen. Die Vereinigten Staaten müssen die universellen Menschenrechte auf Würde, Gleichheit, Migration und Zuflucht schützen. Alle Menschen haben das Recht, durch Migration Möglichkeiten, Sicherheit und Stabilität zu suchen. Wir müssen immer Ansätze, die auf Menschenwürde und Diplomatie beruhen, gegenüber denen, die andere verunglimpfen oder entmenschlichen, oder die Zwang oder Gewalt anwenden, in den Vordergrund stellen. Unsere Investitionen in den Vereinigten Staaten und im Ausland müssen unser gemeinsames Interesse an der Gesundheit und am Wohlergehen der am stärksten marginalisierten Bevölkerungsgruppen der Welt, des Planeten, und in Anerkennung unserer gemeinsamen Interessen widerspiegeln."

Das ist natürlich das Gegenteil der "Schick sie zurück"-Mentalität, die in der Donald-Trump-Ära allzu oft so zu sein scheint, wie die amerikanische Demokratie klingt. Zynismus kastriert den Idealismus. Wenn Zynismus regiert, bleibt einem eine berserkerhafte nationale Politik, die sich hinter einer Mauer aus Lügen und Werbung verbirgt, während sie endlos Mord und Zerstörung begeht, einschließlich Selbstzerstörung.

Betrachten wir zum Beispiel die jüngste Enthüllung der "Afghanistan Papers" durch die Washington Post, der Version der Pentagon-Papiere des 21. Jahrhunderts, die darauf hindeuten, dass aus diesen früheren Jahrzehnten des militärischen Wahnsinns überhaupt keine Lehren gezogen wurden: "US-Beamte sagten ständig, dass sie Fortschritte machen. Sie machten keine, und sie wussten es", informiert uns die Post, nachdem sie etwa 2.000 Seiten geheime Interviews über den Krieg untersucht hat, die sie über das Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) nach einem dreijährigen Rechtsstreit erhalten haben.

Die Washington Post zitiert zum Beispiel den Drei-Sterne-General Douglas Lute, der als der afghanische "Kriegszar" sowohl unter Bush als auch unter Obama beschrieben wird: "Uns fehlte ein grundlegendes Verständnis von Afghanistan - wir wussten nicht, was wir taten", sagte Lute in seinem geheimen Interview im Jahr 2015. "Was versuchten wir hier zu tun? Wir hatten nicht die geringste Ahnung, was wir vorhatten."

Die USA gaben über eine Billion Dollar für diesen ahnungslosen Krieg aus, obwohl sie mindestens drei Billionen Dollar für die Zerstörung des Irak ausgaben, unermesslichen Schaden anrichteten und es in beiden Ländern versäumten, selbst kurzfristige politische "Interessen" zu vertreten.

Das Ausmaß der tödlichen außenpolitischen Ahnungslosigkeit des Landes übersteigt praktisch die Vorstellungskraft aller, auch derer, die mittendrin sind. Die einzige Gewissheit, was die nationale Politik betrifft, ist, dass ein weiterer Krieg auf dem Weg ist.

Oder ist eine Änderung möglich?