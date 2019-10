Twitter gegen Hongkong in der von den USA unterstützten Regimewechseloperation Tony Cartalucci Als Twitter Safety bekannt gab, dass es Maßnahmen gegen "Informationsoperationen" in Richtung Hongkong ergreift, hätten informierte Beobachter sofort davon ausgehen können, dass es Twitter nicht wirklich ernst damit ist, irgendetwas dergleichen zu stoppen, sondern vielmehr sicherzustellen, dass die Informationsoperation, auf deren Seite sie stehen, geschützt war, und diejenigen, die versuchten, dagegen vorzugehen, von ihrer Plattform gestrichen wurden. Und natürlich hätten diese informierten Beobachter recht. Die offizielle Erklärung, die auf Twitters offiziellem Blog mit dem Titel "Information operations directed to Hong Kong" ("Gegen Hongkong gerichtete Informationsoperationen") veröffentlicht wurde, lautet: Wir enthüllen eine bedeutende staatlich unterstützte Informationsoperation, die sich auf die Situation in Hongkong konzentriert, insbesondere auf die Protestbewegung und ihre Forderungen nach einem politischen Wandel. Die Erklärung behauptet auch: Diese Offenlegung betrifft 936 Konten, die aus der Volksrepublik China (VR China) stammen. Insgesamt versuchten diese bewusst und gezielt, politische Uneinigkeit in Hongkong zu stiften, einschließlich der Untergrabung der Legitimität und der politischen Positionen der Protestbewegung vor Ort. Basierend auf unseren intensiven Untersuchungen haben wir zuverlässige Beweise dafür, dass es sich um eine koordinierte, staatlich unterstützte Operation handelt. Insbesondere haben wir große Gruppen von Konten identifiziert, die sich koordiniert verhalten, um die Botschaften in Zusammenhang mit den Protesten in Hongkong zu verstärken. Ironischerweise ist "eine koordinierte, staatlich unterstützte Operation" genau das, was die Proteste in Hongkong selbst sind. Ausführlich dokumentierte Beweise - von denen ein Großteil durch von Twitter gesäuberte Konten, einschließlich der eigenen Twitter-Accounts dieses Autors, aufgedeckt und geteilt wurde - haben zweifellos bewiesen, dass die Demonstranten in Hongkong von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika finanziert und geleitet werden, wobei praktisch jeder der Anführer der Protestbewegung buchstäblich nach Washington D.C. gereist ist, um sich mit US-Politikern und -Organisationen wie der National Endowment for Democracy (NED) zu verschwören - eine Einrichtung, die zugegebenermaßen offen zur Destabilisierung und zum Sturz politischer Ordnungen in fremden Ländern benutzt wird. Trotz dieser offenkundigen, von außen unterstützten Bemühungen, Hongkong und das weitere China zu destabilisieren, hat Twitter stattdessen beschlossen, Konten in China selbst ins Visier zu nehmen, um alle Bemühungen zu unterbrechen, diese von den USA unterstützten Unruhen, die sich in Hongkong entwickeln, aufzudecken und zu bekämpfen. Twitter, Unterstützung westlicher Medien und Förderung des Terrorismus In jüngster Zeit haben sich die von den USA unterstützten Agitatoren von Gewalt, einschließlich Angriffen auf die Polizei und Brandstiftung, zu Angriffen auf die zivile Infrastruktur Hongkongs einschließlich des öffentlichen Nahverkehrs gewandt. Es wurden Demonstranten gesehen, die absichtlich versuchten, Züge zum Entgleisen zu bringen, und in der Tat entgleiste ein Zug, wodurch mehrere Personen verletzt wurden. In ihrem Artikel "Unter den Straßen Hongkongs wird die U-Bahn zu einem Schlachtfeld für Demonstranten und Polizisten" berichtet die Washington Post: Der Eisenbahnbetreiber MTR Corp. ist ebenfalls zu einem Ziel von Protesten geworden, da unter den Demonstranten die Auffassung herrscht, dass er sich mit den Behörden zusammengetan hat, um Protestaktionen zu verhindern. Bahnhöfe wurden in den letzten Wochen so häufig zerstört, dass es an Ersatzteilen für Reparaturen mangelt, teilte die Bahngewerkschaft mit. In einer Stadt, in der etwa 90 Prozent der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt werden, haben die Zusammenstöße bei einigen der 7,5 Millionen Einwohner Hongkongs das Gefühl hinterlassen, dass sie keine sicheren Räume mehr haben, und dass sie anfällig für Verhaftungen oder polizeiliche Untersuchungen sind, wenn sie sich hinauswagen. Einige Leute boykottieren die MTR, während andere Panikattacken erleiden, wenn sie mit den Zügen fahren. Ein "AFP Fact Check", der versuchte, Demonstranten zu entlasten, die dabei erwischt wurden, die Bahn zu sabotieren, was zu einer Entgleisung führte, bei der fünf Pendler verletzt wurden, stellt einfach fest, dass die Demonstranten, die auf Kamera festgehalten waren, wie sie Geleise sabotierten, an einem anderen Ort waren, um einen anderen Zug als den betreffenden zum Entgleisen zu bringen. Dieser tollpatschige Taschenspielertrick der westlichen Konzernmedien zeigt, dass es wahrscheinlich eine versteckte Hand eines westlichen Geheimdienstes in ihrer angeblichen "Wachhund"-Berichterstattung gibt. Nirgendwo versucht AFP zu leugnen, dass die Demonstranten immer noch die Geleise sabotierten und dabei Hunderte von Menschenleben gefährdeten. Obwohl sie der Öffentlichkeit Beweise vorlegt, die deutlich zeigen, dass Demonstranten die zivile Nahverkehrsinfrastruktur sabotieren und damit Hunderte von unschuldigen Menschenleben gefährden, erklärt AFP mutig an der Spitze ihres "Fact Check", dass das "FALSCH" sei - weil sie nicht an dem Ort waren, an dem die Entgleisung stattfand. Die lähmende "Angst", die die Washington Post beschreibt, aber absichtlich nicht richtig zuordnet und die absichtliche Sabotage von Eisenbahngeleisen, die AFP zu manipulieren und zu verteidigen versucht, wird "Terrorismus" genannt. Das Merriam Webster Wörterbuch definiert Terrorismus als: den systematischen Einsatz von Terror, insbesondere als Mittel der Nötigung. Terror ist definiert als: Gewalt oder die Androhung von Gewalt, die als Waffe der Einschüchterung oder Nötigung eingesetzt wird. So sind also die Hongkonger Proteste, deren "Legitimität" aufrechtzuhalten Twitter bemüht ist, im Terrorismus engagiert. Twitter ist ein eifriger Komplize. Informationskrieg getarnt als Social Media Nichts davon sollte überraschen. Der so genannte "Arabische Frühling" 2011 war eine überregionale Kampagne, die von der US-Regierung in Abstimmung mit Social Media-Giganten wie Facebook und Google, die zugegebenermaßen Agitatoren ausgebildet und ausgerüstet haben, um ihre jeweiligen Regierungen zu destabilisieren und nach Möglichkeit zu stürzen, jahrelang im Vorhinein organisiert wurde. Dies hat dazu geführt, dass viele Nationen jetzt reagieren, indem sie ausländische Social Media Plattformen einschränken oder verbieten und ihre eigenen nationalen Versionen entwickeln. Vor allem Russland und China sind zwei Länder, die dies mit großem Erfolg getan haben und unter dem falschen Vorwand, die freie Meinungsäußerung zu untergraben, von den westlichen Medien ständig kritisiert wurden. Es ist kein Wunder, dass Twitter in China verboten ist. Es geht nicht darum, dass China versucht, die freie Meinungsäußerung zu behindern, denn die freie Meinungsäußerung selbst ist ein Konzept, das Twitter völlig fremd ist. Twitter - und andere Social Media-Netzwerke wie Googles Youtube und Facebook - führen regelmäßig massive Säuberungen durch, um politische Inhalte zu entfernen, die auf die besonderen Interessen abzielen, die diese großen Social Media-Netzwerke repräsentieren. Twitter ist in China vor allem deshalb verboten, weil es sich um eine als Waffe konzipierte Plattform handelt, die speziell zur Manipulation der öffentlichen Wahrnehmung entwickelt wurde und als Vektor für sehr reale "Informationsoperationen" der USA dient, die sich gegen China selbst richten - einschließlich der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Wenn der bloße Verdacht auf "russischen Einfluss" zu massiven netzwerkweiten Säuberungen auf Plattformen wie Facebook, YouTube und Twitter führen kann, um angebliche ausländische Einmischungen in die innenpolitischen Angelegenheiten einer anderen Nation abzuwehren, dann sind sicherlich Protestführer wie Joshua Wong, Martin Lee, Johnson Yeung Ching-yin und Jimmy Lai, die buchstäblich nach Washington reisen, ein offenes Beispiel für eine solche ausländische Einmischung, die von der US-Regierung finanziert und politisch unterstützt wird und die an die Spitze der Säuberungsliste von Twitter gesetzt werden sollte. Die Tatsache, dass Twitter nicht nur keine Maßnahmen ergriffen hat, um die US-Intervention in Hongkong aufzudecken und zu stoppen, sondern sie aktiv unterstützt und fördert, veranschaulicht eine unverwechselbare und unverzeihliche Heuchelei, die jeden Zweifel darüber ausräumt, was Twitter tatsächlich ist. Es ist keine Social Media Plattform, sondern ein politisches Instrument, das sich lediglich als Social Media ausgibt. Diese Offenbarung - die sich unbestreitbar mehrfach und zuletzt in Bezug auf Hongkong erwiesen hat - sollte die Länder auf der ganzen Welt dazu veranlassen, Russlands und Chinas Vorreiterrolle bei der Entwicklung eigener Alternativen und der Verbannung von Twitter, Facebook und Google aus ihrem Informationsbereich zu folgen. Was Twitter und seine jüngste Säuberung mit dem Ziel, die "Legitimität" der Hongkonger Demonstranten aufrechtzuerhalten betrifft, beweist das Ergebnis einfach, dass die US-amerikanischen Social-Media-Plattformen in Wirklichkeit genauso begierig darauf sind, Benutzer und Inhalte zu zensieren, wie sie das von China behaupten.