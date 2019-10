Das System anklagen, nicht das Symptom Robert C. Koehler Ich fühle mich, als würde ich mir eine Sitcom namens "Amerika" ansehen. Nächste Episode: Werden sie den Präsidenten anklagen? Bleiben Sie dran! "Die Anklage ist daher unerlässlich, nicht nur um die Integrität der Wahlen im nächsten Jahr zu schützen, sondern auch um den Fortbestand Amerikas in der Demokratie zu sichern. Wenn das Haus seine Arbeit erledigt, fällt es den Republikanern im Senat zu, durch ihre Entscheidung, zu verurteilen (oder nicht), ihren bevorzugten Geschmack der Republik zu enthüllen: konstitutionell oder Banane." So schreibt Will Wilkinson in einem kürzlich erschienenen Gastkommentar in der New York Times und argumentiert, dass Donald Trump am 25. Juli definitiv eine Grenze überschritten hat, als er den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky drängte, etwas Schmutz über Joe Biden zu finden, damit sein Land 391 Millionen Dollar an versprochener US-Militärhilfe erhalten könne. Und ja, ja, das ist so unverhohlen roh und schleimig wie Korruption einmal ist - wie, mein Gott, hier ist ein großstädtischer politischer Boss, der die Welt regiert! Klagen Sie jetzt an, sonst ... Und ja, ich verstehe es und bin nicht anderer Meinung. Trump ist ein schamloser Blödmann, ein Rassist, eine Bedrohung für das Land und den Planeten und sollte definitiv nicht in der Position des mächtigsten Menschen der Welt sein. Aber wenn ich über Ukraine-Gate (oder was auch immer das ist) lese - all den Schock, all die Empörung - hält mich etwas davon ab, mich begeistert an der Anklage zu beteiligen: die unausgesprochene Annahme, dass die Vereinigten Staaten von Amerika eine solide, integer gefestigte Demokratie und eine Kraft zum Guten auf dem Planeten Erde sind, und nur Trump allein das gefährdet. Mit anderen Worten, dies ist keine Bananenrepublik (und lassen Sie uns stillschweigend vermeiden, an all die Bananenrepubliken zu denken, die wir im Laufe der Jahre unterstützt und mitgeholfen haben zu schaffen). Trump mag ein Pionier sein, wenn es darum geht, rücksichtslosen, unbändigen Narzissmus in die Rolle der nationalen Führung einzubringen, aber er ist auch ein Symptom für etwas, das mit diesem Land nicht stimmt, das weit über seine stolpernde Unfähigkeit hinausgeht. Zum Beispiel ... falls Sie es vergessen haben ... befinden wir uns immer noch in sinnlosen Kriegen, die kein Anführer zu beenden weiß - oder beenden darf -, die bequem im Hintergrundrauschen verblasst sind, mit Ausnahme von gelegentlichen Reportagen, z.B: "Ein Drohnenschlag der USA, der ein Versteck des islamischen Staates in Afghanistan treffen sollte, hat mindestens 30 Zivilisten getötet, die sich nach der Ernte von Pinienkernen ausgeruht haben." So informierte uns Reuters vor einigen Wochen und fügte hinzu: "Bei dem Angriff am Mittwochabend, der Landwirte und Arbeiter traf, wurden auch vierzig Menschen verletzt, die gerade ihre Tagesarbeit im bergigen Wazir Tangi im Osten der Provinz Nangarhar beendet hatten. ..." "'Die Arbeiter hatten ein Lagerfeuer angezündet und saßen zusammen, als eine Drohne auf sie losging'," sagte ein Stammesältester zu Reuters. In einem etwas anderen Kontext - sagen wir, die Morde wären bei einem Walmart's in El Paso begangen worden, nicht in einem Wald außerhalb von Jalalabad, und die Waffe wäre ein, sagen wir automatisches Gewehr und keine Drohne gewesen - würde man das als Massenmord bezeichnen. So nennen wir es Krieg und vergessen es. Oder, wie ein Sprecher des US-Militärs sagte: "Wir kennen Vorwürfe über den Tod von Nicht-Kombattanten und arbeiten mit lokalen Behörden zusammen, um die Fakten zu ermitteln." Das ist beruhigend! Schließlich weist der Kommentar auf folgendes hin: "Die Vereinten Nationen sagen, dass in der ersten Jahreshälfte fast 4.000 Zivilisten getötet oder verwundet wurden. Dazu gehörte auch eine starke Zunahme der Todesopfer, die durch die von der Regierung und die von den USA angeführten ausländischen Streitkräfte verursacht wurden." So führen wir seit 18 Jahre immer noch eine Art Krieg in Afghanistan oder gegen Terroristen, obwohl wir dabei mehr Zivilisten töten als sie. Wir kämpfen und finanzieren auch Kriege im gesamten Nahen Osten, einschließlich im Irak. Das war der Krieg - erinnern Sie sich? -, der in Lügen geboren wurde, die so vernichtend sind, dass sie Trumps Strom von "alternativen Fakten" unter einer Million Leichen begraben. Das fängt an, etwas zu werden. Es gab nie eine Anklagebewegung, die gegen George W. Bush, Dick Cheney oder die anderen Lügner gerichtet war, die den Vorwand für einen kleinen Schock und Schrecken erfunden haben. In der Tat, während es weltweite Proteste gegen die US-Invasion im Irak gab, waren die amerikanischen Mainstream-Medien alle dafür, machten die Vorkriegsberichterstattung zur Operation Groupthink und marginalisierten jeden, der seine Zweifel daran hatte. Tatsächlich sind Militarismus und das Streben nach einem Imperium seit langem die Norm. Im April 1953, drei Monate nach seiner Präsidentschaft, rief Dwight Eisenhower die amerikanische Öffentlichkeit auf und sprach über den Wahnsinn der Militärausgaben: "Das ist überhaupt keine Lebensweise, in keiner Weise. Unter der Wolke des drohenden Krieges ist es die Menschheit, die an einem Kreuz aus Eisen hängt." Doch der Kalte Krieg und die Militärausgaben wuchsen während der Eisenhower-Präsidentschaft und setzten sich danach fort, als ob sie von einer verborgenen, unkontrollierbaren Macht angetrieben würden. Es ist eine Macht, die selten in Debatten oder Kampagnen des Präsidenten aufgetreten ist. Sicherlich ist sie eine der Ursachen für Manipulationen und Unterdrückung von Wählern. Soweit ich das beurteilen kann, ist sie keine Kraft im Bereich der Demokratie. Eine Anklage gegen Trump würde ... Trump loswerden, oder zumindest den Prozess beginnen, dies zu tun. Das war's dann auch schon. Der Rest unserer Probleme würde bestehen bleiben.