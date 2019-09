Vergesst die Russen: Es ist die Federal Reserve, die versucht, sich in unsere Wahlen einzumischen Ron Paul Die US-Verfassung hat der Bundesregierung nie die Befugnis erteilt, eine Zentralbank zu gründen. Die Gründer, die selbst die Hyperinflation durchlebt hatten, verstanden, dass die Regierung niemals über eine Druckmaschine verfügen sollte. Aber von Anfang an, seit der Gründung Amerikas, war der Wunsch nach einer Partner-Zentralbank groß. Tatsächlich wurden vor der Gründung der Fed zwei Versuche unternommen, eine permanente Zentralbank in Amerika zu schaffen. Glücklicherweise konnte die Satzung der ersten Bank 1811 auslaufen, und Präsident Andrew Jackson schloss die zweite Bank 1833. Aber leider war ein dritter Versuch erfolgreich und die Federal Reserve wurde 1913 vom Kongress verfassungswidrig geschaffen. Die Amerikaner leben seit jeher unter einem korrupten und unmoralischen Geldsystem. Die Federal Reserve ist die Druckerei, die die Bildung der größten jemals existierenden Regierung finanziert hat. Unendliche Wohlfahrt und endlose Militärausgaben werden durch die Federal Reserve ermöglicht. Die Fed kann das Geld einfach für das drucken, was auch immer das US-Establishment will, während diejenigen von uns, die sich nach einer verfassungsmäßigen und begrenzten Regierung sehnen, nur wenige Instrumente zur Verfügung haben. Bei aller Propaganda, die von "Unabhängigkeit" spricht, war die Fed immer eine zutiefst politische Institution. Da es sich bei der Fed um ein von der Regierung geschaffenes Monopol mit von der Regierung ernannten Mitarbeitern handelt, ist ihre so genannte "Unabhängigkeit" nur eine Fiktion. Der US-Kongress hat jedoch die Fed per Gesetzgebung geschaffen; er kann auch die Fed per Gesetzgebung abschaffen. Letzte Woche wurde der Fassade der "Unabhängigkeit" der Federal Reserve ein schwerer Schlag versetzt. Ironischerweise war die Person, die der Welt mitteilte, dass die Fed alles andere als "unabhängig" ist, der ehemalige New Yorker Fed-Präsident Bill Dudley. Dudley schrieb: "Die Wiederwahl Trumps stellt zweifellos eine Bedrohung für die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und der Weltwirtschaft dar, und wenn das Ziel der Geldpolitik darin besteht, das beste langfristige wirtschaftliche Ergebnis zu erzielen, sollten die Beamten der Fed prüfen, wie sich ihre Entscheidungen auf das politische Ergebnis von 2020 auswirken würden". Das Timing von Dudleys Drohungen, die Geldpolitik der Fed zu nutzen, um das Ergebnis einer US-Wahl zu beeinflussen, könnte nicht zu einem markanteren Zeitpunkt kommen. Schließlich werden die Amerikaner seit mehr als zwei Jahren mit gefälschten Geschichten über Russen bombardiert, die unsere Wahlen manipulieren. Und doch ist hier ein Vertreter der Federal Reserve, der droht, genau das Gleiche zu tun - aber diesmal in Wirklichkeit! Ob es sich nun um die Mainstream-Medien, die CIA, das FBI oder jetzt die Federal Reserve handelt, immer mehr Amerikaner wachen auf und erkennen die Tatsache, dass es einen tiefen Staat in Amerika gibt und dass seine Interessen nichts mit der amerikanischen Freiheit zu tun haben. Tatsächlich ist es unsere Freiheit, die der Deep State abschaffen will. Was die Federal Reserve betrifft, so stehe ich fest zu meiner Überzeugung, dass sie einer Überprüfung unterzogen und dann so schnell wie möglich aufgelöst werden muss. Amerikas Gründer waren nicht perfekt. Es waren Menschen, die genauso irren konnten wie wir. Aber sie hatten ein bemerkenswertes Verständnis für die Vorstellungen von Freiheit. Sie verstanden, dass Freiheit nicht unter einer Regierung existieren kann, die Zugang zu einer Druckmaschine hat. Solides Geld und Freiheit gehen Hand in Hand. Wenn wir den Segen der Freiheit genießen wollen, müssen wir die Federal Reserve überprüfen und dann auflösen!