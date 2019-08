Letzte Runde für die Fed? Ron Paul Die Federal Reserve reagierte auf die Sorgen um die Wirtschaft und den Aktienmarkt und vielleicht auf die Kritik von Präsident Trump und änderte kürzlich ihren Zinskurs, indem sie ihren "Benchmark"-Satz von 2,25 Prozent auf zwei Prozent senkte. Präsident Trump reagierte auf die Senkung der bereits historisch niedrigen Zinsen, indem er die Fed angriff, weil sie sich nicht zu zukünftigen Zinssenkungen verpflichtet hatte. Die Aktion der Fed ist ein Beispiel für eine populäre Definition von Wahnsinn: Immer und immer wieder die gleiche Aktion durchführen und unterschiedliche Ergebnisse erwarten. Nach dem Zusammenbruch des Marktes 2008 startete die Fed eine beispiellose Politik der nahezu Nullzinsen und der "quantitativen Lockerung". Beide konnten kein reales Wirtschaftswachstum erzielen. Die jüngste Zinssenkung dürfte das Wachstum nicht ankurbeln oder eine schwere Wirtschaftskrise abwenden. Es ist kein Zufall, dass die Zinssenkung der Fed einherging mit der Verabschiedung eines zweijährigen Haushaltsabkommens durch den Kongress, das unsere bereits 22 Billionen Dollar Staatsverschuldung erhöht und die Schuldenobergrenze aussetzt. Der Anstieg der Staatsverschuldung erhöht den Druck auf die Fed, die Zinsen künstlich niedrig zu halten, damit die Zinszahlungen der Bundesregierung nicht auf ein unhaltbares Niveau steigen. Die Steuer- und Regulierungspolitik von Präsident Trump hatte einige positive Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen. Diese Gewinne werden jedoch nur von kurzer Dauer sein, da sie den Schaden, der durch die Explosion der Defizitausgaben und die daraus resultierende Monetarisierung der Schulden durch die US-Notenbank verursacht wurde, nicht ausgleichen können. Präsident Trump hat auch die Weltwirtschaft gefährdet, indem er Zölle auf Einfuhren aus den größten Handelspartnern der USA, darunter China, eingeführt hat. Dies hat zu einem Handelskrieg geführt, der exportorientierten Branchen wie der Landwirtschaft schadet. Präsident Trump hat kürzlich mehr Zölle auf chinesische Importe eingeführt, und China reagierte auf die Zölle mit einer Abwertung seiner Währung. Die Abwertung senkt den Preis, den die Verbraucher für chinesische Waren zahlen, und gleicht die Auswirkungen der Zölle teilweise aus. Die US-Regierung reagierte, indem sie China als Währungsmanipulator bezeichnete, eine Anschuldigung, die vor Heuchelei strotzt, da die USA dank des weltweiten Reservewährungsstatus des Dollars der größte Währungsmanipulator der Geschichte sind. Eine weitere Ironie ist, dass Chinas Handeln die anhaltenden Forderungen Präsident Trumps nach einer Zinssenkung der US-Notenbank widerspiegelt. Während niemand vorhersagen kann, wann oder wie die nächste Wirtschaftskrise stattfinden wird, wissen wir, dass die Krise kommt, es sei denn - was unwahrscheinlich erscheint - die Fed aufhört, die Wirtschaft durch Manipulation der Zinssätze (die der Preis des Geldes sind) zu verzerren, der Kongress Ausgaben und Schulden kürzt und Präsident Trump einen Waffenstillstand im Handelskrieg erklärt. Die Zinssenkung der Federal Reserve konnte einen drastischen Einbruch an der Börse nicht stoppen. Das sind eigentlich gute Nachrichten, denn es zeigt, dass selbst die Wall Street das Vertrauen in die Fähigkeit der Federal Reserve verliert, das Unbeherrschbare zu managen - nämlich ein Geldsystem, das ausschließlich auf Fiat-Währung basiert. Die Erosion des Vertrauens in und des Respekts vor der Fed zeigt sich auch im Interesse an Kryptowährungen und an der Dynamik zweier Initiativen, die von meiner Kampagne für Freiheit angeführt wurden - der Verabschiedung des Audit the Fed (Kontrolliert die Fed)-Gesetzes und der Verabschiedung von Landesgesetzen, die Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel wieder zulassen. Es besteht kein Zweifel, dass wir die letzten Tage nicht nur der Federal Reserve, sondern des gesamten Wohlfahrts-Kriegssystems erleben. Diejenigen, die die Wahrheit kennen, müssen alles in ihrer Macht Stehende tun, um sicherzustellen, dass die Krise zu einer Rückkehr in eine konstitutionelle Republik, zu echten freien Märkten, zu gesundem Geld und zu einer Außenpolitik des Friedens und des freien Handels führt.