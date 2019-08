Die Ausgabenerhöhung durch den Kongress ist nationaler Selbstmord Ron Paul Angesichts einer Staatsverschuldung, die sich 23 Billionen Dollar und einem Billionen-Dollar-Defizit für dieses Jahr allein nähert, beschloss der Kongress letzte Woche, die selbstmörderischen Ausgaben zu verdoppeln und einen zweijährigen Haushalt zu verabschieden, der die Vereinigten Staaten in Richtung Katastrophe taumeln lässt. Wir können zwar nicht genau sagen, wann der Wirtschaftscrash stattfinden wird, aber wir wissen, dass er kommt. Und letzte Woche stieg der Kongress aufs Gaspedal. Uns wird gesagt, dass die US-Wirtschaft ein beispielloses Wachstum erlebt, während sich die Fed gleichzeitig verhält wie in der Rezession, indem sie die Zinsen senkt ... und Beleidigungen des Präsidenten ausweicht, weil sie nicht schnell genug kürzt. Das ist keine Wirtschaftspolitik - das ist Schizophrenie! Aber das ist nur der Anfang. Nehmen Sie, was sie "nationale Verteidigungsausgaben" nennen. Dies ist der falsche Name, mit dem sie versuchen, uns davon zu überzeugen, dass das Pumpen von Billionen in den militärisch-industriellen Komplex uns sicher und frei machen wird. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: wahrscheinlich neunzig Prozent des "Verteidigungsbudgets" entfallen auf aggressiven Militarismus und Wohlfahrt für die Reichen. Unter diesem Budgetvertrag würde sich das Militärbudget für zwei Jahre auf fast 1,4 Billionen Dollar erhöhen. Natürlich ist das nur ein Bruchteil der realen Militärausgaben, die insgesamt weit über eine Billion Dollar pro Jahr ausmachen. Was bekommen wir für dieses Geld? Mehr Sicherheit? Überhaupt nicht. Wir sind verwundbarer denn je. Wir geben Milliarden für die Bekämpfung des "Terrorismus" in Afrika aus, wo der Terrorismus seit der Gründung des US-Afrika-Kommandos - "AFRICOM" - im Jahr 2007 in der Tat zugenommen hat. In der Zwischenzeit geben wir weiterhin Geld aus, um unsere illegale militärische Besetzung eines großen Teils von Syrien aufrechtzuerhalten - was terroristischen Gruppen zugute kommt, die versuchen, Assad zu stürzen. Wir schicken Tausende weiterer Soldaten in den Nahen Osten, darunter auch US-Soldaten, die zum ersten Mal seit 2003 wieder in Saudi-Arabien stationiert sind. Damals lobte sogar der neokonservative Paul Wolfowitz unseren Abzug aus Saudi-Arabien, denn, wie er richtig sagte, US-Truppen auf saudischem Boden waren ein großartiges Rekrutierungsinstrument für al-Qaida. Jetzt haben wir uns aus dem Vertrag über die nuklear bestückten Mittelstreckenraketen (INF) zurückgezogen, so dass wir ehemals verbotene Raketen an Chinas Haustür einsetzen können. Ein neues Wettrüsten mit China wird für die ehemaligen Kollegen unseres neuen Verteidigungsministers bei Raytheon einen neuen Segen bedeuten! Senator Rand Paul (R-KY) erklärte die Tea Party mit der Verabschiedung dieses Haushalts für tot. Er hat natürlich Recht, aber nur, soweit es um den Kongress geht. Angesichts der real existierenden Möglichkeit glaube ich immer noch, dass ein guter Teil des amerikanischen Volkes für Kandidaten stimmen wird, die versprechen, die nationale Kreditkarte zu kontrollieren. Präsident Trump selbst kandidierte auf einer Plattform, die darauf abzielte, die Defizitausgaben zu beenden und sogar die Staatsschulden zu begleichen! So mag die Tea Party in Washington tot sein, aber ich bin nicht überzeugt, dass sie in Washington jemals wirklich lebendig war. Von wenigen Ausnahmen abgesehen sahen die meisten Politiker die Tea Party nur als Mode des Monats. Ausgaben sind es, die Washington am Leben erhalten und die Vororte des Regierungsbezirks reich erhalten. Diese werden nicht darauf aus sein, auf ihre eigenen Kosten einzusparen. Aber die Ausgaben werden aufhören. Die Billionen, die für den Militarismus in den Abfluss geworfen wurden, werden aufhören. Die einzige Frage ist, ob sie aufhören werden, wenn wir völlig bankrott und der Gnade von Ländern ausgeliefert sind, die wir seit Jahrzehnten herumgetreten haben, oder ob die Amerikaner ein Ende der von den beiden Parteien getragenen Abhängigkeit von Krieg und den Ausgaben in Washington fordern werden!