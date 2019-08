Tulsi Gabbards militärischer Unsinn

Adam Dick

Abgeordnete zum Repräsentantenhaus Tulsi Gabbard (Demokraten-Hawaii) reagierte in einem Interview mit Gastgeber Chris Cuomo bei CNN am Donnerstag auf die Kritik der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Senatorin Kamala Harris (Demokraten-Kalifornien), nachdem die Kandidatinnen am Vortag in einer Debatte eine Auseinandersetzung hatten, mit folgenden Worten, "Die einzige Antwort, die ich von ihr und ihrer Kampagne gehört habe, sind Verleumdungsattacken, in denen behauptet wird, dass ich irgendwie eine Art ausländische Agentin oder Verräterin in meinem Land bin, in dem Land, das ich liebe, in dem ich mein Leben aufs Spiel gesetzt habe, um ihm zu dienen, in dem Land, dem ich noch heute als Soldat in der Armee-Nationalgarde diene."

Diese Aussage von Gabbard ist Unsinn. Soldaten, die in der Nationalgarde und anderen Teilen des Militärs der Vereinigten Staaten von Amerika bei militärischen Interventionen dienen, wie Gabbard, dienen nicht ihrem Land. Sie dienen der Machtausübung durch die US-Regierung. Tatsächlich spricht sich Gabbard in dem Interview gegen die Entsendung der US-Militärmitglieder aus, "um in diesen verschwenderischen, kontraproduktiven Regimewechselkriegen zu kämpfen".

Während Gabbard also eine Liste der militärischen Interventionen der US-Regierung im Ausland missbilligt, hat sie für die Durchführung dieser Kriege durch Militärangehörige nichts anderes als Lob. Im Interview nennt sie Militärangehörige ihre "Mitbrüder und -schwestern in Uniform". Diesen Ton gab sie in ihrer Februar-Rede, in der sie ihre Kampagne ankündigte, deutlich vor. Gabbard verkündete damals:

Und unsere Männer und Frauen in Uniform, von Generation zu Generation, motiviert von der Liebe zueinander und zu unserem Land, waren bereit, alles für uns zu opfern. Sie heben nicht nur die Hand und melden sich freiwillig, um nur für eine Religion zu kämpfen, aber nicht für eine andere, um für Menschen einer Rasse zu kämpfen, aber nicht für Menschen einer anderen, für Menschen einer politischen Partei, aber nicht für Menschen einer anderen. Nein. Wenn wir unsere rechte Hand erheben und uns freiwillig zum Dienst melden, legen wir unsere eigenen Interessen beiseite, um unserem Land zu dienen, um für alle Amerikaner zu kämpfen.

Wir dienen als Einheit, unteilbar, vereint, unzerbrechlich - vereint durch dieses Band der Liebe zueinander und der Liebe zu unserem Land. Es ist dieses Prinzip des Dienstes in höherem Auftrag, das im Herzen jedes Soldaten, im Herzen jedes Dienstmitglieds liegt, und in diesem Sinne kündige ich heute meine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an.

Was für ein Haufen Unsinn.

Gabbard hatte für einen Teil ihrer Zeit im Militär eine besondere Position, auch als sie während des Irak-Krieges in den Irak entsandt wurde und in einer medizinischen Gruppe beschäftigt war. Ron Paul, ein weiteres Mitglied des US-Repräsentantenhauses, der Jahre zuvor für die Präsidentschaft kandidiert hatte, hat erklärt, warum er sich dafür entschieden hat, Arzt zu werden, nämlich, weil er wusste, dass er zum Militär eingezogen werden konnte, und weil er es vermeiden wollte, mit dem Töten von Menschen beauftragt zu werden. Medizinische Fachkräfte des Militärs können sich sogar mit der Aufgabe konfrontiert sehen, kranken und verletzten Zivilisten zu helfen, wenn sich die USA im Krieg befinden, und sogar Oppositionskämpfern. Solche Aktionen, die manchmal von Militärärzten durchgeführt wurden, die den Krieg nicht unterstützen, wurden in der Fernsehserie MASH, die während des Koreakrieges gesendet wurde, gut dargestellt.

Indem sie sich selbst Soldatin nennt, um ihren Patriotismus in gutem Glauben zu verteidigen, und sich häufig auf ihre "Brüder und Schwestern in Uniform" bezieht, vernebelt Gabbard jede Unterscheidung zwischen bestimmten medizinischen Rollen im Militär, die sie innehatte, und der häufigsten Rolle, nämlich zu töten und Zerstörung voranzutreiben.

Es kann Grund geben, die Bereitstellung von medizinischem Service durch US-Militärangehörige in Konflikten im Ausland zu loben, insbesondere wenn diese Dienste neben den Personen, die die Intervention durchführen, auch für die Opfer und Gegner der Intervention der US-Regierung bereitgestellt werden. Aber Gabbard überschreitet die Grenze zum Unsinn, wenn sie die Menschen mit Lob überhäuft, die die von der US-Regierung im Ausland losgelassene Tötungsmaschine bedienen.