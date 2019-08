Der innere Nixon Robert C. Koehler Die Nixon-Tonbänder sind immer noch in den Nachrichten! Mein Gott, sie speien immer noch Galle und lassen Amerikas Augäpfel rollen. Sie sind so relevant wie eh und je. Donald Trump, wie sich herausstellt, ist nur der innere Richard Nixon, lebendig und unzensiert. Er ist auch der innere Ronald Reagan - die plötzlich ans Licht der Öffentlichkeit gelangte innere Stimme jedes weißen männlichen Rassisten, der jemals das Oval Office besetzt hat (wahrscheinlich die meisten dieser Persönlichkeiten). In einem gerade erschienenen Artikel in The Atlantic berichtete Tim Naftali, Geschichtsprofessor und erster Direktor des Richard Nixon Presidential Library and Museum, über ein Fragment eines Telefongesprächs zwischen Nixon und Reagan vom Oktober 1971 als Reaktion auf eine Abstimmung am Vortag in den Vereinten Nationen, die die Volksrepublik China als - halten Sie sich fest - China anerkannte. Reagan, damals Gouverneur von Kalifornien, war außer sich vor Wut über die Abstimmung, ebenso wie Nixon. Und beide schrieben den afrikanischen Nationen besondere Schuld zu, was darauf zurückzuführen war, dass tansanische Delegierte nach der Abstimmung in der Generalversammlung tatsächlich zu tanzen begannen. "Gestern Abend, sage ich dir", sagte Reagan, "hast du dieses Ding im Fernsehen gesehen, wie ich es tat?" "Ja", sagte Nixon. Reagan fuhr fort: "Um diese Affen aus diesen afrikanischen Ländern zu sehen - verdammt, sie tun sich noch immer schwer, wenn sie Schuhe tragen." Nixon begann zu lachen. Gott segne Amerika. Was zu sehen ist, ist die spirituelle Faulheit von unglaublich mächtigen Männern. Ist das überhaupt schockierend? Nicht wirklich. Die Bedeutung dieser Minute oder so der amerikanischen Geschichte, die nach fast vier Jahrzehnten plötzlich im öffentlichen Rampenlicht steht, liegt nicht darin, dass sie es uns erlaubt, die beiden ehemaligen Präsidenten als Rassisten herauszustreichen, mit dem Finger auf sie zu zeigen und weiterzumachen. Vielmehr zwingt sie uns, innezuhalten und die Natur des Rassismus selbst in der Zeit nach den Bürgerrechtsgesetzen zu untersuchen und zu fragen: Wie manifestiert er sich noch immer als öffentliche Politik? Was im Zeitalter Trumps offensichtlich geworden ist, ist, dass dieses Land den Rassismus nicht überwunden und weitergemacht hat. Amerika bleibt so sehr ein anhaltendes Paradoxon wie 1776, als der Sklavenhalter Thomas Jefferson den Satz "alle Menschen sind gleich geschaffen" schrieb. Die nationale Seele betrachtet sich immer noch als weiß; die Nation ist immer noch mit einem rassistisch begründeten Gefühl der moralischen Überlegenheit verbunden. Das war einmal offen und unbestritten. Zum Beispiel haben ein Dutzend US-Präsidenten Sklaven besessen, acht von ihnen, während sie im Amt waren. Viele, wenn nicht alle von ihnen besaßen die absolute Gewissheit, dass die Sklaverei moralisch legitim war. Andrew Jackson, der einmal, viele Jahre bevor er Präsident wurde, etwa 150 Sklaven besaß, machte bekannt, dass er 50 Dollar für die Rückgabe eines entlaufenen Sklaven und 10 Dollar extra "für jede hundert Peitschenhiebe, die ihm eine Person geben wird, bis zu einem Betrag von 300 Dollar zahlen würde", wie Russell Contreras in einer aktuellen AP-Story feststellt. Jackson war natürlich der Präsident, der 1830 das Indian Removal Act ("Gesetz zur Beseitigung der Indianer") unterzeichnete und den Trail of Tears (Weg der Tränen) in Gang setzte und dadurch Zehntausende Menschen der amerikanischen Urbevölkerung aus ihrer Heimat warf, was viele Tausende ihr Leben kostete. Nach den Tagen der Sklaverei musste der amerikanische Rassismus verschiedene Formen annehmen. Contreras schreibt zum Beispiel: "Der in Virginia geborene Woodrow Wilson arbeitete daran, Schwarze von der Princeton University fernzuhalten, als er die Funktion des Präsidenten dieser Schule ausübte. Als er Präsident der USA wurde, weigerte sich der Demokrat, die Rassentrennung im öffentlichen Dienst rückgängig zu machen, obwohl er das Weiße Haus mit der Unterstützung einiger afroamerikanischer Männer gewonnen hatte." Die Bürgerrechtsbewegung schuf einen weiteren ernsthaften Bewusstseins- und Politikwechsel, bei dem der Rassismus langsam einen moralischen Absturz erfuhr, zur Verzweiflung und Wut seiner vielen wahren Gläubigen. Bis 1971, könnte man sagen, hatten die USA gelernt, so zu tun, als sei Rassismus nun Geschichte, aber das war kaum der Fall. Die republikanische "Strategie des Südens", die mit dem Präsidentschaftswahlkampf von Barry Goldwater 1964 begann, war zunächst eine Katastrophe. Goldwater, der stolz auf seine Stimme gegen das Bürgerrechtsgesetz in diesem Jahr antrat, mag 87 Prozent der Wählerstimmen in Mississippi gewonnen haben, aber er wurde auf nationaler Ebene geschlagen, wie Angie Maxwell kürzlich in der Washington Post betonte. "Vier Jahre später", schrieb sie, "nachdem es die Risiken einer solchen offenen Kampagne gegen die Bürgerrechte begriffen hatte, kodierte Nixons Team stattdessen die rassistischen Appelle." Nixon kämpfte mit so rassistischen "Hundepfeifen" wie der Wiederherstellung von Recht und Ordnung und einem Krieg gegen Drogen und "nahm eine Haltung der wohlwollenden Nachlässigkeit" bei der Durchsetzung von Bürgerrechten ein, eine Botschaft, die seine Befürworter, wie etwa der vom Demokraten zum Republikaner gewordene Senator Strom Thurmond, in seinem Namen unverblümt an die Weißen im Süden weitergaben. Thurmond sagte: "Wenn Nixon Präsident wird, hat er versprochen, dass er weder die Bürgerrechte noch die Wahlrechtsgesetze durchsetzen wird. Bleibt ihm treu." Maxwell bemerkte auch, dass "Reagan Nixons Rassenkodex um 'farbenblinde' Appelle für wirtschaftliche Gerechtigkeit erweiterte". Er ermutigte die Amerikaner, sich über die Rassengrenzen hinwegzusetzen, beschwor aber auch das Bild der "Wohlfahrtskönigin" - das die Afroamerikaner als "Nehmer" darstellte, als Manipulatoren eines öffentlichen Wohlfahrtssystems, das die Faulheit verfestigt und auf Kosten der Einkommen der Weißen geht. In der Ära Trump verliert die rassistische Codesprache an Bedeutung. Das Auseinanderreißen von Einwandererfamilien an der Grenze wird nun mit einem Achselzucken als notwendig und gerechtfertigt abgetan, und der Kongressbezirk des US-Repräsentanten Elijah Cummings in Baltimore ist ein "ekelhaftes, von Ratten und Nagetieren befallenes Durcheinander". Noch Fragen?