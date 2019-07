Die stärksten Menschen auf dem Planeten Robert C. Koehler "Schickt sie zurück! Schickt sie zurück!" Der Gesang: Ist er nur eine Fallstudie über kollektive Dummheit oder ist er ein Signal für den aufkommenden Faschismus? Wenn ich mir das virale Video ansehe - die jüngste Manifestation des Trumpismus und die Befreiung des guten alten amerikanischen Rassismus von den Zwängen der politischen Korrektheit -, dann kann ich nicht umhin, an das 8-jährige Mädchen zu denken, das ich neulich kennengelernt habe, das zwei Jahre mit ihrer Mutter unterwegs war, um dieses Land von der Demokratischen Republik Kongo aus zu erreichen. Das Kind, dessen Name ich nicht nennen kann, weil ihr Asylverfahren noch anhängig ist, lebt bei ihrer Mutter, vorerst im so genannten House of Hospitality (Haus der Gastfreundschaft), einem Wohnort für Flüchtlinge in Cicero, Illinois, vor den Toren Chicagos, das von der Interreligiösen Gemeinschaft für inhaftierte Einwanderer verwaltet wird. Diese gemeinnützige Organisation wurde vor einem Dutzend Jahren von zwei Barmherzigen Schwestern gegründet, um den in verschiedenen Haftanstalten in Chicago lebenden Auswanderern Hoffnung und entscheidende Hilfe - rechtlich, finanziell und spirituell - zu bringen. Das kleine Mädchen ist das Gesicht von Kampf und Mut, die Verkörperung von Hoffnung und Verbundenheit. Sie ist die Widerlegung nicht nur der singenden Trump-Anhänger, sondern auch der bürokratischen Grausamkeit und Gleichgültigkeit der Nation gegenüber der Not und Menschlichkeit des globalen Flüchtlingsstroms, gegenüber den Menschen, die nicht nur "ein besseres Leben" in den Vereinigten Staaten von Amerika suchen, sondern, wie ICDI-Entwicklungsdirektor Ed Pratt es ausdrückte, ein Leben ... ein Leben! Ich traf mich kürzlich mit Ed, zusammen mit der Geschäftsführerin der Organisation, Melanie Schikore, um mehr über die Arbeit von ICDI zu erfahren und ein Gefühl für die mitfühlende Gegenmacht zu bekommen, die es in diesem Land gibt - eine Kraft, die sich gegen die Konzentrationslager und ICE-Angriffe wendet und "Schickt sie zurück"-Gesänge, die die Nachrichten dominieren. Ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung kümmert sich sehr um das Schicksal der Flüchtlinge und begrüßt sie in jeder erdenklichen Weise. Die beiden Nonnen, die 2007 ICDI gründeten, taten dies, nachdem ihnen der Zugang in ein Gefangenenlager in Broadview, westlich von Chicago, verweigert wurde, wo sie gehofft hatten, mit inhaftierten Flüchtlingen in Verbindung zu kommen, von denen viele von ihren Familien getrennt waren, um zu sehen, wie sie helfen könnten. Unbeirrt arbeiteten sie mit anderen religiösen Organisationen - Christen, Juden und Muslimen - zusammen und erreichten schließlich in Illinois ein Gesetz, das den Häftlingen Zugang zu pastoralen Besuchen gewährte. Derzeit hat ICDI über 350 Freiwillige, die im vergangenen Jahr über 8.000 Besuche in Haftanstalten gemacht haben, um den Gefangenen Solidarität und Unterstützung zu bieten. Sie waren auch vor Gericht bei Einwanderungsanhörungen anwesend. Und die Organisation betreibt das House of Hospitality, das derzeit 15 Flüchtlinge aus 14 verschiedenen Ländern beherbergt. Leider hat ICDI kürzlich seinen Pachtvertrag am Standort Cicero verloren - das Gebäude ist ein ehemaliges Kloster der Erzdiözese Chicago - und sucht nun nach einem neuen Standort. Sie hoffen, ein Gebäude zu finden, das es ihnen ermöglicht, mehr Familien aufzunehmen, was derzeit der größte Bedarf ist. Oftmals können Familien nicht wieder vereint werden, wenn sie keine Wohnungen haben, und solche Wohnungen sind im ganzen Land erbärmlich knapp. All das bringt mich zurück zu dem 8-jährigen Mädchen, das ich letzte Woche getroffen habe. Vielleicht kann ich sie "S" nennen. Ihre Geschichte geht über alles hinaus, was ich mir vorstellen kann, auch wenn nur ein kleiner Teil davon bekannt ist. "S" und ihre Mutter flohen aus der Demokratischen Republik Kongo, weil ihre Mutter dort gefoltert worden war. Sie überquerten den Atlantik (irgendwie: dieser Teil ihrer Geschichte ist unbekannt) und kamen in Brasilien an. Dann gingen sie von Brasilien in die Vereinigten Staaten. Insgesamt dauerte die Reise zwei Jahre. Als sie hierher kamen, wurden Mutter und Kind nicht mit offenen Armen empfangen, sondern auseinander gerissen. Die Trennung dauerte viereinhalb Monate. Sie durften nur deshalb wieder zusammenkommen, weil sie in der Lage waren, eine Unterkunft zu finden. "Sie haben sich in unserem Treppenhaus wiedervereinigt", sagte Ed. Die Schreie, als sie sich umarmten, zerrissen die Herzen der Menschen. "Sie waren wie tierisches Stöhnen." Hier ist, was ich noch über "S" gelernt habe: sie spricht fünf Sprachen! Zwei von ihnen, Lingala und Französisch, werden in ihrem Heimatland gesprochen. Auf der Reise mit ihrer Mutter nahm sie auch Portugiesisch, Spanisch und schließlich Englisch mit. Das Kind, das ich traf, war schlicht 8 Jahre alt - schüchtern und charmant und absolut liebenswert. Ihr Englisch war einwandfrei. Das trifft anscheinend auch auf ihr Spanisch zu. Wie Ed bemerkte, war sie ihm einmal als Übersetzerin behilflich bei den kubanischen Köchen, die im Hospitality House arbeiten. Sein eigenes Spanisch reichte nicht aus, um diesen etwas zu vermitteln, aber "S" trat als Übersetzerin ein und erledigte die Arbeit. Als ich das hörte, wuchs mein Gefühl der Ehrfurcht weiter. Dieses Kind, das ein großes Stück seines Lebens mit seiner Mutter verbracht hat, hat eine globale Ausbildung erhalten. Ihr Klassenzimmer ist der Planet selbst. Emigrantin zu sein, sagte Melanie, "bedeutet eine unglaubliche Reise. Sie sind Pioniere! Wir hören so viele Geschichten. Oft denke ich, dass ich das nicht überleben könnte." "Jede Geschichte ist anders. Alle sind herzzerreißend. Jeder hat eine Geschichte, die, wenn man sie wüsste, einem das Herz brechen würde. Sie sind die stärksten Menschen auf dem Planeten. Wer würde sie nicht haben wollen? Sie haben sich entschieden, hierher zu kommen, und sie haben es geschafft." Sie fügte hinzu: "Wir sind alle miteinander verbunden. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Weltbürger sind und uns umeinander kümmern müssen, dann sind wir verloren." Was wäre, wenn das die Politik der Regierung wäre? ICE (die Einwanderungsbehörde) verfügt über ein jährliches Budget von rund 7,5 Milliarden Dollar, die in die absolute Leugnung unserer Vernetzung investiert werden. Sie "schützt" das Land, indem sie Emigranten als Fremde definiert und ihnen praktisch alle Grundrechte verweigert. Im Gegensatz zu dieser Art von Politik standen die Worte, die die 25 Dollar-Spende einer älteren Frau an die ICDI begleiteten. Sie schrieb auf ihren Scheck: "Eure Arbeit ist wichtiger als mein Essen."