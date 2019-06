Die bewaffnete Bürokratie Robert C. Koehler "Früher oder später landen sie in einem Käfig, in den sie gehören." Das ist kaum eine Überraschung: Eine aktuelle Studie der Staatsanwaltschaft von Missouri zeigt, dass schwarze Fahrer mindestens doppelt so oft - in einigen Städten viel öfter als das - gefährdet sind, von der Polizei angehalten zu werden als weiße Fahrer. Und ein paar Tage vor Erscheinen der Studie kam etwas, das als Plain View Project bezeichnet wird, in die Nachrichten. Das Projekt, eine umfassende, zwei Jahre dauernde Analyse von Postings von rund 2.800 Polizeibeamten und 700 ehemaligen Polizeibeamten aus den Polizeibehörden des ganzen Landes in den sozialen Medien enthüllte eine weitere Nicht-Überraschung: Eine rassistische Subkultur durchzieht die amerikanischen Polizeikräfte. Die Forscher "fanden Offiziere, die Einwanderer und Muslime schlagen, rassistische Stereotypen propagieren, sich mit rechten Milizen identifizieren und vor allem die Polizeibrutalität verherrlichen", so die Associated Press. Tausende solcher Beiträge - von den persönlichen Facebook-Seiten der Offiziere (und damit öffentlich) - sind auf der Plain View-Website zu sehen. Die Kommentare wie der oben in dieser Kolumne, sind roh und von politischer Korrektheit unbeeinflusst. Weitere Beispiele: "Es ist ein guter Tag für einen Würgegriff." "Tod dem Islam." "Wenn die Fahne der Konföderierten rassistisch ist, dann ist es auch der Monat der Geschichte der Schwarzen." Die Auswirkungen all dessen werden nicht verschwinden, wenn man einfach strengere PC-Regeln in den Diensträngen einführt - "Polizisten, ihr müsst eure Vorurteile verbergen"! - sondern sie schneiden in den Kern dessen, wie wir die soziale Ordnung aufrechterhalten und in der Tat definieren. Wir definieren sie militärisch, was bedeutet, dass wir ipso facto einen Feind brauchen, der unterdrückt werden muss, damit "wir" uns sicher fühlen können. So ist eine Geschichte wie diese, berichtet von ABC News, nicht ungewöhnlich, sondern typisch: "Eine Mutter aus Chicago beschuldigt die Chicagoer Polizei, übermäßige Gewalt gegen ihre Familie angewendet zu haben, einschließlich ihres achtjährigen Sohnes, dem Beamte angeblich Handschellen angelegt hatten und der 40 Minuten lang im eisigen Regen gelassen wurde, wie aus einer bundesweiten Bürgerrechtsklage gegen das Chicagoer Polizeirevier hervorgeht." Im März, an einem Tag, an dem es 0° C hatte und regnete, weckte die Polizei die Familie um 6 Uhr morgens per Megaphon, um einen Durchsuchungsbefehl auszuführen, der davon ausging, dass einer der im Haus lebenden Jungen im Besitz eines Sturmgewehrs war. Die Beamten, die selbst Sturmgewehre trugen, schafften die Familie, darunter eine Reihe von Kindern, aus dem Haus, wo die Erwachsenen und der 8-jährige Junge gefesselt und gezwungen wurden, in Handschellen im Regen zu stehen, während die Polizei das Haus durchsuchte. Es wurde kein Sturmgewehr gefunden und niemand verhaftet. Wie auch immer: "Laut der Anklageschrift sollen die Beamten auch persönliches Eigentum beschädigt oder zerstört und die Familie beleidigt und beschimpft haben". Und, oh ja: die Familie war afroamerikanisch. Der Anwalt des Klägers, der die militärische Denkweise zusammenfasst, die den Vorfall verschärft, sagte auf einer Pressekonferenz: "Die Polizisten von Chicago verhalten sich, als ob unsere farbigen Kinder und ihr Trauma Kollateralschäden wären." Der Überfall, kurz gesagt, fand in einem Kriegsgebiet statt. Es war die South Side von Chicago, aber es hätte auch der Irak sein können. Fühlen Sie sich sicherer? All dies summiert sich zu einem ernsthaften nationalen Bedürfnis, darüber nachzudenken, wie wir uns schützen und die soziale Ordnung einrichten. Im Moment tun wir dies mit einer Besatzungsarmee, einem Produkt der Geschichte des weißen Mannes aus Kolonialismus, Sklaverei und Eroberung. Die Besatzungsarmee dient den Reichen und Wohlhabenden - und zwar bei Bedarf hinter dem Lauf einer Waffe, die das ultimative Symbol der Autorität des Landes ist. Wenn die Waffe gezogen ist, ersetzt diese Autorität jedes andere Bürgerrecht wie die Meinungsfreiheit. Und dann müssen Sie auch die Tatsache miteinbeziehen, dass Macht korrumpiert. Erinnern Sie sich an Ferguson, Mo., wo der 18-jährige Michael Brown 2014 von einem Polizisten erschossen wurde, weil er nicht auf dem Bürgersteig ging? Als das US-Justizministerium sich eingehender mit der Angelegenheit beschäftigte, stellte es fest, dass "das Polizeidepartment die schwarzen Einwohner ins Visier nahm und sie als Einnahmequellen für die Stadt behandelte, indem es sich bemühte, das durch Gebühren und Bußgelder eingenommene Geld kontinuierlich zu erhöhen", so Vanity Fair. "'Polizeibeamte erwarten und fordern Gehorsam, auch wenn ihnen die rechtliche Befugnis dazu fehlt', schrieben die Autoren des Berichts. 'Sie neigen dazu, die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung als rechtswidrigen Ungehorsam, unschuldige Bewegungen als physische Bedrohungen, Anzeichen für psychische oder physische Erkrankungen als aggressives Verhalten aufzufassen.'" Faszinierend ist, dass bei den Protesten nach der Erschießung von Michael Brown eine andere Vision von sozialer Ordnung entstand. Ron Johnson, ein Captain der Missouri Highway Patrol, wurde kurz nach Beginn der Ferguson-Proteste zum Befehlshaber der Operationen ernannt und richtete sich, anstatt das übliche Spiel der militarisierten Einschüchterung zu spielen, an die trauernde und empörte Gemeinschaft und marschierte tatsächlich mit den Demonstranten mit. Eine andere Art von Zukunft öffnete sich vorübergehend: eine mit einem gemeinsamen Verständnis. Die Polizei hatte es begriffen; sie sahen die Notwendigkeit von Veränderungen, von Vernunft, von Gerechtigkeit. Sie hatten, mein Gott, keine Angst vor den Demonstranten, die ausgeflippt waren aufgrund der überwältigenden Menge von Menschen, die Veränderungen forderten. Dies dauerte ganze zwei Tage lang, bis der Gouverneur Johnson das Kommando entzog. Später zerfetzte ein Bericht des Justizministeriums Johnson wegen seiner "extensiven Bemühungen um das gesellschaftliche Engagement ... Infolgedessen war er weniger mit der täglichen, stündlichen Verantwortung des Kommandierende bei Vorfällen beschäftigt und wurde stattdessen zum öffentlichen Gesicht für die Polizeireaktion. Infolgedessen wurden die vollen Verantwortlichkeiten des Kommandos oft nicht ausgeübt. Dies führte zu einer verminderten Fähigkeit, Zeit mit der Überwachung der Veränderungen des Personalbedarfs zu verbringen, die Führung zu übernehmen und eine effektive Kommunikation mit den Kommandanten und dem eingesetzten Personal zu führen." Beachten Sie die Militärsprache! Viele von Johnsons Kollegen waren empört und kritisierten ihn zutiefst. Er handelte nicht wie der Kommandant einer bewaffneten Bürokratie. Er marschierte mit dem Feind.