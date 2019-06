Der stille Killer im Herzen des Patriotismus Robert C. Koehler Was? Schon wieder ein Massenmord? Ich hätte diesen fast verpasst: Virginia Beach. Zwölf am 31. Mai getötet, dazu der Mörder selbst, ein Angestellter der Stadt - ein Ingenieur. Er hatte legitimen Zugang zu dem Gebäude, in dem er in drei Stockwerken Menschen erschoss. Seine Waffen wurden legal gekauft. Nichts an ihm deutete vor der Tragödie darauf hin, dass er verwirrt war. Außer, nun ja, eine anonyme Quelle sagte der New York Times: "Der Verdächtige hatte bis vor kurzem keine Vorgeschichte von Verhaltensproblemen, bis er anfing, sich seltsam zu verhalten und physische 'Raufereien' mit anderen Stadtarbeitern anzufangen." So war etwas in Gang gekommen - und die Karawane der Berichterstatter torkelte nach Lonerville. Ein weiterer verlorener, isolierter Verlierer mit einem Haufen Waffen erledigt seine vermeintlichen Feinde. Wir trauern, wir schütteln den Kopf ... Haben Sie bemerkt, dass es nur Hinweise auf eine Art kollektiver Denkweise in einem Massenschießen gibt, wenn der Schütze ein Muslim war? Dann ist es ein Akt des Terrorismus. Andernfalls ist es ein Verrückter oder zwei, getrennt vom Rest der menschlichen Rasse. Wie faszinierend, dass wir so viele einsame Verrückte in den Vereinigten Staaten haben. Nach Angaben des Gun Violence Archive, das die Häufigkeit von Schießereien in diesem Land verfolgt, haben wir - ich lüge Sie nicht an - durchschnittlich eine Massenschießerei pro Tag. Ist es nicht an der Zeit, aus vollem Herzen zu schreien: WAS IST HIER LOS? Einige nennen es eine Epidemie. Ich nenne es Klimawandel - sozialer Klimawandel, um genauer zu sein. Wie die andere Art des Klimawandels ist er das Ergebnis kollektiver menschlicher Aktivitäten, die eine komplexe natürliche Ordnung ausnutzen und zutiefst durcheinander bringen. Mit anderen auszukommen ist ein viel tieferer, komplizierterer Prozess, als sie einfach zu hassen und zu entmenschlichen. Frieden zu schaffen ist viel komplizierter als Krieg zu führen. Um es anders auszudrücken, wer könnte möglicherweise als größeres Vorbild für einen Möchtegern-Massenmörder dienen als ein amerikanischer Präsident? Hier zum Beispiel ist ein Donald Trump-Tweet vom vergangenen Juli als Reaktion auf die Weigerung des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, sich vom US-Militarismus einschüchtern zu lassen: "Bedrohen Sie niemals, niemals wieder die Vereinigten Staaten, sonst werden Sie Folgen erleiden, wie sie nur wenige in der Geschichte je erlitten haben. Wir sind kein Land mehr, das sich Ihre verrückten Worte von Gewalt und Tod gefallen lässt. Seien Sie vorsichtig!" Und hier ist George W. Bush am 1. Mai 2003, der an Bord der USS Abraham Lincoln "Mission erfüllt" erklärte: "Die Operation Iraqi Freedom wurde mit einer Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Kühnheit durchgeführt, die der Feind nicht erwartet hatte und die die Welt noch nie zuvor gesehen hatte. Von entfernten Basen oder Schiffen auf See schickten wir Flugzeuge und Raketen, die eine feindliche Division zerstören oder einen einzelnen Bunker treffen konnten. Marines und Soldaten, die nach Bagdad über 350 Meilen feindlichen Boden befördert wurden, in einem der schnellsten Fortschritte mit schweren Waffen in der Geschichte. Ihr habt der Welt die Fähigkeiten und die Macht der amerikanischen Streitkräfte gezeigt ... "Unser Kampf gegen den Terror verläuft nach Prinzipien, die ich allen klar gemacht habe. Jede Person, die an der Begehung oder Planung von Terroranschlägen gegen das amerikanische Volk beteiligt ist, wird zum Feind dieses Landes und zum Ziel der amerikanischen Justiz." Das war vor 16 Jahren, und der Krieg dauert immer noch an, eine Million oder vielleicht mehr Iraker sind getötet worden, das Land liegt in Trümmern. So geht es, wenn man "ein Ziel der amerikanischen Justiz" ist. Krieg ist eine Kombination aus Entmenschlichung und dann Tötung eines Feindes zusammen mit allen Zivilisten, die im Weg stehen (alias Kollateralschaden), und dann Verherrlichung des Prozesses: das heißt, es ist Massenmord plus Öffentlichkeitsarbeit. Hier an der Heimatfront bekommen wir viel mehr von letzteren als von ersterem. Leichen in Massengräbern werden abstrakt zu Zielen unserer Gerechtigkeit, was nicht so schlecht klingt. Macht es in diesem Land der 357 Millionen Schusswaffen nicht Sinn, dass unsere nationale Verherrlichung des Krieges hier zu Hause einige unbeabsichtigte Folgen haben wird - dass der Krieg selbst nach Hause kommen wird, indem gestörte Seelen (viele von ihnen Veteranen) sich bewaffnen und beschließen, ihre persönlichen Feinde oder, noch unheimlicher, Fremde, die aus irgendeinem Grund das symbolisieren, was sie als schreckliches Unrecht empfinden, zu Zielen ihrer Auffassung von Gerechtigkeit machen? Und dann, wenn ein Massenmord in die Schlagzeilen gerät: "Wir alle kennen das Drehbuch jetzt schon auswendig", schreibt Caitlin Johnstone. "Eine laute Forderung nach Waffenkontrollgesetzgebung wird von Demokraten und Progressiven kommen, während Konservative darauf bestehen werden, dass Amerikas Massenschussepidemie ein Problem der psychischen Gesundheit ist, nicht ein Problem der Waffen. Diese Debatte wird einige Tage bis zu einigen Wochen lang hilflos weitergehen, und genau Null Änderungen werden in der US-Waffenpolitik oder in der psychiatrischen Versorgung vorgenommen werden. Passiert jedes Mal." Johnstone beschreibt diese Debatte als "Kampf um die Kontrolle der Position eines Ein-/Ausschalters, der mit nichts in Verbindung steht". In jeder Diskussion nach dem Massaker fehlt die kollektive Mentalität, die diesen Mord mit allen anderen verbindet, die den Mörder mit uns allen verbindet und die das Töten - in einem fast unvorstellbar massiven Ausmaß - als gerecht und notwendig und glorreich beschreibt. Diese kollektive Mentalität ist der unbestrittene Glaube an den Krieg als den stillen Mörder im Herzen des Patriotismus. Zurück zur New York Times für einen Moment. Die Geschichte berichtet über den Hintergrund von DeWayne Craddock, dem Mörder von Virginia Beach, und stellt fest, dass er 1996 "in die Virginia National Guard aufgenommen wurde, wo er als Kanonencrew-Mitglied dem First Battalion, 111th Field Artillery Regiment, in Norfolk zugeteilt war". Das sind reine Hintergrunddaten, so neutral wie die Art seines Hochschulabschlusses, abgesehen von dieser einen kleinen Spur oder Ironie. Er war ein Kanonenbesatzungsmitglied? Er hatte eine Ausbildung, wie man Leute in die Luft jagt. Auch wenn er nie Aktionen in einem Kriegsgebiet gesehen hat, hatte er nicht nur eine Ausbildung, wie man tötet, sondern auch, wie man dies rechtfertigt.