Die US-Mainstream-Medien verehren die oberflächliche "Vielfalt", aber die Vielfalt des Denkens ist verboten Helen Buyniski Die Besessenheit der Mainstream-Medien von rassischer, ethnischer und geschlechtsspezifischer Vielfalt verdeckt ihre heftige Opposition zur ideologischen Vielfalt, die in der Berichterstattung des Establishments über Venezuela deutlicher denn je zum Ausdruck kommt. Obwohl sich die linken und rechten Flügel der etablierten Medien als bittere Feinde des anderen präsentieren, gibt es in ihrer Berichterstattung über die amerikanische Außenpolitik nur sehr wenig Meinungsvielfalt. Diesen ideologischen Schritt vertuschen sie mit vaudevillianischen Possen - und verurteilen Präsident Donald Trump als Rassisten, Frauenfeind und wegen anderer "Don'ts" der sozialen Gerechtigkeit auf der einen Seite, während die andere Seite das Christentum für belagert erklärt von den Kräften der LGBT, des Scharia-Rechts und der endlosen Flut von Migranten. Diese oberflächliche "Vielfalt" - ob dafür oder dagegen - soll für die Realität stehen. FAIR (Fairness und Genauigkeit in der Berichterstattung) hat die Berichterstattung der etablierten Medien über Venezuela als "eine umfassende Marketingkampagne für den Regimewechsel" bezeichnet, nachdem eine Analyse jeder venezolanischen Geschichte, die von der New York Times, der Washington Post, NBC, CBS, ABC und PBS in den letzten drei Monaten veröffentlicht oder ausgestrahlt wurde, ergab, dass kein einziger Journalist die Regierung von Präsident Nicolas Maduro unterstützt hat - oder auch nur gegen die Absichten von US-Präsident Donald Trump zum Regime-Change war. Kognitive Dissonanzen können hier auftreten - sind nicht die Times und die Post Trump's Todfeinde? Warum jubeln sie seiner Marionette Juan Guaido zu, während er in Caracas einen Zeitlupenputsch versucht? Drei der im FAIR-Bericht genannten Outlets gaben Guaido tatsächlich Raum, sich selbst für einen Regimewechsel einzusetzen, eine Gefälligkeit, die auf Maduro ausgeweitet undenkbar wäre. Aber es ist kaum das erste Mal, dass die "liberalen" Medien sich hinter ihren geschworenen Feind gestellt haben. Eine FAIR-Studie über die 100 wichtigsten US-Zeitungen nach Trumps Luftangriffen auf Syrien im Jahr 2017 ergab, dass keine einzige Publikation ihren Kopf riskiert hatte, um anzudeuten, dass das Abwerfen von Bomben im Wert von Millionen von Dollar als Strafe für ein "Verbrechen", dessen Schuld nicht erwiesen war, eine schlechte Idee war, oder dass das sogar Trumps Wahlversprechen, sich aus Syrien zurückzuziehen, widersprach. In der Tat hatten die kriecherischen Reaktionen der Mainstream-Medien nur einen Präzedenzfall - die syrischen Luftangriffe im Jahr 2017, auf die hin CNN-Moderator Fareed Zakaria schwärmte, dass Trump "zum Präsidenten wurde", als er 59 Tomahawks in die Provinz Homs jagte. Um von der bedrückenden Gleichartigkeit all dieser militärisch-industriellen Cheerleader abzulenken, werden die Nachrichten durch sprechende Köpfe, die in einer Vielzahl von Rassen, Ethnien, Geschlechtern und sexuellen Orientierungen verfügbar sind, verbreitet. Von Rachel Maddow bis Malcolm Nance, von Chris Hayes bis Anderson Cooper, die gleiche Melodie hallt aus sehr unterschiedlich aussehenden Mündern. Dies ist schwieriger im Druck zu erreichen, aber die New York Times schaffte es, sich als der Vielfalt besonders verpflichtet zu präsentieren, indem sie die umstrittene Anstellung Sarah Jeongs verteidigte, nachdem ihre Kritiker scheinbare Beweise für ihren anti-weißen Rassismus gefunden hatten. Der militärisch-industrielle Komplex mag immer noch weitgehend ein Club der alten weißen Männer sein, aber seine Apologeten präsentieren ihn wie die Werbung von Benetton. Neoliberale zentristische Gaststars, die es in den letzten Monaten juckte, sich zu Venezuela zu äußern, wurden aus dem gesamten politischen Spektrum sowie aus der ganzen Welt in der Zeit, in der die FAIR-Studie stattfand, begrüßt, wobei der kubanisch-amerikanische Senator Marco Rubio (R-Florida) die Gaddafi-Behandlung für Maduro forderte, während der spießige Bürgermeister von South Bend Pete Buttigieg Maduro für "illegitim" erklärte. Einige ziehen Sanktionen einer militärischen Intervention vor, andere zögern, militärische Rhetorik zu verwenden, verurteilen aber die "humanitäre Krise" im Land; alle sind sich einig, dass Maduro gehen muss. Es ist bezeichnend, dass das Medienestablishment, dem viele geschworene Feinde Trumps angehören, ihm einen Freibrief gibt, wenn er über Venezuela lügt, genau wie sie es bei Syrien getan haben, selbst wenn es neue Versionen von Pinocchio erfindet, um seine Unwahrheiten über Einwanderung und andere innenpolitische Fragen darzustellen. Trump kann nicht behaupten, dass Einwanderer Verbrechen mit sich bringen, aber wenn Trump Maduro als "illegitimen Diktator" bezeichnet, und Pence behauptet, er "habe die Präsidentschaft nie in einer freien und fairen Wahl gewonnen", ist kein Mainstream-Journalist bereit, mit einem einfachen Faktencheck darauf hinzuweisen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika das einzige Land waren, das den Sieg von Maduro 2013 nicht anerkannt hat. Das amerikanische Medienunternehmen wird die Vielfalt in den Himmel loben, solange sie nur oberflächlich ist. Ideologische Vielfalt - insbesondere in Fragen von Krieg und Frieden - ist so tabu geworden, dass kein einziger amerikanischer Mainstream-Journalist bereit ist, die Intervention der USA in einem Land in Frage zu stellen, das keine Bedrohung darstellt. So sieht eine freie Presse nicht aus.