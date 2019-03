Lawrence Wilkerson: bei der US-Intervention in Venezuela geht es um Profite für die Reichen, nicht um Demokratie und Freiheit Adam Dick College of William & Mary-Professor Lawrence Wilkerson beschreibt die aktuellen Bemühungen der Donald Trump-Regierung, die venezolanische Regierung zu stürzen und den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu verdrängen, als Fortsetzung der Bemühungen der Vereinigten Staaten, die 2002 begonnen wurden, als Wilkerson Stabschef von Außenminister Colin Powell in der George W. Bush-Regierung war, um die Regierung von Maduros Vorgänger Hugo Chávez zu stürzen. In diesen 17 Jahren, so Wilkerson, sei der eigentliche Grund für die US-Intervention gewesen, den Reichen zu helfen, und nicht die oft wiederholte Ausrede, Demokratie und Freiheit zu fördern. Wilkerson, der diese Woche von Paul Jay bei The Real News interviewt wurde, erklärt, dass "es bei keinem Schritt in unserer Hemisphäre, an die ich mich in unserer Geschichte erinnern kann, jemals um Demokratie und Freiheit ging, obwohl wir diese Worte ziemlich locker verwenden, um unsere Motivation zu beschreiben, weil sie den somnolenten amerikanischen Menschen ein gutes Gefühl gibt". Der Grund für US-Intervention in der westlichen Hemisphäre, sagt Wilkerson im Interview, liegt "in der Regel in der Wirtschaft, sei es in Guatemala, wo es um die United Fruit Company und Bananen und Land geht, oder in einem anderen Land, wie heute Venezuela, wo es um Öl geht und die fünf Prozent, mit denen wir Beziehungen haben". Wilkerson, Mitglied des akademischen Vorstands des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, stellt fest, dass "die Handelsbeziehungen der USA mit Südamerika, Mittelamerika in gewissem Maße, aber vor allem Südamerika immer schon darauf beruht haben, dass wir versuchen, die reichsten fünf Prozent, in der Regel die Unternehmensführer in diesem Land, an der Macht zu halten, weil sie mit unseren Unternehmensführern bei der Erzielung von Gewinnen verbündet sind". Das ganze Interview mit Wilkerson über die US-Außenpolitik können Sie HIER (> LINK) in englischer Sprache sehen .