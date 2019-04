Kathedrale der Vierzig Märtyrer in Aleppo neu geweiht W. Patrick Lang Die Armenische Kathedrale der Vierzig Märtyrer in Aleppo wurde am Samstag, vier Jahre nachdem die dschihadistischen Rebellen das Gebäude verwüstet hatten, wieder geweiht. Seine Heiligkeit Aram I., Catholicos des Großen Hauses Kilikien, besuchte die historische Kirche, nachdem sie aufgrund ihrer Rekonstruktion wieder geöffnet werden konnte, nachdem Jabhat Al-Nusra im April 2015 Teile des Geländes zerstört hatte. - Al-Masdar Nachrichten Erinnern wir uns, dass die Wiedereroberung der Stadt Aleppo durch die Arabische Republik Syrien nach heftigen und langwierigen Kämpfen den Wiederaufbau dieser alten armenischen Kathedrale ermöglicht hat. Die Front der syrisch-arabischen Armee gegen al-Nusra westlich von Aleppo City schützt diese Kathedrale und alle die guten Menschen von Aleppo, während der Wiederaufbau weitergeht. Denken wir daran, dass al-Nusra der syrische Zweig von al-Qaida ist. Sie zerstörten so viel von dieser Kathedrale, wie sie konnten, während sie diesen Teil der Stadt besetzt hielten. Die al-Nusra waren John McCains, Lindsey Grahams und Joe Liebermans gute Freunde. Die drei Senatoren besuchten sie oft, ebenso wie die anderen FSA-Einhörner, die unter der Kontrolle von al-Nusra standen. Nach Ansicht dieser drei Narren war alles besser als die syrische Regierung. Wer hat ihnen wohl diese Ideen in den Kopf gesetzt? Und dann ist da noch die Frage der borgistischen und neokonservativen Beharrlichkeit, mit der behauptet wird, dass die Vereinigten Staaten von Amerika und unsere SDF-Verbündeten den IS in Syrien ganz allein besiegt haben. Die heftigen Kämpfe der Russen und der Verbündeten der syrisch-arabischen Armee werden von den Sumpfbewohnern in DC einfach ignoriert. Nun, Pilger, Reuters berichtet, dass Bolton das Treffen in Hanoi torpediert hat, indem er Trump davon überzeugt hat, seine Bedingungen in letzter Minute zu verschärfen. Bolton führt die USA auch in eine große geopolitische Niederlage beim gescheiterten Versuch, Maduro in Venezuela zu beseitigen. Wie lange wird Trump diesen Narren und seinen Kumpel "den seinerzeitigen Klassenbesten" im Außenministerium noch ertragen? Vielleicht kann ein Wechsel der Gesichter zu einer anderen Politik führen.