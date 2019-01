Wie wär´s mit einer offenen Grenze? Robert C. Koehler Es gibt Dinge, die in der nationalen Diskussion unbestritten sind. Da dies ein Land ist, das in Angst und Selbstgefälligkeit gehüllt ist, ist die grundlegende, unangefochtene bestimmende Prämisse, wie wir uns verhalten, wie wir unser Geld ausgeben, dass wir uns selbst schützen müssen ... vor dem Feind. Im Kern unserer Angst lauert immer ein Feind, der einfach und menschlich ist. Der "Feind" ist zum Beispiel nicht die globale Erwärmung, außer in einem abstrakten und grundsätzlich bedeutungslosen Sinn, dessen Niederlage eine gemeinsame globale Anstrengung erfordern würde. Ebenso wenig ist es die gegnerische Atomkatastrophe oder der gegnerische Atomunfall, die durch (der Himmel bewahre) Abrüstung angegangen werden könnte. Solche Lösungen haben natürlich enorme Komplexität, aber diese Komplexität ist nicht Teil des nationalen Gesprächs, geschweige denn der Handlungen der Regierung. Stattdessen beschließen wir, unsere Ängste zu bewaffnen - d.h. zu vereinfachen - durch aufgeblähte Militärbudgets und, wie sich jetzt im Zeitalter von Donald Trump allzu deutlich zeigt, unsere "Grenze" in einen geheiligten Fetisch zu verwandeln. Zum Beispiel: Das "Secure Fence Act" ("Sicherer Zaun-Gesetz"), das von der Regierung von Präsident George W. Bush mit beträchtlicher Unterstützung der Demokraten verabschiedet wurde, stellte Milliarden von Dollar zur Verfügung, um Drohnen zu bezahlen, eine "virtuelle Mauer", Luftschiffe, Radar, Hubschrauber, Wachtürme, Überwachungsballons, Rasierklingendraht, Deponien zur Blockierung von Canyons, Grenzberge, einstellbare Barrieren zur Kompensation von Wanderdünen und ein Labor (in Texas A&M gelegen und in Partnerschaft mit Boeing) zur Erprobung von Zaun-Prototypen. Die Zahl der Grenzbeamten verdoppelte sich erneut und die Länge der Grenzzäune vervierfachte sich." Das war 2006, wie Greg Grandin in seiner "Zeitleiste der Grenzbefestigung" auf TomDispatch hinweist. Das war nur ein Schritt auf unserem nationalen Weg zur völligen Grenzparanoia. Wir brauchen Drohnen und Hubschrauber, Luftschiffe und Überwachungsballons, ganz zu schweigen vom Rasierklingendraht, um uns vor ... armen, verzweifelten Menschen zu schützen, die vor Krieg und Armut zu Fuß flüchten, oft mit ihren Kindern? Sie sind unser Feind? Wer ist verzweifelter, die Flüchtlinge aus dem Süden oder die reichen Leute im Norden? Nur wegen Donald Trump ist diese anhaltende nationale Paranoia nun Teil des Nachrichtenflusses. Während Trump für seine Große Mauer stampft und die Regierung abschaltet, bis der Kongress (die Dems) seine Multi-Milliarden-Dollar-Finanzierung genehmigt, ist vielleicht eine winzige, kaum gestellte Frage an den Grenzschutzagenten vorbeigeschlüpft. Wie wär´s mit einer offenen Grenze? Diese Frage ist das Gegenteil von Trump's Mauer und Bush's Sicherheitszaungesetz. Sie ist das Gegenteil der japanischen Internierungslager, die FDR während des Zweiten Weltkriegs errichtete, als die USA den Prozess der Schaffung von "Illegalen" auf phantasievolle neue Weise einleiteten (und, wie Grandin betonte, die recycelten Pfosten und das Drahtgewebe aus einem der Internierungslager 1945 zum Bau eines frühen Grenzzauns in Kalifornien verwendeten). Ich weiß, dass die Idee der offenen Grenzen eine beunruhigende ist. Natürlich müssen wir unsere Grenzen schützen! Aber was bedeutet das genau? Ist bewaffnete Paranoia - oder bürokratische Gewissheit, gemischt mit ein wenig Rassismus - gleichbedeutend mit Schutz? Das ist es sicherlich nicht, wenn man einer der Menschen ist, die vom Rassismus betroffen sind. Wie Gary Younge, der letzten Herbst in seinem Beitrag in The Guardian schrieb: "... Grenzen waren für mich schon immer ein angespanntes Thema. Wenn die Uniformierten darum kämpfen, die Farbe meines Gesichts mit dem Wappen auf meinem Pass in Einklang zu bringen, wie könnte es sonst sein? Schwarz zu sein und sich im Westen zu bewegen, bedeutet, ein Objekt des Misstrauens zu sein. Die Dokumente sollten für sich selbst sprechen, aber irgendwie gab es immer mehr zu erklären. Und diese persönlichen Vorbehalte sind eng mit einer umfassenderen philosophischen und politischen Opposition verbunden. "Grenzen existieren per Definition, um uns von anderen zu trennen." Das heißt, Grenzen sind sowohl psychologisch als auch physisch. Wie viel Sinn macht es, Rasierklingendraht um ein psychologisches Konstrukt zu wickeln oder es mit Drohnen zu patrouillieren? Welche Art von Sicherheit bekommen wir eigentlich für unsere Investition? Laut einem Bericht des Migration Policy Institute aus dem Jahr 2013: "Die US-Regierung gibt für die Durchsetzung der Einwanderung auf Bundesebene mehr aus als für alle anderen wichtigsten Strafverfolgungsbehörden des Bundes zusammen und hat seit 1986 fast 187 Milliarden Dollar für die Durchführung der Einwanderung bereitgestellt. Im Geschäftsjahr 2012 gab die Bundesregierung fast 18 Milliarden Dollar für die Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen aus." Aber soweit ich das beurteilen kann, sind wir weniger sicher als je zuvor. Während Grenzen, genau wie jede Definitionslinie, einen Zweck haben, fürchte ich, dass der Zweck durch ihren militarisierten übermäßigen Schutz trivialisiert, verspottet und letztendlich ausgelöscht wird, was zu einem Preis geschieht, den wir zahlen und zu einem Preis, den wir nicht bezahlen. "Seit 1994 sind mehr als 7.500 Migranten - die meisten von ihnen fliehen vor Gewalt und Armut in ihren Heimatländern - bei dem Versuch gestorben, tödliches Gelände zu durchqueren", stellt das American Friends Service Committee fest. "Der Bau weiterer Mauern wird die bestehende Menschenrechtskatastrophe nur noch verschlimmern. Diese Katastrophe wurde noch verschärft durch das Versagen der USA, die CBP und Grenzbeamte für Tausende von dokumentierten Gewaltfällen zur Rechenschaft zu ziehen, darunter mindestens 50 Morde seit 2012 - darunter US-Bürger, Minderjährige und mexikanische Staatsangehörige, die noch in Mexiko erschossen wurden". Ich wiederhole also: Was ist mit offenen Grenzen? Sie werden nicht ohne Probleme kommen, wie die Kritiker dieser Kolumne sicherlich betonen werden. Wenn wir uns jedoch als Nation wirklich in diese Richtung bewegen würden - wenn wir wirklich anfangen würden zu glauben, dass Lösungen für die Schwierigkeiten, die den Planeten Erde umgeben, mit Offenheit und mitfühlender Verbindung beginnen - wäre vielleicht ein unerwarteter Vorteil, wenn wir uns auf eine andere Art von Reise begeben hätten: eine, die von uns immer wieder Offenheit und mehr Verständnis verlangt, nicht mehr Rasierklingendraht, Gewehre und Drohnen.