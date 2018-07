Schusswaffen und Rassismus Robert C. Koehler In Illinois ist es wie in allen anderen Staaten legal, verdeckt eine Pistole zu tragen, es sei denn, Sie sind in einem Ballspiel oder in der Bibliothek oder an einer Reihe von anderen öffentlichen Orten. Aber die Ecke 71st Street und Jeffery Boulevard in Chicagos Wohnviertel South Shore ist keiner dieser Orte. Man mische Waffen mit Rassismus und rühre Recht und Ordnung ein, und es wird sehr verwirrend. Nicht verwirrend ist, ist, dass Harith Augustus, ein 37-jähriger Friseur, Vater eines kleinen Mädchens, der innerhalb einiger Blöcke von dieser Ecke entfernt lebte und arbeitete, tot ist, erschossen von einem Polizeibeamten inmitten einer unnötigen Konfrontation - und in völliger Verletzung der eigenen angeblichen Politik des Chicago Police Department: die "Heiligkeit des menschlichen Lebens" zu respektieren. Die Polizei erschießt einen weiteren Schwarzen, entfacht Wut in der Gemeinde, zerstört weiter jegliches Vertrauen und verhält sich weiterhin nicht als Beschützer, sondern wie eine Besatzungsarmee. Gott segne Amerika. Was geschah, war, dass Augustus an der Ecke stand und sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte, am Samstagnachmittag, am 14. Juli, als Polizeibeamte ihn zur Rede stellten und ein Streit entstand. Ein Polizeisprecher nannte später den offiziellen Grund für die Konfrontation: Augustus zeigte "Merkmale einer bewaffneten Person". Uh, er stand da und war Teil der Gemeinschaft. Ja, da war eine Beule an seiner Taille, was auf die Möglichkeit hinweist, dass er eine Waffe trug. Aber hier wird es verwirrend. Das ist Illinois, ein Staat, in dem man verdeckt Waffen tragen darf (einer von fünfzig). Warum hat allein diese Tatsache eine Polizeikonfrontation ausgelöst? Und ja, es stellte sich heraus, dass er bewaffnet war. Es stellte sich auch heraus, dass die Waffe legal gekauft worden war. Aber offenbar fehlte Augustus eine Genehmigung zum Tragen der Waffe, was die Polizei im Moment natürlich nicht wissen konnte. Ich verteidige nicht die Tatsache, dass er eine Handfeuerwaffe trug, oder behaupte, dass jemand, der "Merkmale einer bewaffneten Person" aufweist, keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstelle. Zweifellos verteidige ich nicht die Allgegenwart und einfache Verwendbarkeit von Schusswaffen in der amerikanischen Kultur, den Mangel an gesetzlichen Kontrollen über ihren Besitz oder den unerschütterlichen Glauben unter vielen Amerikanern, dass Schusswaffen für den Selbstschutz notwendig sind. Ich komme nur nicht hinweg über den offenkundigen Rassismus dieser Angelegenheit: Harith Augustus beging das Vergehen, eine Waffe zu tragen, obwohl er schwarz war, und allein aus diesem Grund hat die Polizei ihn damit konfrontiert. Und er bekam das Todesurteil. Als er mit den Polizisten kämpfte und - unklugerweise - zu fliehen versuchte, wurde er mehrfach erschossen. Wie Mary Mitchell am nächsten Tag in der Chicago Sun-Times schrieb: "... diese Schießerei wirft wieder einmal die Frage auf, wie Polizeibeamte die Gemeinden miteinbeziehen, in denen sie arbeiten. "Hatten die Offiziere, die Augustus konfrontierten, überhaupt eine Ahnung, dass er in der Gemeinde als Friseur und nicht als Unruhestifter bekannt war? Wenn das der Fall gewesen wäre, wäre ihr Vorgehen vielleicht weniger konfliktträchtig gewesen. ... "Warum kann ein Schwarzer, der niemanden stört, nicht in seiner Nachbarschaft die Straße runtergehen, ohne von der Polizei angegriffen zu werden?" Mit anderen Worten, warum verhält sich die Polizei in farbigen Wohngebieten wie eine von außen kommende Besatzungsmacht und nicht wie ein Teil der Gemeinschaft? Warum tun sie so, als sei es ihre Aufgabe, einzuschüchtern, anstatt zu dienen und zu schützen? Warum gibt es so viele Schüsse der Polizei auf schwarze Männer, Frauen und Kinder? Die Antwort liegt auf der Hand. So war es schon immer in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Kundschaft von Polizist Freundlich sind Weiße. Leute von Farbe ... na ja, anfangs waren sie natürlich Sklaven oder "Wilde". Dieses abscheuliche Stigma ist nie ganz verschwunden. Das US-Rechtssystem war schon immer zumindest teilweise unter der Kontrolle von Rassisten, die nicht in der Lage sind, Ordnung anders als unter dem Gesichtspunkt wir gegen sie zu definieren. Sicherlich ist es so in Chicago, wo ich wohne. In den letzten Jahren - in der Ära des Handy-Videos - hat die Stadt wegen ihrer gewalttätig aggressiven Polizeiarbeit in schwarzen Gemeinden viel unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nach der nationalen Kontroverse über die Erschießung von Laquan McDonald, einem schwarzen Teenager, der 16-mal in den Rücken geschossen wurde, als er vor einem Polizeibeamten davonlief, startete die Stadt eine Task Force, um sich mit ihren Polizeipraktiken zu befassen, und kam zu dem Schluss, dass "die eigenen Daten des Chicago Police Department einen Mangel an Respekt vor dem Leben der Schwarzen zeigen, insbesondere wenn es darum geht, ob man Gewalt anwenden soll oder nicht". Als Ergebnis der Ergebnisse der Task Force und der letztendlichen Beteiligung des US-Justizministeriums kündigte das Chicago Police Department an, dass es seine Politik der "Anwendung von Gewalt" aktualisieren werde, um die "Heiligkeit des Lebens" nicht zu missachten. Wie schön. Und wie bedeutungslos. Das Polizeivideo der Erschießung von Harith Augustus zeigt viel autoritäre Verachtung und Angst während der Auseinandersetzung - viel Business as usual - aber keine Hinweise auf etwas, das dem Respekt vor Augustus' Leben nahekommt. Offenbar ist das nicht etwas, das durch bürokratische Verordnung eingeführt werden kann. Nach der Tragödie verteidigte der Polizeichef von Chicago Eddie Johnson seine Beamten und stellte fest: "Diese Dinge passieren im Bruchteil einer Sekunde, und die Beamten müssen schnell Entscheidungen treffen. Sie haben nicht den Luxus, sich später ein Video anzusehen." Ich habe keinen Zweifel daran, dass das wahr ist, und beschuldige nicht die Offiziere für ihr Handeln. Ich gebe einer geschlossenen wir gegen sie-Jobbeschreibung die Schuld. Sie kamen nach South Shore auf die gleiche Weise wie die US-Truppen in den Irak: bewaffnet und ängstlich, nicht als Teil der Gemeinschaft, sondern "um diese zu kontrollieren". Wenn man Waffen und Rassismus vermischt, ist eine Tragödie unvermeidlich. Öffentliche Sicherheit beginnt erst, wenn wir von beidem frei sind.