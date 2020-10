Hut ab vor Van Morrison und Eric Clapton für ihren Versuch, Live-Musik zu retten Adam Dick Die Restriktionen im Namen des Coronavirus waren für Live-Musikaufführungen verheerend. Veranstaltungsorte wurden geschlossen. Große Versammlungen wurden verboten. Selbst wenn Veranstaltungsorte wiedereröffnet werden durften, wurden sie Belegungsbeschränkungen und anderen Einschränkungen unterworfen, die einen rentablen Betrieb verhindern können. Eine Show zu sehen, während man eine Maske trägt und versucht, "soziale Distanz" zu wahren, kann eine Belastung sein. Van Morrison und Eric Clapton sind zwei Spitzenmusiker, die sagen, dass mit den Restriktionen Schluss sein sollte - die Veranstaltungsorte sollen betrieben werden, die Musiker sollen auftreten, und die Konzertbesucher sollen die Aufführungen normal besuchen. Für Morrison geht es bei den Bemühungen um die Rettung von Live-Musik darum, die Freiheit zu unterstützen. Das erklärt er auf seiner Website: Ich sage den Leuten nicht, was sie zu tun oder zu denken haben, die Regierung leistet dabei bereits hervorragende Arbeit. Es geht um die Wahlfreiheit, ich glaube, die Menschen sollten das Recht haben, selbst zu denken. Morrison hat sich nicht nur für die Rückkehr von Musikveranstaltungen mit voller Leistungsfähigkeit eingesetzt, sondern auch Maßnahmen zur Rettung von Live-Musik ergriffen, darunter eine Reihe von Konzerten, in denen Morrison nicht nur seine Lieder aufführen, sondern auch die Coronavirus-Mandate anfechten kann. So berichtete beispielsweise Louis Chilton diese Woche in The Independent, dass Morrison "bei einem kürzlichen Live-Auftritt in London eine Pappfigur des [britischen] Premierministers Boris Johnson mit einem Coronavirus-Warnschild auf die Bühne brachte". Die spöttische Aktion ist eine Reaktion auf Johnsons Umsetzung einer besonders harten Bekämpfung des Coronavirus im Vereinigten Königreich. Morrison ist auch dabei, drei Protestlieder zu veröffentlichen, die sich gegen Regierungsbeschränkungen wenden, die im Namen der Bekämpfung des Coronavirus eingeführt wurden. Das erste Lied, "Born to Be Free", ist bereits erschienen. Die Gewinne aus den Liedern werden, wie in einem BBC-Artikel berichtet, an Musiker gespendet, die finanziell gelitten haben. Morrisons Aktionen in Bezug auf Regierungsauflagen, die im Namen der Bekämpfung des Coronavirus erteilt wurden, konzentrierten sich weitgehend auf den Versuch, Live-Musik zu retten. In einem Zitat im BBC-Artikel macht er jedoch deutlich, dass er versteht, dass die Schäden der Coronavirus-Bekämpfung viel weiter reichen. Morrison stellt fest: "Lockdowns nehmen den Menschen in allen Bereichen der Gesellschaft Arbeitsplätze und Freiheiten weg". Sicherlich gibt es noch viele andere Musiker, die Morrisons Bedenken und Bestrebungen in Bezug auf die Coronavirus-Crackdowns teilen. Aber Morrison ist ungewöhnlich unter den Musikern, die weithin bewundert werden, weil er solch mutige und Aufsehen erregende Schritte gegen Regierungsverordnungen setzt, die im Namen des Coronavirus verhängt worden sind. In dieser Woche kam die gute Nachricht, dass eine weitere Musikikone, Eric Clapton, Morrison bei den Bemühungen um die Rettung der Livemusik unterstützt. Suzanne McGonagle berichtete am Dienstag in The Irish News: Nun hat Clapton seine Unterstützung für die Bemühungen Van Morrisons bekundet, Lösungen zu finden, damit die Veranstaltungsorte wieder mit voller Kapazität eröffnet werden können. "Es ist zutiefst beunruhigend zu sehen, wie wenig Auftritte aufgrund der Lockdowns-Beschränkungen stattfinden", sagte er. "Es gibt viele von uns, die Van und seine Bemühungen zur Rettung der Livemusik unterstützen, er ist eine Inspiration. "Wir müssen aufstehen und uns zählen lassen, denn wir müssen einen Ausweg aus diesem Schlamassel finden. "Es ist es nicht wert, über die Alternative nachzudenken. Die Live-Musik wird sich vielleicht nie wieder erholen." Möge der Chor weiter wachsen.