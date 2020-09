Du stellst "die Wissenschaft" in Frage? Ab mit dir in den Gulag! Ron Paul In der Sowjetunion war es verboten, die Weisheit der "Parteilinie" in Frage zu stellen. Das liegt daran, dass der marxistische Kommunismus als der wissenschaftlich unvermeidliche Fortschritt der Menschheit angesehen wurde. Für Marx und Lenin "war die Wissenschaft geregelt". Deshalb muss jeder, der sich gegen "die Wissenschaft" des sowjetischen Systems ausspricht, mit Böswilligkeit handeln; er muss tatsächlich Zerstörung wollen; er muss wollen, dass Menschen sterben. Wer sich gegen die "festgelegte Wissenschaft" des Marxismus-Leninismus aussprach, fand seine Stimme bald zum Schweigen gebracht. Oftmals für immer. Ironischerweise erleben wir hier in den USA nur 30 Jahre, nachdem die "Wissenschaft" des Marxismus-Leninismus für die ganze Welt sichtbar implodiert ist, ein Wiederaufleben der Idee, dass das Infragestellen der "Wissenschaft" nicht bedeutet, nach der Wahrheit zu suchen oder das Verständnis für scheinbar widersprüchliche Beweise zu verfeinern. Nein, es bedeutet, seinen amerikanischen Mitbürgern tatsächlich Schaden zuzufügen. Und wenn wir, die wir "die Wissenschaft" in Frage stellen, auch nicht physisch in Gulags verschleppt werden, weil wir zum Beispiel die Weisheit unserer "Besseren" in der CDC oder der Weltgesundheitsorganisation in Frage stellen, stellen wir fest, dass das Ergebnis das gleiche ist. Wir werden zum Schweigen gebracht und böswilliger Absichten beschuldigt. Die sowjetischen Kommunisten nannten Dissidenten wie uns "Schädlinge". In der vergangenen Woche berichteten wir in meiner täglichen Nachrichtensendung, dem Ron Paul Liberty Report, über zwei Informanten innerhalb von CDC und Big Pharma, die ernste und berechtigte Fragen über die vorherrschende Coronavirus-Erzählung aufwarfen. Der ehemalige Chief Science Officer des Pharmariesen Pfizer, Dr. Mike Yeadon, hat erklärt, dass er aus seiner Erfahrung heraus glaubt, dass fast 90 Prozent der gegenwärtigen Tests auf Covid falsch positive Ergebnisse liefern. Das bedeutet, dass diese massive Ausweitung der "Fälle", mit der die fortgesetzten Angriffe auf unsere bürgerlichen Freiheiten gerechtfertigt werden sollen, schlichtweg gefälscht ist. Dr. Yeadon sagte kürzlich in einem Interview über das orwellsche Coronavirus-Lockdown im Vereinigten Königreich: "Wir stützen uns auf eine Regierungspolitik, eine Wirtschaftspolitik, eine Politik der bürgerlichen Freiheiten, was die Beschränkung der Teilnehmerzahl auf sechs Personen in einer Sitzung betrifft ... alles auf der Grundlage von, wie könnte es anders sein, völlig gefälschten Daten über dieses Coronavirus?" Hat Dr. Yeadon Recht mit seiner Behauptung, dass es auf der Grundlage seiner wissenschaftlichen Beobachtung keine "zweite Welle" gibt? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass seine Behauptung, dass die massive Zunahme der "Fälle" in Europa, mit der neue Lockdowns gerechtfertigt werden sollten, in keiner Weise mit einer ähnlichen Zunahme der Todesfälle einhergeht. Die eigenen Statistiken der EU beweisen dies. Die Todesfälle bleiben eine flache Linie nahe Null, während die "Fälle" in die Höhe schnellen, um mit der massiven Zunahme der Tests Schritt zu halten. Doch als wir letzte Woche über Dr. Yeadons Ergebnisse im Liberty Report berichteten, stellten wir fest, dass unser Programm zum ersten Mal überhaupt von YouTube gelöscht wurde. YouTube, das Google gehört, das fest im tiefen Staat verankert ist, erklärte nur vage, wo genau wir ihre "Gemeinschaftsstandards" verletzt haben, indem wir einfach über qualifizierte Wissenschaftler berichteten, die zufällig mit der allgemeinen Coronavirus-Erzählung nicht einverstanden sind. Aber sie boten diese schockierende Erklärung in einer E-Mail an, die sie uns im Rahmen des Ron Paul Liberty Report schickten: "YouTube erlaubt keine Inhalte, die ausdrücklich die Wirksamkeit der Weltgesundheitsorganisation in Frage stellen". Unglaublich! Es ist nicht die Wissenschaft, die geregelt ist. Was " geregelt zu sein scheint, ist der Impuls, jeden zum Schweigen zu bringen, der fragt "warum"?