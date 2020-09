Pentagon möchte Marineflotte auf über 500 Schiffe aufstocken Verteidigungsminister Mark Esper will mehr Mittel für neue Schiffe der US-Marine Dave DeCamp Aus Dokumenten, die der Zeitschrift Defense News vorliegen, geht hervor, dass das Pentagon erwägt, die Flotte der US-Marine auf rund 500 Schiffe aufzustocken. Bei den von Defense News überprüften Dokumenten handelt es sich um Entwürfe der bevorstehenden Future Navy Force Study ("Studie über die Zukunft der Seestreitkräfte"), einer vom Pentagon in Auftrag gegebenen Beurteilung der Lage. Zwei für die Studie beauftragte Gruppen schlugen eine Flottengröße von 480 bis 534 Schiffen vor. Die neue Marine würde sich mehr auf kleinere Schiffe konzentrieren als auf große Schiffe wie Flugzeugträger. Die Marine verfügt derzeit über schätzungsweise 293 kampfbereite Schiffe und wird die Flotte bis 2030 voraussichtlich auf 355 Schiffe aufstocken. Die endgültige Version der Future Navy Force Study wird voraussichtlich bis Ende des Jahres veröffentlicht. Die Studie ist eine Zusammenarbeit zwischen Büros innerhalb des Pentagon und dem Hudson Institute, einem in Washington ansässigen Think-Tank. Bei einer Veranstaltung der RAND Corporation in der vergangenen Woche sagte Verteidigungsminister Mark Esper, er wolle, dass die Marine über "350 Schiffe" verfüge. Um dies zu erreichen, fordert Esper eine Aufstockung der Mittel für den Bau von Schiffen für die Marine. Anfang September veröffentlichte das Pentagon seinen Jahresbericht über Chinas Militärmacht. Dem Bericht zufolge verfügt China mit "einer Gesamtstreitmacht von etwa 350 Schiffen und U-Booten" über die größte Marineflotte der Welt. Aber die Anzahl der Schiffe eines Landes ist nicht die beste Art und Weise, die allgemeine Seemacht zu beurteilen. Die US-Marine etwa ist in Bezug auf die Tonnage viel größer als die chinesische.