Der Krieg gegen Assange ist ein Krieg gegen die Wahrheit Ron Paul Es ist gefährlich, die Wahrheit über die illegalen und unmoralischen Dinge zu enthüllen, die unsere Regierung mit unserem Geld und in unserem Namen tut, und der Krieg gegen Journalisten, die es wagen, solche Wahrheiten zu enthüllen, ist eine sehr parteiübergreifende Angelegenheit. Fragen Sie nur Wikileaks-Gründer Julian Assange, der zuerst von der Obama-Regierung und jetzt von der Trump-Regierung wegen des "Verbrechens" der Berichterstattung über die von der US-Regierung begangenen Verbrechen unerbittlich verfolgt wurde. Assange kämpft jetzt buchstäblich um sein Leben, indem er versucht, eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika zu vermeiden, wo ihm 175 Jahre Gefängnis wegen Verstoßes gegen das "Spionagegesetz" drohen. Es macht zwar keinen Sinn, als Verräter eines Landes strafrechtlich verfolgt zu werden, dessen Staatsbürgerschaft man nicht besitzt, und die Vorstellung, dass Journalisten, die ihre Arbeit tun und Kriminalität in hohen Positionen aufdecken, wie Verräter behandelt werden, ist in einer freien Gesellschaft zutiefst gefährlich. Um die vom Ersten Verfassungszusatz garantierte Pressefreiheit zu umgehen, behaupten Assanges Peiniger einfach, er sei kein Journalist. Der damalige CIA-Direktor Mike Pompeo erklärte, Wikileaks sei ein "feindlicher Geheimdienst", der von Russland unterstützt werde. Ironischerweise ist das ziemlich genau das, was die Demokraten über Assange sagen. Anfang dieses Monats entschied ein US-Bundesberufungsrichter, dass die umfangreiche Sammlung von Telefonaufzeichnungen der Amerikaner durch die NSA illegal sei. Dieses aus dem antiamerikanischen PATRIOT-Gesetz hervorgegangene Massenerhebungsprogramm wurde uns erstmals vor etwas mehr als sieben Jahren von Whistleblower Edward Snowden enthüllt. Deshalb sind Whistleblowers und diejenigen, die ihre Informationen veröffentlichen, so wichtig. Wären Snowden und Assange nicht gewesen, wüssten wir nichts von dieser Regierungskriminalität. Und wenn man nie etwas über Vergehen der Regierung erfahren würde, könnte man sie gar nicht erst als kriminell einstufen. Das ist für Regierungen bequem, aber es ist auch ein Rezept für Tyrannei. Während wir erwarten könnten, dass die US-Medien einem Journalistenkollegen, der wegen seiner Arbeit von der Regierung verfolgt wird, mit Nachdruck zu Hilfe kommen, ist das Gegenteil der Fall. Wie der Journalist Glen Greenwald letzte Woche schrieb, ignorieren die US-Mainstream-Medien den Assange-Auslieferungsprozess völlig. Warum sollten sie so etwas tun? Parteiische Politik. Journalisten - mit ein paar wichtigen Ausnahmen wie Greenwald selbst - sind nicht mehr daran interessiert, die Wahrheit herauszufinden und darüber zu berichten. Heutzutage glauben sie, dass sie eine "höhere Berufung" haben. Wie Greenwald es ausdrückt: "Wenn man von der Prämisse ausgeht, dass Trump ein faschistischer Diktator ist, der die Nazi-Tyrannei in die USA gebracht hat, dann ist es nicht so irrational zu glauben, dass jeder, der geholfen hat, Trump zu ermächtigen (so sehen sie Assange), es verdient, eingesperrt zu werden, daher die mangelnde Aufmerksamkeit für diesen Fall." Das mag diesen Journalisten kurzfristig als eine gute Idee erscheinen, aber es wäre zutiefst schädlich, wenn der Journalismus selbst zu einer Erweiterung der Regierungsmacht würde, anstatt diese Macht zu kontrollieren. Wir können keine Selbstverwaltungsgesellschaft haben, wie sie für unsere Republik vorgesehen war, wenn die Regierung mit der Komplizenschaft der Mainstream-Medien entscheidet, dass es Dinge gibt, die wir darüber nicht wissen dürfen. Präsident Trump sollte den Krieg der US-Regierung gegen Assange beenden ... und gegen alle Whistleblowers und ihre Herausgeber.