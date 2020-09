Während Trump die Portland-Plünderer beschimpft, plündert die US-Regierung weiterhin ungestraft Syrien Präsident Trump ist gegen Randalierer und Plünderer in Portland und Kenosha losgegangen, doch auf der anderen Seite der Welt ist das US-Militär damit beschäftigt, das, was von Syriens Reichtum übrig geblieben ist, in weit größerem Umfang unter geringer Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu plündern. Rick Sterling Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei plündern seit Jahren syrische Infrastruktur. Beginnend Ende 2012 und das Jahr 2013 hindurch wurden etwa 300 Industriebetriebe demontiert und von Aleppo, der Industriehauptstadt Syriens, in die Türkei gebracht. "Maschinen und Güter wurden auf Lastwagen verladen und über die Grenzübergänge Cilvegozu und Ceylanpinar in die Türkei abtransportiert. Leider sind 'Plünderung' und 'Terror' zu festen Bestandteilen des syrischen Wörterbuchs geworden, wenn es darum geht, die Geschichte des Landes zu erklären. Im Oktober 2019 drangen türkische Streitkräfte in Syrien ein und besetzen jetzt einen Landstreifen im Nordosten. Das Gebiet wird vom türkischen Militär und pro-türkischen Milizkräften kontrolliert, die fälschlicherweise als "Syrische Nationalarmee" bezeichnet werden. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Invasion als "Friedensfrühling" und sagte, das Ziel sei die Schaffung einer "sicheren Zone". Die Realität sah so aus, dass 200.000 Syrer vor der Invasion flohen und über 100.000 dauerhaft aus ihren Häusern, Farmen, Arbeitsplätzen und Lebensgrundlagen vertrieben wurden. Die Plünderungen in industriellem Maßstab gehen weiter, wie kürzlich in einem Artikel mit der Überschrift "Von der Türkei unterstützte Fraktionen demontieren Strommasten im ländlichen Ras Al-Ain" berichtet wurde: "Zuverlässige Quellen haben SOHR darüber informiert, dass von der Türkei unterstützte Gruppierungen Elektrizitätstürme und -masten in "Friedensfrühlings"-Gebieten auf dem Land in Ras Al-Ain stehlen." Die Türkei kontrolliert nun die Grenzstadt Ras al-Ain und das nahe gelegene Wasseraufbereitungs- und Pumpwerk Allouk. Dabei handelt es sich um die Wasserstation, die die Stadt Hasaka und die gesamte Region mit sauberem Wasser versorgt. Die türkischen Streitkräfte setzen Wasser als Kriegswaffe ein und legen die Station still, um die Bevölkerung zur Einhaltung der Vorschriften zu zwingen. Im August gab es bei Tagestemperaturen von 40 Grad Celsius über zwei Wochen lang kein fließendes Wasser für fast eine Million Menschen. Da es kein Leitungswasser gab, musste die Zivilbevölkerung stundenlang Schlange stehen, um kleine Mengen von Wasserlastwagen zu erhalten. Da sie das Wasser nicht kaufen konnten, riskierten andere, Wasser aus unsicheren Brunnen zu trinken. Laut Judy Jacoub, einer syrischen Journalistin, die ursprünglich aus Hasaka stammt, "wurden die Bewohner von Hasaka und seiner Umgebung dazu gedrängt, sich auf unsichere Wasserquellen zu verlassen... Viele Bewohner litten unter der Verbreitung von Pilzen, Keimen und Schmutz in ihren Haaren und Körpern als Folge der Verwendung von Brunnenwasser, das nicht zum Trinken und für die persönliche Hygiene geeignet ist. Die Bevölkerung von Hasaka ist aufgrund der hohen Temperaturen und der Ausbreitung von Infektionskrankheiten nach wie vor anfällig für Krankheiten und Epidemien. Wenn die Situation nicht so bald wie möglich unter Kontrolle gebracht wird, wird die Ausbreitung des Corona-Virus zweifellos verheerend sein". Ein medizinischer Direktor eines Krankenhauses sagt, dass viele Menschen durch das verseuchte Wasser krank werden. Judy Jacoub erklärt, was in jüngster Zeit geschehen ist: "Nachdem syrische und internationale Bemühungen Druck auf das türkische Regime ausgeübt hatten, wurden 17 Brunnen und drei Pumpen in Betrieb genommen. Die Hauptreservoirs wurden gefüllt und die Pumpen wurden in Richtung der Stadtviertel in Betrieb genommen. Obwohl die türkischen Milizen die Wasserversorgung wieder aufgenommen haben, herrscht unter den Bürgern große Angst". Diebstahl des syrischen Öls und Ausplünderung der Wirtschaft Die Vereinigten Staaten von Amerika halten auch Besatzungstruppen und eine Stellvertretertruppe im Nordosten Syriens. Diese wird fälschlicherweise als "Syrian Democratic Forces" (SDF) bezeichnet, und wie sie zu diesem Namen kam, ist aufschlussreich. Sie nahmen diesen Namen an, als sie unter die Finanzierung und Kontrolle des US-Militärs gerieten, und wie von Reuters dokumentiert wurde, sagte US-Armeegeneral Ray Thomas zu ihrer Führung: "Sie müssen Ihre Marke ändern. Wie wollen Sie sich neben der YPG nennen? Dann erklärte er: "In einer Vorankündigung vor etwa einem Tag erklärten sie, dass sie die Syrischen Demokratischen Streitkräfte sind. Ich hielt es für einen Geniestreich, die Demokratie dort irgendwo unterzubringen." Innerhalb der syrischen kurdischen Gemeinschaft gibt es zahlreiche Parteien und Tendenzen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben das sezessionistische Element finanziert und gefördert und sie dazu gedrängt, sich mit von der Türkei unterstützten Dschihadisten gegen die Regierung in Damaskus zu verbünden. Die Verletzung der syrischen Souveränität ist extrem und grotesk. Vor dem Krieg war Syrien Selbstversorger in Bezug auf Öl und hatte genug, um zu exportieren und einige Einnahmen zu erzielen. Die primären Ölquellen befinden sich im Osten Syriens, wo US-Truppen und Stellvertretertruppe Stützpunkte errichtet haben. Es ist ein Wüstengebiet mit wenig Bevölkerung. Um ihre Stellvertreterarmee zu finanzieren, haben die Vereinigten Staaten von Amerika Kontrolle über die großen syrischen Ölförderquellen an sich gerissen. Es ist wahrscheinlich, dass Präsident Trump dies für einen brillanten, mutigen Schritt hält - die Invasion Syriens mit syrischem Öl zu finanzieren. Im November 2019 sagte Präsident Trump: "Wir behalten das Öl ... das Öl ist sicher. Wir haben Truppen nur wegen des Öls zurückgelassen". Kürzlich wurde enthüllt, dass eine "wenig bekannte US-Firma einen Deal für syrisches Öl abgeschlossen hat". Delta Crescent Energy wird den Diebstahl des syrischen Öls verwalten und eskalieren. Was würden die Amerikaner denken, wenn ein anderes Land über Mexiko in die USA eindringt, Stützpunkte in Texas errichtet, eine sezessionistische Miliz sponsert und dann texanische Ölquellen beschlagnahmt, um das alles zu finanzieren? Das ist vergleichbar mit dem, was die Vereinigten Staaten von Amerika in Syrien machen. Die Vereinigten Staaten von Amerika stehlen nicht nur Syriens Öl, sondern versuchen auch, Syrien daran zu hindern, alternative Quellen zu erschließen. Die "Caesar-Sanktionen" gegen Syrien drohen, jede Person, jedes Unternehmen und jedes Land zu bestrafen, die bzw. das in Syrien in den Wiederaufbau des kriegsgeschädigten Landes und insbesondere in den Öl- und Gassektor investiert oder Syrien dabei unterstützt. Das US-Establishment scheint alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die syrische Wirtschaft zu untergraben und der syrischen Währung zu schaden. Aufgrund des Drucks auf die libanesischen Banken, zusätzlich zu den Caesar-Sanktionen, ist der Wert des syrischen Pfunds allein in den letzten 10 Monaten von 650 auf 2.150 auf den US-Dollar gefallen. Der Nordosten Syriens ist die Kornkammer des Landes mit den reichsten Weizen- und Getreidefeldern. Es gibt Berichte darüber, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die Bauern unter Druck setzen, keinen Weizen an die syrische Regierung zu verkaufen. Vor einem Jahr argumentierte Nicholas Heras vom einflussreichen Center for New American Security: "Assad braucht Zugang zu Getreideanbau im Nordosten Syriens, um eine Brotkrise in den von ihm kontrollierten Gebieten Westsyriens zu verhindern ... Weizen ist eine Waffe von grosser Macht in dieser nächsten Phase des syrischen Konflikts. Nun scheint es, dass die Vereinigten Staaten von Amerika diese Strategie verfolgen. Vor vier Monaten, im Mai 2020, berichtete der syrische Journalist Stephen Sahiounie, dass Apache-Hubschrauber der Vereinigten Staaten von Amerika im Süden von Hasaka im Shaddadi-Land im Tiefflug Brandwaffen abgeworfen hätten, wodurch die Weizenfelder in Flammen aufgingen, während die heißen trockenen Winde das wütende Feuer schürten, so die Bewohner des Dorfes Adla. Nachdem sie ihre feurige Nutzlast abgeliefert hatten, flogen die Helikopter auf aggressive Weise nahe an die Häuser heran, was die Bewohner um ihr Leben fürchten ließ. Das Militärmanöver vermittelte eine klare Botschaft: verkauft euren Weizen nicht an die syrische Regierung". Um das Öl besser stehlen und die syrische Wirtschaft besser ausplündern zu können, schickten die Vereinigten Staaten von Amerika in den vergangenen Wochen mehr schweres Gerät und militärische Ausrüstung durch die kurdische Region des Irak. Im Süden Syriens haben die Vereinigten Staaten von Amerika eine weitere Basis und Besatzungszone am strategischen Grenzübergang Al Tanf. Dieser liegt am Schnittpunkt der Grenzen von Syrien, Irak und Jordanien. Dies ist auch der Grenzübergang für die Autobahn von Bagdad nach Damaskus. Die Vereinigten Staaten von Amerika kontrollieren dieses Grenzgebiet, um syrische Wiederaufbauprojekte aus dem Irak oder Iran zu verhindern. Wenn syrische Truppen versucht haben, sich dem Gebiet zu nähern, wurden sie auf ihrem eigenen Territorium angegriffen. Gleichzeitig werden internationale Gelder, die für "Hilfsbemühungen für Syrien" gespendet werden, unverhältnismäßig stark zur Unterstützung des letzten starken Stützpunkts von al-Qaida in Idlib an der Nordwestgrenze zur Türkei eingesetzt. Die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre Partner wollen offensichtlich die bewaffnete Opposition unterstützen und die syrische Regierung daran hindern, ihr Territorium zurückzuerobern. Internationales Recht und die UN-Charta Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei haben gezeigt, wie leicht es ist, Internationales Recht zu brechen. Die Besetzung syrischen Landes und die Angriffe auf seine Souveränität finden am helllichten Tag statt. Aber es ist nicht nur eine rechtliche Frage. Die Einstellung der Versorgung mit sauberem Trinkwasser und das Abbrennen von Weizenfeldern, um mehr Hunger zu schaffen, verstoßen gegen die elementarsten Grundsätze von Anstand und Moral. Mit äußerster Heuchelei beklagt sich das außenpolitische Establishment der Vereinigten Staaten von Amerika oft über einen Rückgang der "Rechtsstaatlichkeit", doch in der Praxis gibt es keinen größeren Übeltäter als die Vereinigten Staaten von Amerika selbst. In seiner Rede vor dem UN-Sicherheitsrat hat der syrische Botschafter Ja'afari diese Situation auf diese Weise angeprangert: "Das Internationale Recht ist wie das sanfte Lamm geworden, dessen Fürsorge einer Herde Wölfe anvertraut wird".