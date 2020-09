Biden legt seine Iranpolitik in einem neuen Gastkommentar dar Der ehemalige Vizepräsident sagt, er werde den Iran wieder in den Atomdeal einbeziehen Dave DeCamp Der demokratische Präsidentschaftskandidat für das Jahr 2020, Joe Biden, skizzierte in CNN den Plan seiner Regierung für den Iran. In einem Artikel mit dem Titel "Es gibt einen klügeren Weg, gegenüber dem Iran hart zu sein" sagte Biden, er werde mit dem Iran zusammenarbeiten, um den Atomdeal 2015 wiederherzustellen. "Ich werde Teheran einen glaubwürdigen Weg zurück zur Diplomatie anbieten. Wenn der Iran zur strikten Einhaltung des Atomdeals zurückkehrt, würden die Vereinigten Staaten dem Abkommen als Ausgangspunkt für Folgeverhandlungen wieder beitreten", schrieb der ehemalige Vizepräsident. Biden kritisierte Trump dafür, dass er sich von dem von der Obama-Regierung ausgehandelten Atomabkommen zurückgezogen hatte. Der ehemalige Vizepräsident sagte, dass der Iran dadurch näher an einer Atomwaffe sei als zuvor. Es stimmt, dass der Iran mehr angereichertes Uran lagert als vor dem Ausstieg von Trump aus dem Deal, aber es ist Teil eines kalkulierten Plans, und die Islamische Republik zeigt keine Anzeichen dafür, dass sie sich wirklich um die Entwicklung einer Bombe bemüht. Während Biden in diesem Kommentar die Diplomatie betonte, wiederholte er auch unbegründete Behauptungen der Trump-Administration über den Iran. Biden machte den Iran für Raketenangriffe auf US-Truppen im Irak, einen Angriff auf die saudische Ölinfrastruktur im September 2019 und die Sabotage von Öltankern im Golf von Oman verantwortlich, die 2019 stattgefunden haben. Die Trump-Administration und viele US-Vertreter geben dem Iran die Schuld an allen oben aufgeführten Vorfällen. Es wurden nur wenige Beweise zur Untermauerung dieser Behauptungen vorgelegt, und es gibt andere Parteien, wie die Houthis im Jemen, die reichlich Motive für diese Anschläge hatten. Biden verurteilte die Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani im Januar nicht gerade auf das Schärfste, aber er kritisierte Trump dafür, dass er zu dieser Zeit die Spannungen angeheizt habe. Biden kritisierte Trump auch dafür, dass er die Verletzungen heruntergespielt habe, die die US-Soldaten erlitten, nachdem der Iran als Vergeltung für die Ermordung von Soleimani Raketen auf eine US-Basis im Irak abgefeuert hatte. Als Teil des Plans seiner Regierung sagte Biden, dass sie "weiterhin gegen die destabilisierenden Aktivitäten des Iran vorgehen werden". Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit Israel und die Fortsetzung der Sicherheitsunterstützung für Israel. Biden sagte auch, dass er gezielte Sanktionen gegen "Menschenrechtsverletzungen des Iran, seine Unterstützung für den Terrorismus und sein ballistisches Raketenprogramm" anwenden werde. In dem Beitrag sagte Biden, er werde sich für die Beendigung des Krieges im Jemen einsetzen. Das Programm der Demokratischen Partei 2020 fordert ein Ende der US-Unterstützung für den Krieg im Jemen und ist ein weiterer Bereich, in dem eine Biden-Administration weniger kriegerisch als Trump sein könnte. Biden erörterte letzte Woche in einem Interview mit Stars and Stripes einige seiner weiteren außenpolitischen Pläne. Biden sagte, er könne einen Rückzug aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien nicht versprechen, da die Situationen dort kompliziert seien. Er deutete auch an, dass die Verteidigungsausgaben unter seiner Regierung erhöht werden könnten.