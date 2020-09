Die bösartige Verfolgung von Julian Assange Jacob G. Hornberger Die Julian-Assange-Auslieferungsfarce schreitet nun in Großbritannien zügig voran, wo die englischen Pudel die Anträge durchziehen, bevor sie dem US-Diktat nachkommen, Assange in die Vereinigten Staaten zu überstellen. Die Anklage? Ein angeblicher Verstoß gegen irgendein lächerliches Spionagegesetz aus dem Ersten Weltkrieg, dem Auslandskrieg, in dem Zehntausende von US-Soldaten von der US-Regierung für absolut nichts geopfert wurden. Man sollte meinen, die Interventionisten würden ihren Kopf in Scham über einen Krieg hängen lassen, in dem US-Soldaten umsonst geopfert wurden. Stattdessen verlassen sie sich, um Assange zu bekommen, auf ein lächerliches Gesetz, das während dieses Krieges erlassen wurde, und zwar aus keinem anderen Grund, als um abweichende Meinungen gegen den Krieg zu unterdrücken. Assange's wirkliches Verbrechen? Die Wahrheit über die bösartigen und unmoralischen Handlungen des US-Establishments für nationale Sicherheit - d.h. des Pentagons und der CIA - aufzudecken. Deshalb haben sie ihn in den letzten 10 Jahren rachsüchtig verfolgt. Deshalb haben die Briten ihn als gewöhnlichen verurteilten Verbrecher behandelt, als Auftakt zur Farce der Auslieferungsanhörung. Angesichts der ungeheuerlichen Behandlung von Assange durch die britische Regierung kann man leicht den Grund für den periodischen Widerstand des britischen Volkes gegen die britische Tyrannei über die Jahrhunderte hinweg verstehen, der bis in die Magna Carta von 1215 zurückreicht. Man darf nicht vergessen, dass die in der Bill of Rights enthaltenen Prinzipien gegen die Gewaltherrschaft von den britischen Bürgern im Widerstand gegen die Tyrannei ihrer eigenen Regierung ausgearbeitet wurden, eine Tyrannei, die sich einmal mehr in dem abscheulichen Umgang mit Julian Assange widerspiegelt. Eines der lächerlichsten Argumente, die das Pentagon und die CIA durch ihre Agenten im Justizministerium und bei der Auslieferungsanhörung vorgebracht haben, ist, dass Wikileaks nicht als ein echtes journalistisches Medium gilt und Assange daher keinen Anspruch auf den Schutz des Ersten Verfassungszusatzes hat. Welchen Unterschied macht das? Nach den Grundprinzipien der Freiheit hat jeder auf der Welt, ob Journalist oder nicht, das Recht, die verbrecherischen und unmoralischen Handlungen von Regierungen, einschließlich der eigenen Regierung, offenzulegen. Die Tatsache, dass so viele Mainstream-Journalisten diesem lächerlichen Argument des Pentagon und der CIA Glauben schenken, zeigt, wie tief die Denkweise der nationalen Sicherheit Amerika durchdrungen hat. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum das Establishment der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika Assange zur Vergeltung ins Visier nimmt. Sie wollen eine Botschaft an alle anderen senden, eine Botschaft, die besagt: Denken Sie nicht einmal daran, unsere bösen und unmoralischen Taten aufzudecken, denn genau das wird Ihnen passieren. Wie ich bereits in der Vergangenheit geschrieben habe, war der schlimmste Fehler, den das amerikanische Volk je begangen hat, als es zuließ, dass die Bundesregierung von einer Republik mit begrenzter Regierungsgewalt in einen Staat der nationalen Sicherheit umgewandelt wurde. Ein Staat der nationalen Sicherheit ist eine totalitäre Form der Regierungsstruktur. Nordkorea, Ägypten, Saudi-Arabien, Russland, Kuba und China sind Staaten der nationalen Sicherheit. Und es besteht kein Zweifel daran, dass sie Menschen, die ihre dunklen Seiten und schmutzigen Geheimnisse preisgeben, genauso behandeln, wie die US-Regierung und ihr britischer Pudel Assange behandeln. Assange ist - wie Edward Snowden - ein Held. Der beste Weg für die Amerikaner, ihn zu ehren - und sich dabei selbst einen Gefallen zu tun - wäre es, unsere Staatsform der nationalen Sicherheit abzubauen und unser ursprüngliches Regierungssystem einer Republik mit beschränkter Regierungsgewalt in unserem Land wiederherzustellen.