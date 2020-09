USA verteidigen ihre illegale Präsenz in Syrien US-Truppen in Syrien stießen im August sowohl mit russischen als auch mit syrischen Regierungstruppen zusammen Dave DeCamp In Kommentaren in Newsweek verteidigte das US-Außenministerium die US-Okkupation im Osten Syriens. Washingtons Politik in Syrien ist in den letzten Wochen unter Beschuss geraten, nachdem US-Truppen sowohl mit syrischen Regierungstruppen als auch mit russischen Soldaten zusammengestoßen sind. "Wir waren sehr klar bezüglich unserer allgemeinen politischen Ziele in Syrien", sagte das Außenministerium gegenüber Newsweek. "Die politischen Ziele der Vereinigten Staaten für Syrien waren und sind die gleichen geblieben: die dauerhafte Niederlage von ISIS und Al-Qaida, eine unumkehrbare politische Lösung des syrischen Konflikts im Einklang mit der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates und die Entfernung aller vom Iran unterstützten Streitkräfte". Der Sprecher des Außenministeriums sprach auch ein kürzlich abgeschlossenes Ölgeschäft zwischen einem US-Unternehmen und den von den Kurden geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) an, die von den USA unterstützt werden. "Wir setzen die lebenswichtige Mission fort, unsere SDF-Partner bei der Sicherung von Ölfeldern im Nordosten Syriens zu unterstützen, die einst von ISIS besetzt waren und von ISIS zur Erzielung von Einnahmen genutzt wurden", sagte der Sprecher. Die Position des Außenministeriums spiegelt sowohl die erklärten Ziele Präsident Trumps als auch des Pentagons in Syrien wider. Seit Oktober 2019, als Präsident Trump beschloss, in Syrien zu bleiben, um "das Öl zu sichern", hält das Pentagon daran fest, dass die Mission der USA darin besteht, ISIS daran zu hindern, in der Region wieder Fuß zu fassen. Der Iran ist ein weiterer Faktor, auf den sich viele US-Vertreter berufen, wenn sie die Präsenz in Syrien rechtfertigen. Dieser Faktor wird auch vom Außenministerium erwähnt. Natürlich betrachtet die syrische Regierung die US-Präsenz als illegale Besetzung und prangert das Ölgeschäft als Diebstahl an. Die Tatsache, dass die USA der syrischen Regierung den Zugang zu ihren lebenswichtigen Ressourcen verweigern, in Verbindung mit schweren US-Sanktionen, behindert die Wiederaufbaubemühungen des Landes erheblich. Trotz der Behauptungen des Außenministeriums, das Gebiet vor ISIS zu schützen, sind die US-Truppen in dem Gebiet hauptsächlich mit syrischen und russischen Soldaten konfrontiert worden. US-Angriffshubschrauber feuerten im August auf einen Kontrollpunkt der syrischen Regierung, wobei ein syrischer Soldat getötet wurde. Später im August kollidierten amerikanische und russische Militärfahrzeuge und verletzten mindestens vier US-Soldaten. Die syrische Regierung bekämpft weiterhin die ISIS-Kämpfer, die sich noch im Land aufhalten. Letzte Woche erlitt Syrien schwere Verluste in einem Kampf mit ISIS-Überresten in der östlichen Region Deir Ezzor.