Der brillante Plan der Fed? Mehr Inflation und höhere Preise Ron Paul Der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell kündigte kürzlich an, dass die Fed das "Inflationsziel" aufgibt, bei dem die Fed einer Inflationsrate von bis zu zwei Prozent anstrebt. Stattdessen wird die Fed zulassen, dass die Inflation über zwei Prozent bleibt, um Zeiten niedrigerer Inflation auszugleichen. Powells Ankündigung ist keine radikale Änderung der Politik. Sie ist ein Eingeständnis, dass die Fed wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit den Kurs umkehren und die Erhöhung der Geldmenge stoppen wird. Nach dem Zusammenbruch der Märkte im Jahr 2008 begann die Fed mit einem beispiellosen Geldschöpfungsrausch. Das Ergebnis waren historisch niedrige Zinssätze und eine Explosion der Schulden. Heute belaufen sich die Gesamtverschuldung der Haushalte und Unternehmen auf jeweils über 16 Billionen Dollar. Der größte Schuldner ist natürlich die Bundesregierung. Die Schuldenexplosion übt Druck auf die Fed aus, die Geldmenge weiter zu erhöhen, um die niedrigen Zinssätze aufrechtzuerhalten. Eine Erhöhung der Zinssätze auf ein Niveau, das dem eines freien Marktes nahe kommt, könnte es Verbrauchern, Unternehmen und (insbesondere) der Bundesregierung unmöglich machen, ihre Schulden zu bewältigen. Dies würde zu einer großen Wirtschaftskrise führen. Auch hat die Fed ihre Bilanz seit 2008 durch mehrere Runden der "quantitativen Lockerung" dramatisch ausgeweitet. Laut Bloomberg ist die Fed heute der weltweit größte Investor und hält etwa ein Drittel aller Anleihen, die mit US-Immobilien-Hypotheken besichert sind. Der Kongress hat das Portfolio der Fed erweitert, indem er der Zentralbank die Befugnis erteilt hat, Zahlungen in Höhe von Billionen von Dollar an Unternehmen sowie an staatliche und lokale Regierungen zu leisten, um der Wirtschaft zu helfen, sich von den unnötigen und zerstörerischen Lockdowns zu erholen. Im Gegensatz zu dem, was die meisten "Mainstream"-Ökonomen behaupten, ist ein allgemeiner Preisanstieg eine Auswirkung - und nicht eine Ursache - der Inflation. Inflation tritt immer dann auf, wenn die Zentralbank Geld schafft. Eine Erhöhung der Geldmenge senkt die Zinssätze, die den Preis des Geldes darstellen, verzerrt den Markt und schafft eine Blase (oder Blasen), die die Illusion von Wohlstand vermittelt. Die Illusion hält bis zum unvermeidlichen Absturz an. Da die Verzerrungen von der Geldschöpfung herrühren, kann das System nicht "repariert" werden, indem man von der Fed lediglich verlangt, eine "regelbasierte" Geldpolitik zu betreiben. Sobald die Lockdowns beendet sind, könnten die Maßnahmen der Fed zu einem kurzfristigen Boom führen. Der langfristige Effekt wird jedoch noch mehr Schulden, eine weitere Erosion des Lebensstandards des Durchschnittsamerikaners und den Zusammenbruch des Fiat-Geld-Systems und des Wohlfahrts/Kriegsstaates bedeuten. Die Krise wird wahrscheinlich durch eine Aufhebung des Reservewährungsstatus des Dollars ausgelöst werden. Unterstützt wird dies sowohl durch Bedenken hinsichtlich der Stabilität der US-Wirtschaft als auch durch Ressentiments gegenüber der hyper-interventionistischen amerikanischen Außenpolitik werden. Die Frage ist nicht, ob das gegenwärtige System zu Ende gehen wird. Die Frage ist, wie es enden wird. Wenn das Ende über einen Zusammenbruch kommt, wird das Ergebnis wahrscheinlich Chaos, Gewalt und zunehmende Unterstützung für autoritäre Bewegungen sein, da verzweifelte Menschen ihre wenigen verbliebenen Freiheiten in der Hoffnung auf Sicherheit eintauschen. Wenn es den Freiheitsbefürwortern Amerikas jedoch gelingt, den Kongress zu zwingen, mit der Kürzung der Ausgaben zu beginnen - beginnend mit dem Geld, das für den Militarismus verschwendet wird - und sich auf die Wiederherstellung einer gesunden und vernünftigen Geldpolitik zuzubewegen, die auch die Abschaffung der Federal Reserve einschließt, können wir eine Wirtschaftskrise minimieren und mit der Wiederherstellung einer eingeschränkten verfassungsmäßigen Regierung, mit einer freien Marktwirtschaft und mit der Achtung der Freiheit beginnen.