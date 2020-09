Pompeo sagt, die venezolanische Opposition muss die Wahlen boykottieren Venezolanische Opposition gespalten bei bevorstehender Wahl Jason Ditz Die Vereinigten Staaten von Amerika warten normalerweise, bis eine Wahl nicht wunschgemäß verlaufen ist, um sie zu verurteilen, aber in Venezuela gehen die USA vor der Abstimmung im Dezember aus dem Rennen, verurteilen die Abstimmung und fordern, dass die Opposition nicht daran teilnimmt. Diese Forderung spaltet die Opposition jedoch, denn die Spitzenfigur Henrique Capriles fordert die Opposition auf, sich zu messen und eine hohe Wahlbeteiligung zu gewährleisten. Capriles war zweimal der Präsidentschaftskandidat der Opposition. Die USA sehen den Wert einer weiteren Abstimmung nicht, denn nachdem Maduro die letzte Abstimmung gewonnen hatte, erklärten die USA einfach einen Regimewechsel und forderten die Welt auf, die Opposition als die de-facto-Regierung anzuerkennen. Capriles bemängelte dies ebenfalls und sagte, es sei an der Zeit, dass die Opposition aufhört, "im Internet Regierung zu spielen" und sich darauf konzentrieren soll, zu versuchen, durch Wahlen an die Regierung zu kommen. Einige, die der Wahl pessimistisch gegenüberstehen, blicken immer noch auf die Vereinigten Staaten von Amerika, um von diesen eingesetzt zu werden, andere sind aber an einer Abstimmung interessiert, die ihnen Legitimität auf eine Weise verleihen kann, wie es die USA nicht können.