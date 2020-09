Robert F. Kennedy in Berlin am 29. August 2020 Klaus Madersbacher - Transkript (Video) Zuhause in den Vereinigten Staaten behaupten die Zeitungen, ich wäre heute hierhergekommen, um mit 5.000 Nazis zu sprechen. Und morgen werden sie berichten, dass ich mit 3-5.000 Nazis gesprochen haben werde. Wenn ich in diese Menschenmenge schaue, dann sehe ich das Gegenteil von Nazis. Ich sehe Menschen, die die Demokratie lieben. Menschen, die eine offene Regierung haben wollen. Menschen, die Anführer wollen, die sie nicht anlügen. Menschen, die Anführer wollen, die nicht willkürlich Regeln und Bestimmungen erlassen, um den Gehorsam der Bevölkerung herbeizuführen. Sie wollen Politiker, die keine finanziellen Verbindungen zur pharmazeutischen Industrie haben und die für uns arbeiten, nicht für Big Pharma. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern, und nicht um die Profite der Pharmaindustrie oder die Kontrolle durch die Regierung. Wenn ich in diese Menge schaue, dann sehe ich alle Fahnen Europas, sehe ich Menschen aller Hautfarben, ich sehe Menschen aus allen Ländern, von allen Religionen - alle sorgen sich um die Würde des Menschen, um die Gesundheit der Kinder, um politische Freiheit. Das ist das Gegenteil des Nazitums. Regierungen lieben Pandemien. Sie lieben Pandemien aus den gleichen Gründen, aus denen sie Krieg lieben, weil sie ihnen die Möglichkeit geben, der Bevölkerung Kontrollen aufzuerlegen, die die Bevölkerung sonst nie akzeptieren würde, Institutionen und Mechanismen zu schaffen, um Unterwerfung zu orchestrieren und einzuführen. Ich sage Ihnen etwas: es ist mir unerklärlich, dass alle die wichtigen Leute wie Bill Gates, Anthony Fauci diese Pandemie seit Jahrzehnten geplant und darüber nachgedacht haben, wie alle Menschen in Sicherheit gebracht werden können, wenn die Pandemie endlich kommt, und jetzt, wo sie da ist, anscheinend nicht wissen, wovon sie sprechen. Sie scheinen ständig zu manipulieren, um alles unter Kontrolle zu haben. Sie erfinden Zahlen, sie können nicht sagen, was die Todesquote für Covit ist, und vor allem können sie uns keinen PCR-Test liefern, der tatsächlich funktioniert. Sie müssen ständig die Definition für Covit auf den Sterbezertifikaten ändern, um es immer gefährlicher aussehen zu lassen. Das einzige, was sie gut können, ist Angst machen. Vor 75 Jahren sagte Hermann Göring vor dem Nürnberger Gerichtshof aus. Er wurde gefragt, wie er bewerkstelligt habe, dass das deutsche Volk bei all dem mitmachte. Und er sagte: "Das ist leicht. Es hat überhaupt nichts mit Nazitum zu tun. Es hat zu tun mit der menschlichen Natur. Sie können das machen unter einem Naziregime, Sie können das machen unter einem sozialistischen Regime, Sie können es machen unter einem kommunistischen Regime, Sie können es machen in einer Monarchie und in einer Demokratie. Alles, was eine Regierung braucht, um Menschen zu Sklaven zu machen, ist Angst, und wenn du dir etwas ausdenken kannst, das ihnen Angst macht, kannst du sie dazu bringen, alles zu tun, was du willst." Vor 50 Jahren kam mein Onkel John Kennedy in diese Stadt. Er kam hierher nach Berlin, weil Berlin die Frontlinie gegen den Totalitarismus war. Heute ist Berlin wieder die Frontlinie - gegen den globalen Totalitarismus. Als mein Onkel hier war, sagte er stolz zu den Menschen: "Ich bin ein Berliner." Wir alle hier können heute wieder stolz sagen: "Ich bin ein Berliner." Und wir bilden wieder die Frontlinie gegen den Totalitarismus. Ich möchte noch eine Sache sagen: sie haben keine gute Arbeit geleistet bei der Aufrechterhaltung des öffentlichen Gesundheitswesens. Aber sie haben sehr gute Arbeit geleistet, indem sie die Quarantäne nützten, um 5G in alle unsere Gemeinwesen zu bringen. Und das ist der Beginn eines Prozesses, der uns allen die digitale Währung bescheren wird, die der Beginn der Sklaverei sein wird. Denn wenn sie dein Bankkonto kontrollieren, kontrollieren sie dein Verhalten. Wir alle sehen die Werbung im Fernsehen, die sagt: 5G kommt demnächst zu dir, das ist eine große Sache für euch alle, das wird euer Leben verändern, es wird euer Leben um ein Vielfaches besser machen. Und es ist sehr überzeugend, muss ich zugeben, wenn ich diese Werbung sehe, kann ich kaum erwarten, dass ich das auch bekomme, weil ich dann imstande sein werde, ein Videospiel in sechs Sekunden herunterzuladen anstatt in 16. Und sie geben fünf Billionen Dollar auf für 5G, und der Grund ist Überwachung und Datensammeln - es ist nicht für dich und mich, es ist für Bill Gates, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos. Bill Gates betreibt seine Satellitenflotte, mit der er jeden Quadratmeter auf der Erde 24 Stunden am Tag überwachen kann. Aber das ist nur der Anfang. Er ist auch imstande, dich über alle deine smarten Geräte zu verfolgen, durch Gesichtsvermessung, via GPS. Du denkst, dass Alexa für dich arbeitet - sie arbeitet nicht für dich, sie arbeitet für Bill Gates, indem sie dich ausspioniert. Diese Pandemie ist eine günstige Krise für die Eliten, die diese Politik beherrschen. Sie bietet ihnen die Gelegenheit, die Mittelklasse zu vernichten, die Einrichtungen der Demokratie zu zerstören, allen unseren Besitz in die Hände von ein paar Milliardären zu verschieben, damit diese noch reicher werden, indem sie den Rest von uns in die Armut treiben. Und das einzige, das zwischen denen und unseren Kindern steht, ist diese Menge Menschen, die nach Berlin gekommen ist. Und wir sagen ihnen heute: ihr werdet uns die Freiheit nicht nehmen, ihr werdet nicht unsere Kinder vergiften, wir alle fordern unsere Demokratie voll und ganz zurück! Danke euch für euren Kampf! (Transkript vom Video "Robert F. Kennedy Jr. in Berlin 29 August 2020" von Menorah )