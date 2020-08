Trump muss Versprechen zum Rückzug aus dem Irak mit Taten untermauern Ron Paul Anfang dieses Monats, anlässlich eines Treffens mit dem irakischen Premierminister, bekräftigte Präsident Trump seine Absicht, alle US-Truppen aus dem Irak abzuziehen. "Wir waren dort und jetzt steigen wir aus. Wir werden in Kürze abreisen", sagte der Präsident damals gegenüber Reportern. Obwohl Präsident Obama 2016 niemals US-Truppen in den Irak hätte zurückschicken dürfen, ist es definitiv an der Zeit, sie so schnell wie möglich abzuziehen. Am Wochenende kündigte die Regierung an, dass sie die derzeit im Irak stationierten Truppen von 5.200 auf 3.500 Mann reduzieren werde. Das ist ein guter Anfang. Ein großes Hindernis auf dem Weg, den Irak endlich in Ruhe zu lassen, ist der de-facto-Kriegsminister Präsident Trumps, Mike Pompeo. Obwohl er der oberste US-Diplomat sein sollte, ist Pompeo ein Stier in einem Porzellanladen. Er scheint entschlossen zu sein, einen Krieg mit dem Iran, China, Russland, Venezuela und wahrscheinlich ein paar weiteren Ländern zu beginnen. Leider gibt es in dieser Regierung ein Muster, bei dem Präsident Trump den Rückzug der Truppen aus einem der anscheinend endlosen Konflikte ankündigt, in die wir verwickelt sind, und ein Regierungsmitglied - oft Pompeo - die Erklärung des Präsidenten so "erklärt", dass sie das Gegenteil von dem bedeutet, was der Präsident gerade gesagt hat. Als der Präsident am Wochenende zu einem Zeitplan für den Rückzug der USA aus dem Irak befragt wurde, wandte er sich mit der Bitte um eine Antwort an Pompeo. Pompeos Antwort ließ nicht viel Hoffnung aufkommen. "Sobald wir die Mission beenden können", sagte Pompeo. Was ist die Mission? Kennt sie jemand? Abgesehen vom "Regimewechsel" für den Iran jedenfalls. In seiner Rede, in der er letzte Woche die Nominierung der Republikanischen Partei zur Wiederwahl akzeptierte, erklärte Trump: "Im Gegensatz zu früheren Regierungen habe ich Amerika vor neuen Kriegen bewahrt - und unsere Truppen kommen nach Hause". Das klingt gut, aber wie kann er dieses Ziel erreichen, wenn die Leute, die er für die Durchführung dieser Politik einstellt, nicht nur nicht mit ihm übereinstimmen, sondern anscheinend auch gegen ihn arbeiten? Die US-Invasion im Irak vor 17 Jahren wurde damals vom inzwischen verstorbenen NSA-Direktor Bill Odom zu Recht als "die größte strategische Katastrophe in der amerikanischen Geschichte" bezeichnet. Nach einer unerbittlichen Flut von Lügen über den ehemaligen US-Verbündeten Saddam Hussein, der angeblich über "Massenvernichtungswaffen" verfügte, brachten der Angriff und die Zerstörung des Irak durch die USA nicht den Frieden und den Wohlstand, die von den neokonservativen Kriegstreibern versprochen worden waren. Stattdessen tötete die "Befreiung" des Irak durch die Vereinigten Staaten von Amerika eine Million Iraker, die meisten von ihnen Zivilisten. Sie zerstörte die relativ prosperierende Wirtschaft des Irak. Sie hat nicht zu einem friedlicheren oder stabileren Nahen Osten geführt. Die USA hatten keine Ahnung, wie die irakische Gesellschaft neu gestaltet werden sollte, und durch die Auswahl der Personen, die sich nach der Invasion am Irak beteiligen konnten, trugen die USA dazu bei, den Aufstieg von al-Qaida und ISIS zu erleichtern. Der säkulare Irak war in einen sektiererischen Brutkasten für Terroristen und Extremisten verwandelt worden. Und der größte Gewinner des Krieges war der Iran, den die USA über vier Jahrezehnte lang als Feind dämonisiert hatten. Ja, General Odom hatte Recht. Es war eine strategische Katastrophe. Die Umwandlung der Vereinigten Staaten von Amerika in ein globales Militärimperium ist ebenfalls eine strategische Katastrophe. Trumps Versprechen, Truppen aus Kriegen im Ausland nach Hause zu bringen, klingt sehr gut. Aber es ist an der Zeit, echte Taten zu sehen. Das könnte bedeuten, dass einige Leute, die eine andere Meinung vertreten als der Präsident, entlassen werden müssen.