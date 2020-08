Erobern und unterwerfen: Amerikas Diebstahl syrischen Öls hat sehr wenig mit Geld zu tun Steven Chovanec Gegen Ende Juli wurde eine der wichtigsten jüngsten Entwicklungen in der US-Außenpolitik während einer Anhörung im US-Senat in aller Stille bekannt gegeben. Es überrascht nicht, dass kaum jemand darüber sprach, und die meisten sind sich noch immer völlig im Unklaren darüber, dass dies geschah. In Beantwortung von Fragen von Senator Lindsey Graham bestätigte Außenminister Pompeo, dass das Außenministerium ein amerikanisches Unternehmen, nämlich Delta Crescent Energy, mit einem Auftrag zur Aufnahme der Ölförderung im Nordosten Syriens beauftragt hat. Das Gebiet wird nominell von den Kurden kontrolliert, doch ihre militärische Streitmacht, die Syrian Democratic Forces (SDF), wurde unter der Schirmherrschaft der USA gebildet und ist zur Sicherung ihres Territoriums auf eine amerikanische Militärpräsenz angewiesen. Diese Militärpräsenz hat nun den Auftrag, eine amerikanische Firma vor der Regierung des Landes zu schützen, in dem sie operiert. Pompeo bestätigte, dass die Pläne zur Implantierung der Firma in das von den USA gehaltene Gebiet "jetzt in Umsetzung" sind und dass sie möglicherweise "sehr mächtig" sein könnten. Dies ist ein ziemlich bedeutsames Ereignis, wenn man bedenkt, dass es sich um ein eklatantes Beispiel neokolonialer Ausbeutung handelt, oder, wie Stephen Kinzer für den Boston Globe schreibt: "Dies ist ein lebhafter Rückfall in frühere imperiale Epochen, als Eroberer sich frei fühlten, die Ressourcen jedes Territoriums zu plündern, das sie erobern und unterwerfen konnten. In der Tat ist die Geschichte, wie die USA dazu kamen, diese Ressourcen zu "erobern und zu unterwerfen", eine schmutzige, aber informative Geschichte, die an sich wohl mit anderen derartigen kolonialen Abenteuern konkurriert. Erobern und unterwerfen Als sich Anfang 2011 in Syrien eine legitime Protestbewegung organisch entwickelte, sahen die USA eine Gelegenheit, die Regierung eines Landes zu destabilisieren und möglicherweise zu stürzen, das sich seit langem gegen ihre Bemühungen um mehr Kontrolle in der Region gewehrt hatte. Syrien hatte sich außerhalb des Orbits des US-Einflusses gehalten und amerikanische Unternehmen in frustrierender Weise daran gehindert, in seine Wirtschaft einzudringen, um Zugang zu seinen Märkten und Ressourcen zu erhalten. Der führende akademische Nahost-Experte Christopher Davidson schrieb in seinem bahnbrechenden Werk "Shadow Wars, The Secret Struggle for the Middle East" (Schattenkriege, der geheime Kampf um den Nahen Osten), in dem er sowohl die strategische Bedeutung Syriens als auch Libyens erörterte, "dass diese beiden Regierungen, die über riesige natürliche Ressourcen verfügen und die wichtigsten Häfen, Flüsse und Grenzen beherrschen, nach wie vor bedeutende Hindernisse darstellten, die die Bestrebungen westlicher Regierungen und der sie konstituierenden Konzerne nach einem besseren Zugang lange Zeit vereitelt hatten". "Mit Syrien", schrieb Davidson, "das sich lange Zeit als antagonistisch gegenüber westlichen Interessen erwiesen hatte ... bot sich 2011 eine goldene Gelegenheit, [diese] Regierung unter dem Vorwand humanitärer und sogar demokratischer Gründe ein für alle Mal zu stürzen". Die USA begannen daher schon früh, eine Militarisierung des Aufstands zu organisieren und zu überwachen, und kooptierten die Bewegung bald zusammen mit den verbündeten Staaten Türkei, Jordanien, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar. Ende 2011 erklärte Joseph Massad von der Columbia University, dass es keinen Zweifel mehr daran gebe, dass "der Kampf des syrischen Volkes für Demokratie [bereits] entführt worden ist", da "die Arabische Liga und die imperialen Mächte die Führung ihres Kampfes übernommen haben". Bald wurde der Aufstand durch die Förderung extremistischer Elemente von Salafisten der al-Qaida-Variante dominiert. Laut der DIA und den Joint Chiefs of Staff gab es 2013 "keine lebensfähige 'moderate' Opposition gegen Assad" und "die USA rüsteten Extremisten auf". Der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh enthüllte, dass "obwohl viele in der amerikanischen Geheimdienstgemeinde wussten, dass die syrische Opposition von Extremisten dominiert wurde", "die von der CIA gesponserten Waffen weiterhin ankamen". Als sich der ISIS von al-Qaida abspaltete und ein eigenes Kalifat gründete, pumpten die USA weiterhin Geld und Waffen in den Aufstand, obwohl bekannt war, dass diese Hilfe in die Hände des ISIS und anderer Dschihadisten ging. Verbündete der USA unterstützten den ISIS direkt. US-Beamte gaben zu, dass sie den Aufstieg des ISIS als eine vorteilhafte Entwicklung sehen, die dazu beitragen könnte, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad unter Druck zu setzen, damit er den amerikanischen Forderungen nachgibt. Ein durchgesickertes Audio des damaligen Außenministers John Kerry enthüllte, dass "wir beobachteten ... und wir wissen, dass dieser [ISIS] wuchs ... Wir sahen, dass Daesh an Stärke zunahm, und wir dachten, Assad sei bedroht. Wir dachten jedoch, dass wir es wahrscheinlich schaffen könnten - dass Assad dann verhandeln würde." Während ISIS die Hauptstadt Damaskus unter Druck setzte, drängten die USA Assad zum Rücktritt zugunsten einer von den USA gebilligten Regierung. Dann jedoch intervenierte Russland mit seiner Luftwaffe, um eine Übernahme des Landes durch den ISIS zu verhindern, und verschob das Kräfteverhältnis gegen die dschihadistische Gruppe. Die Funktionsfähigkeit des ISIS als Druckmittel gegen die Regierung war aufgebraucht. Der Brandstifter und der Feuerwehrmann Daher wurde eine neue Strategie umgesetzt: anstatt Russland und Syrien zu erlauben, die von ISIS während des Krieges eroberten Gebiete zurückzuerobern, würden die USA die ISIS-Bedrohung als Vorwand benutzen, um diese Gebiete einzunehmen, bevor sie dazu in der Lage wären. Wie ein Brandstifter, der kommt, um das Feuer zu löschen, würden sich die USA nun die Aufgabe stellen, die islamistische Geißel auszumerzen und damit ihre eigene Beschlagnahme syrischen Landes zu legitimieren. Die USA schlossen sich mit den kurdischen Milizen zusammen, die bei diesem Unterfangen als ihre "Stiefel auf dem Boden" fungierten und unterstützten sie mit Luftangriffen. Die Strategie, wie diese Bereiche besetzt wurden, war sehr spezifisch. Sie war in erster Linie darauf ausgerichtet, dem ISIS die Flucht zu ermöglichen und sich wieder auf den Kampf gegen Syrien und Russland zu konzentrieren. Dies geschah durch das Freilassen "eines Fluchtweges für Militante" oder durch Vereinbarungen, in denen sich ISIS freiwillig bereit erklärte, sein Territorium abzutreten. Die Militanten konnten dann fliehen und in Syrien Verwüstungen gegen die Feinde Amerikas anrichten. Interessanterweise haben die USA im Hinblick auf die Ölfelder, die jetzt an ein amerikanisches Unternehmen übergeben wurden, kaum gegen ISIS gekämpft, um die Kontrolle über sie zu erlangen; ISIS hat sie einfach übergeben. Syrien und Russland näherten sich schnell den damals von ISIS kontrollierten Ölfeldern, so dass die USA ein Abkommen zwischen den Kurden und ISIS überwachten, um die Kontrolle über die Stadt abzugeben. Laut dem altgedienten Nahost-Kriegskorrespondenten Elijah Magnier "rückten die von den USA unterstützten Streitkräfte in nordöstliche Gebiete unter ISIS-Kontrolle vor, mit wenig oder keinen militärischen Auseinandersetzungen: ISIS zog sich aus mehr als 28 Dörfern und Öl- und Gasfeldern östlich des Euphrats zurück und übergab diese an die kurdischen US-Streitkräfte, nachdem diese sich mit der Terrorgruppe geeinigt hatten. Vom syrischen Observatorium für Menschenrechte zitierte Quellen behaupteten, dass der ISIS es vorzog, die Ölfelder lieber in den Händen der USA und der Kurden zu sehen als in denen der syrischen Regierung. Die Gründe für diese Besetzung beschrieb am besten der Syrien-Experte Joshua Landis, der schrieb, dass die von den Kurden kontrollierten Gebiete Nordsyriens das "Hauptinstrument der USA sind, um Druck auf die Regierung auszuüben". Indem sie "Damaskus den Zugang zu Nordsyrien verwehren" und "die Hälfte der Energieressourcen Syriens kontrollieren", "werden die USA in der Lage sein, Syrien arm und ressourcenschwach zu halten". Indem sie "den kurdischen Nationalismus in Syrien fördern", hoffen die USA "dem Iran und Russland die Früchte ihres Sieges vorzuenthalten", während sie "Damaskus schwach und gespalten halten", was "keinem anderen Zweck dient, als den Handel zu stoppen" und "Assad zum Bettler zu machen und Syrien gespalten, schwach und arm zu halten". Laut Jim Jeffrey, dem Sonderbeauftragten der Trump-Administration für Syrien, der mit der Überwachung der US-Politik betraut ist, besteht die Absicht darin, "diesem hinfälligen Kadaver eines Regimes das Leben so miserabel wie möglich zu machen und die Russen und Iraner, die diesen Schlamassel angerichtet haben, aus diesem Schlamassel herauszulassen". Verankerung amerikanischer Truppen in Syrien Dies ist die Geschichte, in der es einer amerikanischen Firma gelang, einen Vertrag zur Ölförderung in Syrien zu erhalten. Und obwohl die tatsächlich gewonnenen Ressourcen nicht von großem Wert sein werden (Syrien verfügt nur über 0,1% der weltweiten Ölreserven), wird die Präsenz eines amerikanischen Unternehmens wahrscheinlich als Rechtfertigung für die Aufrechterhaltung einer US-Militärpräsenz in der Region dienen. "Es handelt sich um ein teuflisch kluges Manöver, das darauf abzielt, die amerikanischen Soldaten für lange Zeit in Syrien zu verankern", erklärt Stephen Kinzer, und das den politischen Entscheidungsträgern helfen wird, die "die Ansicht vertreten, dass die Vereinigten Staaten im Nahen Osten militärisch dominant bleiben müssen". Diese Analyse bestätigt die umfangreiche Wissenschaft von Personen wie Mason Gaffney, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Kalifornien, der im American Journal of Economics and Sociology seine These zusammenfasst, dass im Laufe seiner Geschichte "die US-Militärausgaben weitgehend dem Schutz der Auslandsvermögen multinationaler Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten gewidmet waren ... Das US-Militär erbringt seine Dienste, indem es willfährige politische Führer in Entwicklungsländern unterstützt und Regime bestraft oder absetzt, die die Interessen der in den USA ansässigen Unternehmen bedrohen". Im Wesentlichen bietet das US-Verteidigungsministerium durch den Schutz dieser "globalen 'Ausbreitung' von Rohstoffunternehmen" "Unternehmen, die im Ausland tätig sind, eine riesige Subvention", die vom Steuerzahler und nicht von den Begünstigten des Unternehmens bezahlt wird. Es ist schwierig, den genauen Geldbetrag zu schätzen, den die USA in die Bemühungen in Syrien investiert haben, obwohl er wahrscheinlich in der Nähe der Billionen-Dollar-Zahl liegt. Der US-Steuerzahler hat nichts davon, aber Unternehmen, die Ölverträge erhalten, haben etwas davon. Das vielleicht Wichtigste an dieser Lektion ist jedoch, dass dies nur ein singuläres Beispiel für ein häufiges Ereignis ist, das überall auf der Welt vorkommt. Eine Hauptfunktion der US-Außenpolitik ist es, "die Welt für amerikanische Unternehmen sicher zu machen", und die über tausend Militärstützpunkte, die die USA auf der ganzen Welt stationiert haben, sind eingerichtet worden, um zum Schutz dieser Unternehmensinvestitionen beizutragen. Während diese Geschichte einzig für Syrien zutrifft, sind ähnliche Varianten der Geschichte für die ausbeuterischen Aktivitäten von US-Unternehmen in anderen globalen Arenen verantwortlich. Wenn Sie also das nächste Mal Schlagzeilen darüber sehen, dass sich Exxon in einer Art Rechtsstreit mit, sagen wir, Venezuela befindet, dann fragen Sie sich, wie es dazu kam, dass diese Unternehmen mit den Ressourcen dieses Teils der Welt zu tun haben. In den meisten Fällen wird die Antwort ähnlich ausfallen wie die Frage, wie dieses US-Unternehmen in Syrien tätig wurde. Angesichts all dessen mag es vielleicht als zu milde Kritik erscheinen, einfach zu sagen, dass dieses syrische Unternehmen auf ältere imperiale Epochen zurückgeht, in denen die Eroberer sich einfach nahmen, was sie wollten: die Raffinesse des Kolonialismus hat sich seither in der Tat sprunghaft verbessert.