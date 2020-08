Pressemitteilung zum Versammlungsverbot / BERLIN

USA: vier Soldaten beim Zusammenprall mit russischen Fahrzeugen in Syrien verletzt US-Fahrzeug blockierte die Straße, als russische Patrouille vorbeifahren wollte Jason Ditz Am Dienstag spekulierten die Medien darüber, was passieren würde, wenn es zu einer Konfrontation zwischen den US-amerikanischen und russischen Streitkräften in Syrien käme. Am frühen Mittwoch ereignete sich auf der Straße bei Dayrick ein Zwischenfall, bei dem Fahrzeuge der USA und Russlands zusammenstießen und vier US-Soldaten verletzten. Berichten zufolge blockierte ein geländegängiges minensicheres MRAP-Geländefahrzeug eine Straße, als ein russischer MRAP-Konvoi zu passieren versuchte. Ein Video des Vorfalls zeigte einen ziemlich unbedeutend aussehenden Zusammenstoß. Es werden immer noch Einzelheiten bekannt. Es wurden keine russischen Opfer gemeldet, und vier US-Soldaten wiesen leichte, erschütterungsähnliche Symptome auf. US-Vertreter beschrieben den Zusammenstoß als "seitliches Umkippen", obwohl das Video nur sehr wenig Kontakt zeigte. US-Vertreter vermuteten, dass Russland gegen Deeskalationsprotokolle verstoßen habe. Russland hat sich öffentlich kaum zu dieser Angelegenheit geäußert. Da beide Kräfte im Nordosten Syriens aktiv sind, besteht immer die Gefahr solcher Konfrontationen.