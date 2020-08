Medien zeigen wenig Interesse an Bombardierung Gazas durch Israel Israel reagiert auf Feuerballons aus dem Gaza-Streifen mit Angriffen von Kampfjets Alan MacLeod AFP (CBS, 13.8.20) beschreibt Angriffe auf Gaza als "die jüngste Vergeltung gegen Brandbomben, die an Ballons befestigt waren, die aus dem palästinensischen Gebiet losgelassen wurden". Israel bombardiert Palästina erneut, obwohl man das aus den Fernsehnachrichten wahrscheinlich nicht mitbekommen würde. Bereits die elfte Nacht in Folge bombardieren Flugzeuge der israelischen Verteidigungsstreitkräfte den dicht besiedelten Gazastreifen. Die israelischen Bomben haben beträchtliche Schäden verursacht und die Abschaltung des einzigen Kraftwerks der Region erzwungen. Doch die US-Konzernmedien, die sich auf das Coronavirus und die Wahlberichterstattung konzentrierten, haben wenig Interesse an der erneuten Gewalt im Nahen Osten gezeigt. Die Suche nach "Gaza" auf den Websites von NBC News, CNN, MSNBC und PBS führt zu keinen relevanten Ergebnissen. Auch Fox News hat sich nicht mit den Bombenanschlägen befasst, obwohl es Zeit fand (18.8.20), über die archäologische Entdeckung einer alten Seifenfabrik in der israelischen Negev-Wüste zu berichten. Andere große Nachrichtensender waren nicht viel besser. In einem breit angelegten Interview mit Trump-Berater Jared Kushner am 16.8.20 erwähnte CBS-Moderatorin Margaret Brennan in einer Frage über die Rolle der USA im Nahen Osten, dass "es über Nacht zu Feindseligkeiten in Gaza gekommen ist. Es gab israelische Luftangriffe. Palästinensische Militante feuerten Raketen ab", kam jedoch nicht mehr darauf zurück. CBS (13.8.20) druckte auch eine AFP-Nachrichtensendung mit der Überschrift "Israel reagiert auf Feuerballons aus dem Gaza-Streifen mit Angriffen von Kampfjets" nach, die mit der Feststellung begann (Hervorhebung hinzugefügt): Israel griff Ziele der islamistischen Gruppe Hamas im Gazastreifen an und stoppte am Donnerstag die Treibstofflieferungen an die Enklave als jüngste Vergeltung für Brandbomben, die an Ballons hingen, die aus den palästinensischen Gebieten losgelassen worden waren. Die Geschichte stellt den Bombenanschlag eindeutig als eine israelische Reaktion dar - nicht als einen Angriff auf Palästina, sondern als eine Reaktion gegen die Hamas, die sie nicht als politische Partei, sondern als "islamistische Gruppe" beschreibt. Die Hamas, so betont sie, sei das Ziel gewesen, obwohl später festgestellt wurde, dass auch eine von der UNO geführte Schule getroffen wurde. AFP äußerte sich nicht zu der Verhältnismäßigkeit zwischen selbstgemachtem Sprengstoff, der an Ballons gebunden war, und F-35-Kriegsflugzeugen. ABC News stützte sich derweil bei der gesamten (begrenzten) Berichterstattung (zwei Teile) auf eine andere Nachrichtenagentur und druckte einen Artikel der Associated Press nach (16.8.20), der in ähnlicher Weise die Unterbrechung der Stromversorgung des Gazastreifens als "Antwort" auf die Aggression der "palästinensischen Militanten" der Hamas darstellte. WaPo: Israel greift Ziele im Gaza-Streifen an, nachdem Brandballons gestartet wurden. AP (Washington Post, 16.8.20) berichtete, dass "israelische Flugzeuge mehrere Standorte der militanten Hamas-Gruppe im Gaza-Streifen bombardiert haben" - obwohl dem Artikel in der Post ein Foto eines Jungen mit seinem zerstörten Haus beigefügt war. Eine zweite AP-Story mit der Überschrift "Israel greift Gaza-Ziele an, nachdem Brandballons abgelassen wurden" wurde nicht nur von ABC (16.8.20), sondern auch von einflussreichen Medien wie der New York Times (15.8.20), der Washington Post (16.8.20) und dem Guardian (16.8.20) aufgegriffen. Das Stück bemüht sich, die israelischen Aktionen als rein gegen die Hamas gerichtete Aktionen darzustellen und als eine Reaktion, nicht als eine aggressive Aktion, die es israelischen Militärsprechern erlaubt, die Erzählung voranzutreiben. Tatsächlich liest sich ein Großteil des Berichts wie eine Pressemitteilung der israelischen Armee. Eine 2009 durchgesickerte Publikation des Israel-Projekts, einer israelisch-amerikanischen Gruppe, die israelische Fürsprecher in der Frage berät, welche Sprache sie bei der Diskussion des Palästina-Konflikts verwenden sollen, betont, dass sie "klar zwischen dem palästinensischen Volk und der Hamas unterscheiden" sollten. "Wenn es so klingt, als würden Sie das palästinensische Volk angreifen (da es die Hamas gewählt hat) und nicht deren Führung, verlieren Sie die Unterstützung der Öffentlichkeit", raten sie. Die Medien, so scheint es, machen diese Arbeit für sie, ähnlich wie sie das Vorgehen der USA gegen den Iran reflexartig als eine "Antwort" oder einen "Gegenschlag" auf die Bedrohung aus Teheran darstellen (FAIR.org, 6.6.19). In ihren bahnbrechenden Büchern über die Medienberichterstattung über den Konflikt, Bad News From Israel und More Bad News From Israel, schrieben Greg Philo und Mike Berry, dass die Fernsehnachrichten einem "konsistenten Muster" folgten, das die Ereignisse irreführend als "palästinensische Aktion und israelische Reaktion und Vergeltung" darstellte, wobei ihre Arbeitsgruppen-Sitzungen zeigten, dass die Präsentation einen "signifikanten Einfluss" darauf hatte, wie die Öffentlichkeit sich an die Ereignisse erinnerte und die Schuld zuwies, wodurch die israelischen Aktionen effektiv legitimiert wurden. Sechzehn Jahre nach der Veröffentlichung ihrer ersten Studie scheinen die Konzernmedien genau dem gleichen Drehbuch zu folgen. Die hier zusammengetragene US-Presse hat kaum eine Originalberichterstattung über die 11-tägige (und noch anhaltende) Bombardierungskampagne in dem Gebiet produziert, das gemeinhin als das größte Freiluftgefängnis der Welt bezeichnet wird. Dies steht im Gegensatz zu ausländischen Sendern wie Al-Jazeera und RT oder alternativen Medien wie Democracy Now!, die alle die Ereignisse ausführlicher und oft mit weniger Ressourcen verfolgt haben. Wenn Konzernmedien darüber berichtet haben, sind sie bewährten Konventionen gefolgt, die eine israelfreundliche Erzählung wiedergeben. Die Medienberichterstattung über Israel/Palästina ist ein Thema, das FAIR seit Jahrzehnten kritisiert (z.B. Extra!, 1/91; Extra! Update, 2/05; FAIR.org, 8/6/14, 29.3.19). Die Berichterstattung über die jüngste Runde von Angriffen auf den Gazastreifen folgt den Mustern, auf die wir schon oft hingewiesen haben: das Leiden der Palästinenser herunterzuspielen und den Konflikt aus der Perspektive des israelischen Staates zu betrachten. > Zahlreiche Links (alle auf englisch) zu den angeführten Medienbeiträgen finden Sie HIER im englischsprachigen Originalartikel .