Spannungen schwelen zwischen Russland und der NATO wegen Belarus USA, EU fordern Neuwahlen in Belarus Dave DeCamp Seit den Präsidentschaftswahlen in Belarus am 9. August haben US-Vertreter und EU-Vertreter die Ergebnisse abgelehnt und Präsident Alexander Lukaschenko zu einer erneuten Abstimmung aufgefordert. Lukaschenko fühlte sich vom Westen unter Druck gesetzt und sicherte sich die Unterstützung seines östlichen Nachbarn, des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Lukaschenko und Putin besprachen die Angelegenheit am Samstag in einem Telefongespräch. Laut Lukaschenko sagte Putin ihm zu, dass "Russland auf erstes Ersuchen umfassende Hilfe leisten wird, um die Sicherheit von Belarus im Falle einer militärischen Bedrohung von außen zu gewährleisten". Der Kreml bestätigte, dass Putin Lukaschenko in einer Erklärung am Sonntag militärische Unterstützung angeboten habe. Das offizielle Ergebnis der Wahl vom 9. August gab Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen. In einer Rede am Sonntag sagte Lukaschenko, wenn er einem neuen Wahlgang zustimme, werde Belarus "als Staat, als Volk, als Nation sterben". Lukaschenko warnte auch vor einem Aufmarsch der NATO in der Nähe von Belarus und sagte, es gebe NATO-Panzer und Flugzeuge 15 Minuten von der Grenze des Landes entfernt. Die NATO wies Lukaschenkos Bemerkungen über eine militärische Aufrüstung in der Nähe der belarussischen Grenze zurück. "Es gibt in der Region keine Nato-Aufstockung", sagte die NATO-Sprecherin Oana Lungescu in einer Erklärung. "Die multinationale Präsenz der NATO im östlichen Teil des Bündnisses stellt für kein Land eine Bedrohung dar. Sie ist streng defensiv, verhältnismäßig und darauf ausgerichtet, Konflikte zu verhindern und den Frieden zu erhalten". Belarus grenzt im Westen an drei NATO-Staaten: Polen, Litauen und Lettland. Am Samstag unterzeichnete Polen einen Verteidigungsvertrag mit Washington, der die Zahl der US-Truppen im Land auf mindestens 5.500 erhöht. Seit den Wahlen vom 9. August haben die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Unterstützung hinter belarussische Demonstranten geworfen, die Lukaschenko zum Rücktritt auffordern.