Radikale Offenheit gegen Diktatur Klaus Madersbacher Was die Deutschen zur Zeit betreiben, scheint mir ziemlich einzigartig zu sein. Innerhalb kurzer Zeit haben sie eine Massenbewegung auf die Beine gebracht, die den Widerstand des Volkes gegen die Errichtung einer Diktatur unmissverständlich zum Ausdruck bringt. "Wir machen nicht mit!" lautet die Botschaft des deutschen Volkes an seine Führung. Unter dem Deckmantel der Bekämpfung einer "Pandemie" hatten Regierungen und Behörden in einer Reihe von Ländern vor wenigen Monaten damit begonnen, wesentliche Eingriffe in die Grundrechte der Bürger vorzunehmen. Mittels einer offensichtlich strategisch geplanten und professionell betriebenen Kampagne der Regierungen und Massenmedien wurde ein Klima der Angst erzeugt, um die Menschen gefügig zu machen. Gefügig wofür? Es ist natürlich kein Zufall, dass diese Versuche der Errichtung diktatorischer Verhältnisse vor dem Hintergrund der größten Wirtschaftskrise stattfinden, die es je gegeben hat und deren Ausmaß nicht annähernd abgeschätzt werden kann. Der Zusammenbruch und Zerfall der Wirtschaft, der sich bereits jetzt abzeichnet, wird nicht ohne den Widerstand der Menschen über die Bühne gehen, gegen den sich die Herrschenden vorsorglich mit der Einrichtung einer Diktatur zu rüsten gedenken. Ein kurzer Blick in die Geschichte macht klar, dass da nix Gescheites herauskommen kann. Das wissen die Deutschen, das wissen auch viele andere. Nun, die Deutschen wissen es am besten. "Die Deutschen" Nicht zu finden bei der Querdenkerbewegung ist das Establishment. Keine Parteien, keine Politiker, keine Vertreter von Behörden, Kammern und dergleichen, kaum Akademiker, Künstler, Führungspersönlichkeiten ... Mein Ideal des Querdenkers ist Mark Twain, der unerschöpfliche, unermüdliche Geist, für den es keine Grenzen gibt. Vielleicht die beste Schule des Querdenkens war die "Frankfurter Schule", die von der Pardon-Redaktion betrieben wurde, in der der Geist der Respektlosigkeit gegenüber Obrigkeiten gelehrt wurde, der sich sicher nicht nur in mir gehalten hat. Hier wurden Samen ausgesät, deren unglaublich prachtvolle Blüten uns jetzt erfreuen. Was die Deutschen zur Zeit betreiben ist ein Experiment, wie man es in diesem Ausmaß noch nicht erlebt hat: sie bekämpfen das geschlossene System der Diktatur mit radikaler Offenheit. Das ist wahrscheinlich der einzige Weg, der für die Zukunft hoffen lässt.