Amerika braucht dringend eine Zweitmeinung Jeff Harris Ärzte sind Menschen und menschlichen Fehlern unterworfen. Selbst Ärzte mit Referenzen als außergewöhnliche "Experten" sind immer noch menschlich und wie alle Menschen fehlbar. Deshalb holen Patienten oft eine zweite oder sogar dritte Meinung von anderen Fachärzten ein, BEVOR sie ein Behandlungsprogramm durchführen. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Behandlung potenziell lebensbedrohlich ist oder schwere Nebenwirkungen hat, die ebenso tödlich sein können wie die Krankheit selbst. Die Mayo-Klinik veröffentlichte vor drei Jahren eine Studie mit der Überschrift: "Drei Gründe, warum es sich lohnt, eine zweite Meinung einzuholen". Darin hieß es: "Es lohnt sich, eine zweite Meinung einzuholen: Die Studie hat herausgefunden, dass mehr als einer von fünf Patienten, die - bei vielen verschiedenen Erkrankungen - für die Erstellung einer Zweitmeinung überwiesen wurden, möglicherweise von ihren medizinischen Betreuern falsch diagnostiziert worden ist. Dr. James Naessens, SC. D. vom Campus der Mayo-Klinik in Rochester, leitete die Studie, die die medizinischen Aufzeichnungen von 286 Patienten untersuchte, deren Gesundheitsversorger sie für eine Zweitmeinung an die Mayo-Klinik überwies. Dr. Naessens fand heraus, dass in 21% der Fälle die endgültige Diagnose völlig anders als die ursprüngliche Diagnose war! Aber die Mayo-Klinik steht mit ihrer Empfehlung von Zweitmeinungen nicht allein. Hier ist, was die Cleveland Clinic über Zweitmeinungen zu sagen hat: Wenn Ihre Gesundheit - und vielleicht sogar Ihr Leben - auf dem Spiel steht, wollen wir sicherstellen, dass Sie die fundierteste Entscheidung über Ihre Diagnose und Ihren Behandlungsplan treffen ... Hier ist, was Johns Hopkins über Zweitmeinungen sagt: Eine genaue Diagnose ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die richtige und wirksamste Behandlung durchgeführt wird. Die Einholung einer zweiten Meinung zu einer Diagnose kann eine Diagnose rückgängig machen oder den Behandlungsplan ändern. Daher empfehlen die Mayo Clinic, die Cleveland Clinic und Johns Hopkins, einige der angesehensten und renommiertesten medizinischen Einrichtungen der Welt, einstimmig eine medizinische Zweitmeinung. Ärztliches Fehlverhalten Irgendwie wurde der beste medizinische Rat der angesehensten medizinischen Institutionen der Nation, der eine zweite Meinung empfiehlt, völlig ignoriert, als Covid-19 auftauchte. Stattdessen riet eine Handvoll regierungsnaher angeblicher medizinischer "Experten" der politischen Klasse, illegale verfassungswidrige Befugnisse zu nutzen, um die Nation in einen Lockdown zu versetzen, mit der Drohung, dass Millionen Menschen sterben würden, wenn wir uns nicht an ihr Diktat halten. Warum also hat die politische Klasse, diejenigen, die vom Volk gewählt wurden, um die Interessen des Volkes zu vertreten, nicht auf einer zweiten Meinung bestanden? Warum waren sie bereit, manche sogar begierig darauf, die vom Volk garantierten verfassungsmäßigen Rechte auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück zu ignorieren? Warum waren sie bereit, den besten medizinischen Rat zu ignorieren, eine zweite Meinung einzuholen, BEVOR sie die Lebensgrundlagen von Millionen hart arbeitender Amerikaner zerstören? Es ist ja nicht so, dass es keine unabhängigen medizinischen Experten gegeben hätte, die Alarm geschlagen hätten über den Covid-Betrug und die lächerliche Massenhysterie, die von den Politikern und den Medien angezettelt wurde. Buchstäblich Hunderte von hochqualifizierten medizinischen Experten auf der ganzen Welt wissen um die Absurdität der von den medizinischen "Experten" der Regierung empfohlenen Maßnahmen. Einer dieser Experten, Dr. John Ioannidis von der Universität Stanford, versammelte im vergangenen März eine Gruppe gleichgesinnter Medizinexperten, um Präsident Trump eine zweite Meinung zu unterbreiten. Sie wollten ihn wissen lassen, dass ihre professionelle Einschätzung von Covid-19 lautete, dass es sich zwar um einen Grippevirus handelte, die Abriegelung der Nation jedoch ein lächerlich unnötiger Schritt sei, der mehr Schaden als Nutzen anrichten könne. Dr. Ioannidis sagte, es sei, wie wenn ein Elefant von einer Hauskatze angegriffen wird. Anscheinend gab Präsident Trump seinen politischen Beratern nach und ignorierte die Empfehlungen der zweiten Meinung von Dr. Ioannidis und seinen Kollegen. Stattdessen sollte Präsident Trump unverzüglich ein Gremium unabhängiger medizinischer Experten, die nicht an direkte staatliche Finanzierung oder pharmazeutische Kontrolle gebunden sind, für eine echte zweite Meinung einberufen. Dann sollten ihre Empfehlungen ungeachtet des Gezeters der politischen Klasse und ihrer medialen Akteure in die Tat umgesetzt werden. Amerika braucht eine Zweitmeinung zu Covid-19, und sie muss jetzt in die Tat umgesetzt werden!